Fujifilm’den orta format kompakt: GFX100RF

Fujifilm, GFX Serisi’ndeki ilk sabit lensli dijital kamera olan Fujifilm GFX100RF’yi tanıttı. 102 MP büyük format sensörü, gelişmiş yapay zeka destekli otomatik odaklaması ve yenilikçi tasarımıyla GFX Serisi tarihindeki en hafif model, büyük formatta benzersiz bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Fujifilm, orta formatta yüksek görüntü kalitesi sunan Fujifilm GFX100RF modelini tanıttı. GFX Serisi’nin ilk sabit lensli dijital kamerası olan GFX100RF, 102MP çözünürlük sunan orta format CMOS II sensörü ve gelişmiş X-Processor 5 görüntü işlemcisi ile donatılmış durumda. Yaklaşık 735 gram ağırlığıyla GFX Serisi’nin en hafif modeli olan GFX100RF, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor. GFX100RF, 35mm F4 lens (35 mm formatında 28mm’ye eşdeğer) ile birlikte sunuluyor. Gelişmiş yapay zeka destekli konu algılama teknolojisi ve yüksek hızlı otomatik odaklama (AF) özelliği sayesinde, günlük çekimlerden sokak fotoğrafçılığına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Fujifilm, GFX100RF ile orta format fotoğrafçılığı daha erişilebilir hale getirerek, yüksek kaliteli fotoğrafçılık deneyimini hem profesyonellere hem de fotoğraf tutkunlarına ulaştırmayı hedefliyor.

Kompakt tasarım, analog dokunuş

GFX100RF, fotoğrafik film ve analog kameralar konusundaki Fujifilm uzmanlığını dijital dünyaya taşıyan bir “En Boy Oranı Kadranı” ile donatılmış ilk modeldir. Bu kadran, kullanıcıların dokuz farklı çekim formatı arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayarak yaratıcı süreci daha keyifli hale getiriyor. Yeni eklenen “3:4” ve “17:6” formatları, orta format fotoğrafçılığın sunduğu geniş perspektif olanaklarını daha da zenginleştiriyor. Dijital Telekonvertör özelliği ile 35mm odak uzaklığını 45mm, 63mm ve 80mm’ye kadar genişletme imkanı sunarak farklı sahne ve çekim koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Hassas işlenmiş alüminyum üst plakası, lens halkasından alt plakaya kadar uzanan detaylarıyla premium bir kullanım hissi sağlıyor.

GFX100RF, GFX Serisi’ndeki en hafif model olarak, kompakt tasarımıyla taşınabilirliği ve rahat kullanımı bir araya getiriyor. Fujifilm, sabit lensli bir kamera olmasına rağmen gövde tasarımını tamamen optimize ederek önceki en hafif model olan GFX50R’den bile daha hafif bir model sunmayı başardı. Cihaz, GFX 102MP CMOS II sensörü ve X-Processor 5 görüntü işlemcisiyle olağanüstü detay ve renk doğruluğu sunarak düşük kumlanma, geniş dinamik aralık ve gelişmiş AF hassasiyeti sağlıyor. Fujifilm’in geliştirdiği yeni lens teknolojisi ve renk üretim sistemi, büyük formatlı fotoğrafçılığın tüm avantajlarını kompakt bir gövdede topluyor.

Yüksek çözünürlüklü ekran ve yeni kullanıcı arayüzü

GFX100RF, yeni tasarlanmış 3,15 inç, 2,1 milyon noktalı LCD ekrana sahiptir. Çekim simgeleri, 3:2 en boy oranına göre hizalanarak, kullanıcılara daha sezgisel ve akıcı bir fotoğrafçılık deneyimi sunar. Yeni çevresel görüş işlevi, vizörden bakarken kadraj dışındaki alanları yarı saydam veya çizgili biçimde göstererek kompozisyon üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Yeni 35mm F4 Sabit Lens

Fujifilm, GFX100RF için özel olarak geliştirilen 35mm F4 sabit lensi ile kompakt bir yapıda üstün görüntü kalitesi sunuyor. Odak düzlem perdesi yerine yaprak perde mekanizması kullanan lens, daha kısa arka odak mesafesi ile daha kompakt bir gövde tasarımına imkan tanıyor. Minimum 20 cm netleme mesafesi, orta format bir kamerada dahi yakın çekim yapabilme özgürlüğü sunuyor. Nano GI kaplama teknolojisi, yansımaları en aza indirerek her çekimde maksimum netlik sağlıyor. GFX Serisi’nde ilk kez 4-stop ND filtresi ve her enstantane hızında flaşlı çekim yapabilme özelliği bu modelde sunuluyor.

Yüksek hızlı otomatik odaklama ve 4K video yeteneği

Fujifilm GFX100RF, yapay zeka destekli konu algılama teknolojisine sahip gelişmiş otomatik odaklama (AF) özelliği ile geliyor. Hayvanlar, araçlar, kuşlar ve uçaklar gibi birçok konuyu tanıyabilen bu sistem, fotoğraf ve video çekimlerinde daha yüksek doğruluk sağlıyor. 4K/30P 4:2:2 10-bit video kaydı, geniş dinamik aralık ve düşük kumlanmalı çekimler sunarken, F-Log2 sayesinde post prodüksiyonda esnek renk işleme kapasitesi ve renk doğruluğu sağlanıyor. Fujifilm’in yeni Frame.io entegrasyonu, video ve fotoğrafların doğrudan buluta yüklenmesine imkan tanıyarak çekim sonrası iş akışını hızlandırıyor.