ViewSonic Elite Serisi Oyuncu Monitörleri

ViewSonic, ELITE oyuncu monitörleri portföyüne yeni ürünler eklediğini duyurdu. ViewSonic, ELITE XG27 ve XG05 oyuncu monitör serileri, ELITE Ally monitör kontrol donanımı ve kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak iki yeni yazılım ile genişletiyor. Yeni oyuncu ürünleri ve yazılımlar, çeşitli kurulum ve oyuncu tarzların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişleterek daha iyi oyuncu deneyimini sağlıyor.

ELITE XG270QG Oyuncu Monitörü

27 inç ELITE XG270QG, gerçek 1ms (GtG) tepki süresine sahip IPS Nano teknolojisne sahip oyuncu monitörüdür. 144Hz yenileme hızı ile gelen XG270QG hız aşırtma ile 165Hz yenileme hızına da çıkabiliyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile çığır açan monitör hızlı oyunlarda bile kesintisiz ve akıcı oyun keyfi sunuyor. Yeni Nano IPS panel teknolojisi oyunlara daha derin ve canlı renklerle hayat veren %98 DCI-P3 renk kapsamına sahip olmanın yanı sıra, 2560×1440 (QHD) çözünürlüğü, oyuncuların istediği bütün özellikleri bir arada sunuyor.

XG270QG, ELITE serisinin yeni tasarım geliştirmelerini içerir. Bunlar arasında, oyuncuların kurulumunu güçlendirmek ve ortamda düzen sağlamak için dahili bir mouse kablosu tutucu, kulaklık asacağı, ELITE RGB ortam aydınlatması ve ultra ince fırçalanmış alüminyum taban ile ELITE serisi, özenle düşünülmüş ince detayları oyuncuların hayatının vazgeçilmez parçaları haline getiriyor.

ELITE XG270 Oyuncu Monitörü

27 inç ELITE XG27, e-spor hayranları için olağanüstü netlik ve hız sunan 240Hz bir IPS panele sahiptir. IPS ekranın ultra hızlı 1ms (GTG) tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı, doğru renk üretimi ve geniş görüntüleme açıları ile birleşerek akıcı bir deneyim sunar. Panel, oyun sırasında büyüleyici görüntüler sağlamak için 1920×1080 (Full HD) çözünürlükte %99* sRGB renk kapsamı oranı ile birlikte gelmektedir. XG270, ekran yırtılması ve hatalarını minimuma indirmek için AMD Radeon™ FreeSync™ teknolojisini destekler.

XG05 Oyuncu Monitör Serisi

XG05 oyuncu monitör serisi iki yeni monitör ile piyasaya sunuluyor: 24 inç XG2405 ve 27 inç XG2705. Bu oyuncu monitörleri, temel oyun özellikleri ve uygun maliyet arasında bilinçli bir denge kuruyor. Her iki ekran, Full HD çözünürlüğe sahiptir. Çoklu monitör kurulumlarında oyunların sizi içine çekmesi için 3 kenar çerçevesiz IPS ekran ve 144Hz yenileme hızı, 1ms (MPRT) tepki süresi ve AMD Radeon FreeSync teknolojisi ile oyuncular, başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donanırlar.

ELITE RGB & OSD Yazılımı

ELITE oyuncu monitörleri için piyasaya sunulacak ilk uygulama olan ELITE RGB Controller ile uyumlu monitörünüzün RGB arka aydınlatmasını kolayca kontrol edebileceksiniz.

Kullanıcılar, kişiselleşmiş bir RGB oyun atmosferi için 16,8 milyondan fazla seçenek içinden kendi RGB renklerini özelleştirebilir veya farklı aydınlatma modlarını seçebilirler.

Bir OSD yazılım uygulaması olan ELITE Display Controller ile hem ekran görüntü seçeneklerini hem de RGB ortam aydınlatma modlarını kontrol edebilirsiniz. Tek bir tıklamayla kullanıcılar, ekran kumandasına dokunmadan ekran modlarını kişiselleştirebilir ve ayarları değiştirebilirler.

ELITE Ally

ELITE Ally donanımı, oyuncuların oyun modları, Adaptive Sync, HDR, parlaklık, kontrast, RGB aydınlatma ve ekran üstü kumanda gibi ayarlarına hızlı erişimini sağlayan, USB bağlantılı bir dokunmatik ekran cihazıdır. Kullanıcıların oyun deneyimlerinde ince ayar yapması için ELITE ekran kumanda yazılımını açmaları hatta monitöre dokunmaları bile gerekmez. Şu an ELITE Ally donanımı sadece seçili ViewSonic ELITE oyuncu monitörleri ile uyumludur.