DJI Osmo Nano, her anı yakalayan, ultra hafif ve taşınabilir aksiyon kamerası olarak öne çıkıyor.

Hafif yapısı, çift taraflı manyetik tasarımı, kolay taşınabilirliği ve fonksiyonel kullanımı sayesinde tüm alanlara uyum sağlıyor. Nano, çift taraflı manyetik tasarımı sayesinde, şapka, kask, sırt çantası askısı, mont yakası hatta evcil hayvan tasmaları gibi çeşitli yüzeylere kolayca sabitlenebiliyor. Kullanıcılar, eller serbest şekilde her açıdan kayıt alabiliyor. Yeni nesil 1/1.3 inç sensör ve yüksek performanslı görüntü işlemcisi ile donatılmış olan Osmo Nano, 13,5 stop dinamik aralığa (dynamic range) sahip.

Avuç içi boyutundaki Nano, DJI’nin en küçük aksiyon kamerası ve 52 gram ağırlığında ultra hafif yapısı sayesinde gün boyu taşımak için ideal… Ultra kompakt tasarımı, kolay manyetik montajı ve çok yönlü aksesuar seçenekleri sayesinde Nano her yere monte edilebiliyor. Montaj aparatlarıyla kafa bantları, kasklar, boyun askıları ve şapkalara sabitlenen Nano, içerik üreticilerinin yanlarında taşıyıp istedikleri yerde çekim yapmasına olanak tanıyor. Sporcular, gezginler, içerik üreticileri ve günlük kullanıcılar için özel olarak geliştirilen bu kamera, şehir sokaklarında da doğa yürüyüşlerinde de en iyi görüntüleri yakalamak üzere tasarlandı. Su sporları ve açık hava maceraları için tasarlanan Osmo Nano, ek bir muhafaza gerektirmeden 10 metreye kadar suya dayanıklıdır. Çok Fonksiyonlu Vision Dock ile kullanıldığında ise IPX4 standardında sıçrama direncine sahip. Ter, yağmur ve küçük sıçramalara karşı koruma sağlıyor. Çekimler ayrıca, Çok Fonksiyonlu Vision Dock üzerindeki dahili OLED HD dokunmatik ekran ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

Hayal Gücünü Aşan Görüntü Kalitesi

DJI’nin gelişmiş kamera teknolojisiyle donatılan Osmo Nano; yüksek çözünürlüklü video kayıt, akıllı görüntü sabitleme ve düşük ışıkta bile net çekimler gibi özellikleriyle profesyonel kalitede içerik üretimini mümkün kılıyor. 1/1.3 inç sensör, kompakt aksiyon kameraları için mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sunarak, yüksek performanslı görüntü işlemcisi ve 13,5 stop dinamik aralık (dynamic range) ile etkileyici düşük ışık performansı sağlıyor. Osmo Nano, her sahneyi net detaylarla yakalıyor. 4K/60fps video, 4K/120fps ağır çekim ve 143° ultra geniş görüş açısı ile her kareye daha fazla alan sığdırıyor ve böylece anın hiçbir kısmı kesilmiyor.

Osmo Nano, bu boyuttaki tek taşınabilir kamera olarak 10-bit ve D-Log M renk performansına sahip. 10-bit video, bir milyara kadar renk yakalayabilir ve 8-bit standart videoya göre %72 daha geniş renk alanıyla kompakt aksiyon kameralarıyla daha önce mümkün olmayan çarpıcı görseller sağlıyor. D-Log M modu, renk ve parlaklık bilgilerini koruyarak post-prodüksiyon ve yaratıcı düzenleme için esneklik oluşturuyor. Düşük ışık koşullarında, Osmo Nano’nun SuperNight modu görüntü kalitesini gürültü azaltma algoritmalarıyla artırıyor. Görüntü stabilizasyonu için HorizonBalancing, ±30° aralığında eğimleri düzelterek ufuk seviyesini koruyor ve RockSteady 3.0 kamera sallantısını azaltıyor.