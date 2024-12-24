ASUS NUC 14 Pro AI Mini PC

ASUS, Microsoft Copilot+ ile entegre ve Intel Core Ultra işlemcilere (Series 2) sahip dünyanın ilk mini bilgisayarı olan ASUS NUC 14 Pro AI modelini duyurdu. Farklı sektörlerde benzersiz performans sunmak üzere tasarlanan bu devrim niteliğindeki cihaz, iş, eğlence ve endüstriyel uygulamaların üstesinden kolayca gelebiliyor. Kompakt boyutları ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle ASUS NUC 14 Pro AI, kompakt bir pakette geleneksel masaüstü bilgisayarlara bir alternatif sunarak mini PC inovasyonu için yeni bir ölçüt belirliyor.

ASUS NUC 14 Pro AI, AI NUC mini PC teknolojisinde çığır açan ilerlemeyi temsil ediyor. Model; CPU, GPU ve NPU teknolojilerini içeren çok mimarili bir tasarıma sahip en yeni Intel Core Ultra 9 işlemciler (Series 2) tarafından destekleniyor. Toplam 120 platform TOPS ve 48 NPU TOPS sunan ASUS NUC 14 Pro AI, önceki nesil NUC modellerine göre 3 kat daha fazla yapay zeka performansı sağlayarak ticari kullanım, uç bilişim ve IoT uygulamaları için ideal hale geliyor.

Yüksek hızlı LPDDR5x bellek ile üst düzey performans

Xe2 Mimarisi tarafından desteklenen dahili Intel Arc 140/130V GPU, 67 TOPS’a ulaşan olağanüstü performans sunuyor. Xe Super Scaling (XeSS) yükseltme teknolojisi ve Intel Xe Matrix Extensions (XMX) AI motorları ile GPU, beklentileri aşan oyun ve içerik oluşturma yetenekleri sağlıyor. Ayrıca bu model, DDR5’in 1,5 katına kadar bant genişliği sunan yonga üstü LPDDR5x-8533 MT/s bellek özelliğine sahip ilk ürün olma özelliğini de taşıyor.

ASUS Copilot+ PC

ASUS NUC 14 Pro AI, hızlı AI erişimi için özel bir Copilot düğmesine sahip bir Copilot+ PC olup hızlı ve akıllı Windows deneyimleri yaşatıyor. Dahili mikrofon ve hoparlörle donatılan ASUS NUC 14 Pro AI, sesli komutlar aracılığıyla yapay zeka talimatlarının zahmetsizce yürütülmesini sağlıyor. Windows 11 ile çalışan Copilot, yerel ve web kaynaklarından anında yanıtlar ve ilham sağlayarak yaratıcılığı, iş birliğini ve odaklanmayı artıran bir yapay zeka asistanı görevi görüyor.

Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik için tasarlandı

7/24 çalışacak şekilde tasarlanan ASUS NUC 14 Pro AI, Güvenli Önyükleme (Secure Boot), Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve parmak izi tanıma gibi gelişmiş termal yönetim ve sağlam güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. ASUS NUC 14 Pro AI, ASUS Control Center Uzaktan Yönetim ve Microsoft Windows Autopilot ile BT ekosistemleriyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek operasyonları ve dağıtımı basitleştiriyor.

0,6 litrelik kasası ve sadece 34 mm’lik toplam yüksekliğiyle ASUS NUC 14 Pro AI, üst düzey performansı yerden tasarruf sağlayan bir tasarımla dengeliyor. Yerleşik LPDDR5x bellek, gelişmiş grafikler ve akıllı soğutma ile bu mini bilgisayar, çok çeşitli IoT ve uç bilgi işlem senaryolarındaki zorlu iş yükleri için optimize edildi. Ayrıca ASUS NUC 14 Pro AI, EPEAT Climate+ enerji standartlarını karşılayarak sürdürülebilir ve enerji açısından verimli bir çalışma sağlıyor. Aletsiz erişim tasarımı, bileşen yenilemeyi kolaylaştırıyor ve güvenilirliğin yanı sıra esneklik de sunuyor.

Ultra hızlı bağlantı seçenekleri

ASUS NUC 14 Pro; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Thunderbolt 4 ile benzersiz bağlantı özellikleri sunarak, çok sayıda cihaz için verimli, yıldırım hızında veri aktarımı ve kusursuz bağlantılar sağlıyor. ASUS NUC 14 Pro AI, yapay zeka destekli mini bilgisayarlar için yeni bir standart belirliyor ve en son teknolojileri güvenilirlik, güvenlik ve her türlü profesyonel veya endüstriyel ortama sorunsuz entegrasyonla birleştiriyor.