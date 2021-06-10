İnceleme: Huawei FreeBuds 4i

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Kablosuz kulaklıklar konusunda FreeBuds Serisi ile dikkatleri çeken Huawei’nin yeni kulaklığı FreeBuds 4i modelini inceledik.

Giyilebilir cihazlar, Huawei’nin büyümeye ve güçlü konumunu daha da geliştirmeye devam ettiği bir alan. Huawei bu alanda kablosuz kulaklıklarıyla kullanıcıların beğenisini toplamaya devam ediyor. İncelediğimiz FreeBuds 4i modelinin uzun pil ömrü, şık tasarımı, gelişmiş ANC özelliği ve ses kalitesi ilk başta öne çıkan özellikler arasında sayılabilir.

Kablosuz kulaklık kullanımı artıyor

İçerisinde bulunduğumuz salgın ortamında bazı ürünlerin kullanımı hiç olmadığı kadar artmış durumda. Özellikle akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarımız olmadan zaman geçiremediğimiz bir gerçek. Akıllı telefonlarımızla geçirdiğimiz süre de yaptığımız farklı işlerden dolayı artmış durumda. Durum böyle olunca akıllı telefonlarımızla birlikte en çok kullandığımız yan ürünlerden biri de kablosuz kulaklıklar oluyor. Salgın döneminde pek çok aile bireyi aynı mekanı paylaşmak zorunda kalıyor. Kullanıcılar bu durumda müzik dinlemek, ders veya eğlence aktiviteleri için dikkatlerin dağılmadığı yüksek kaliteli bir kulaklık arıyor. Piyasada satılan kulak içi kablosuz kulaklıklar hem kapalı ortamda hem de dış mekanlarda farklı sonuçlar verebiliyor. Huawei bu konuda uzun zamandır çok detaylı araştırmalar yapıyor ve bu araştırmalar sonucunda da çıkaracağı ürünlerdeki detayları belirliyor.

Uzun Pil Ömrü

Huawei FreeBuds 4i modelinde öne çıkan birkaç özellikten bahsetmek gerekiyor. Öncelikle ürünün uzun pil ömrü kullanıcıların en çok üzerinde durduğu özelliklerden biri. Huawei FreeBuds 4i, bu sorunu çözmek için düşük güç tüketimi tasarımı kullanıyor. Kompakt gövdesinin içinde kulaklıklar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. İster işe gidip gelmek isterse dış mekan etkinlikleri için kullanılıyor olsun, kullanıcılara çoğu senaryoda uzun pil ömrü sunuyor. ANC kapalıyken FreeBuds 4i, 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Ayrıca FreeBuds 4i hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik çalabiliyor. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor. Şarj kutusu ile 22 saate kadar müzik çalma veya 14 saate kadar sesli arama yapılabiliyor.

ANC Gürültü Engelleme Özelliği

TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklar söz konusu olduğunda, gürültü engelleme kullanıcılar için olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor. FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan rüzgar önleyici tasarıma sahip. Huawei’nin yapay zeka teknolojisinden yararlanan FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini ayırt edebiliyor. FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.

Yüksek Ses Kalitesi

Kablosuz kulaklıklar en çok müzik dinlemek için kullanılıyor. Bu yüzden ses kaliteleri ilk önce bakılan özelliklerden biri oluyor. Aktif gürültü engelleme sağlamak üzere yeni FreeBuds 4i ortam gürültüsünü algılamak ve ters çevrilmiş akustik dalgalar oluşturmak için mikrofonlar kullanıyor ve aktif gürültü giderme algoritmalarını kullanıyor. Etkili aktif gürültü engelleme sağlarken ses kalitesinden ödün verilmediği gibi ayrıca kulaklarınızdaki basıncı azaltmaya da yardımcı oluyor.

Her iki FreeBuds 4i kulak içi kulaklık da sezgisel dokunmatik kontroller için yerleşik kapasitif sensörler içeriyor ve daha doğru yanıt için gelişmiş bir algoritma tarafından destekleniyor.

FreeBuds 4i, 10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile azımsanmayacak bir ses kalitesi sunuyor. Huawei ses mühendisleri ekibi, mümkün olan en iyi frekans yanıtı parametrelerini elde etmek için kontrollü bir laboratuvar ortamında, gürültülü bir ortamda ve sıradan günlük senaryolarda ses kalitesini ayarlamış. Bu çaba, FreeBuds 4i’yi gitar, davul, vokal ve piyano müziği gibi çok çeşitli popüler ses stilleri için uygun hale getirerek, insanların dinleme alışkanlıklarına göre bilimsel olarak optimize edilmiş ses kalitesi sağlıyor. FreeBuds 4i, gürültülü ortamlarda bile daha iyi ses kalitesi sağlamak için bunu etkili gürültü engelleme ile birleştiriyor.

Farkındalık Modu

Huawei FreeBuds 4i özellikleri arasında Farkındalık modu da bulunuyor. Bu mod etkinleştirildiğinde kulaklıklar, örneğin konuşmalar sırasında önemli ortam seslerini almak için yerleşik mikrofonlarını kullanıyor. Kulaklık sapına dokunarak kullanıcılar kulaklıkları çıkarmadan Gürültü Engelleme modundan Farkındalık moduna kolayca geçebiliyorlar. Bu, kullanıcıların ortam seslerinden haberdar olmalarının yanı sıra çevrelerindeki insanlarla daha kolay iletişim kurmalarını sağlıyor.

Küçük dokunuşlar…

Yeni kablosuz kulaklıkta müzik çalma ya da gelen aramaları cevaplamak birkaç küçük dokunuşla mümkün oluyor. Etkinleştirmek için, müzik çalma (müziği çalma / duraklatma) ve sesli arama (aramayı cevaplama / sonlandırma) için iki kez dokunmanız yeterli oluyor. ANC sistemini açmak, kapatmak ve Farkındalık modunu başlatmak için de uzun basma yeterli oluyor.

Hem iOS hem Android…

Yeni Huawei kulaklıklar hem iOS hem de Android ekosistemlerinde çalışan tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanabiliyor. Kulaklık başına sadece 5,5 gram olan bu yeni model, daha sağlam ve daha rahat bir kullanım deneyimi için doğru büyüklükteki uçları seçmenize olanak tanıyan 3 farklı boyutta yumuşak silikon kulak uçlarıyla birlikte geliyor.