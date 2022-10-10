ASUS ProArt OLED PA32DC

Advertorial

Otomatik kalibrasyon özelliğiyle içerik üreticilerine güç veren dünyanın ilk OLED referans monitörü ProArt Display OLED PA32DC satışa sunuldu.

Yerleşik katlanabilir motorlu renkölçerle birlikte gelen monitör profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlıyor. 31,5 inç boyutundaki bu etkileyici 4K (3840 x 2160) referans monitör, saf RGB şeritlerine sahip olan ve %99 DCI-P3 kapsama oranı sunan son teknoloji OLED paneliyle her tür içerikteki en ince ayrıntıları son derece gerçekçi renklerle sunuyor. PA32DC aralarında 2022 Red Dot Ödülü ve 2021 Japonya Good Design Ödüllü de olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen bir tasarıma sahip.

Birden fazla HDR formatına destek veren ürün, hızlı HDR içerikleriyle çalışanlar için ideal bir platform sunuyor. PA32DC rahatlık arayan kullanıcılara iki ayrı monitör ayağı ve bir stant ile istenen izleme veya çalışma pozisyonunu ayarlama imkanı veriyor.

ASUS Auto Calibration ve ASUS ProArt kalibrasyon yazılımının yanı sıra Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel donanım tabanlı kalibrasyon yazılımları sayesinde PA32DC’de profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlanıyor. Ürün ayrıca Delta E<1 düzeyinde sektör lideri renk doğruluğu için fabrikada önceden kalibre ediliyor.

VESA DisplayHDR™ 400 True Black sertifikası ve 1.000.000:1 kontrast oranı ise PA32DC’nin en derin siyahları ve en parlak beyazları sunduğunu gösterirken, gölgelerde ve parlak görüntülerde en ince ayrıntıları bile sunarak inanılmaz gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlıyor. Süper hızlı 0,1 ms tepki süresi de videolarda veya animasyonlarda bulanıklığın önüne geçiyor.

İnanılmaz OLED deneyimleri

ProArt Display OLED PA32DC, OLED teknolojisinden yararlanarak son derece hassas kontrol ve üstün kontrast seviyesine ulaşıyor. Monitörde her bir pikselin kendi ışık kaynağı bulunuyor. Bu yeni ekranda, her biri ayrı aydınlatılan milyarlarca piksele sahip saf RGB şeritli OLED panel kullanılıyor. Piksellerin ayrı ayrı aydınlatılabilmesi sayesinde parlak görüntülerde derin siyahlar ve gelişmiş renk kontrastı ile gerçekçi bir deneyim elde ediliyor. PA32DC bu özellikleriyle HDR içerikler üzerinde çalışmak için en doğal çözüm haline geliyor.

PA32DC stüdyo düzeyindeki %99 DCI-P3 renk gamıyla sektörün renk üretim standartlarını aşan olağanüstü ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor. Böylece ekrandaki renkler çok daha zengin ve canlı hale geliyor. Her tür içeriği zenginleştirebilen bu monitör, renk doğruluğunun kritik önem taşıdığı işler için de ideal. 10 bit renk derinliği sunan ürün 1,07 milyardan fazla renk sunuyor.

Tasarımcılar, yapımcılar ve renk çözümü şirketleri hemen her gün renklerin çok önemli olduğu kararlar almak zorunda oluyor. ProArt ekranlar sektör lideri renk doğruluğu sunmaları için fabrikada önceden kalibre ediliyor. PA32DC da Delta E<1 farkla renkleri en doğru haliyle sunuyor. Renk geçişlerinin akıcı olması için sıkı testlerden geçen monitörde her bir gri ölçeği seviyesi dikkatle ölçülüyor ve tıbbi amaçla kullanım için DICOM standartlarına uyacak şekilde ayarlanıyor.

PA32DC siyah tonlarını mükemmel biçimde sunuyor. Her biri ayrı aydınlatılabilen OLED pikseller tamamen kapatılabiliyor ve böylece mümkün olan en derin siyah renkle en karanlık sahnelerde bile net görüntüler elde edilebiliyor. VESA DisplayHDR 400 True Black sertifikası ve 1.000.000:1 kontrast oranı ise PA32DC’nin en derin siyahları ve en parlak beyazları sunduğunu gösterirken, gölgelerde ve parlak görüntülerde en ince ayrıntıları bile sunarak inanılmaz gerçekçi görüntüler oluşturmasını sağlıyor.

Tüm bu özellikler, yalnızca 0,1 ms süper hızlı tepki süresiyle birlikte videolarda veya animasyonlarda bulanıklığı ortadan kaldırıyor.

Kullanışlı ve akıllı kalibrasyon

Profesyonel düzeyde renk doğruluğunu uzun vadede korumak amacıyla ProArt Display OLED PA32DC’de katlanabilir motorlu yerleşik renkölçer bulunuyor. Kullanıcılar gerektiği zaman, siperlik takılıyken bile, bu renkölçeri uygun konuma getirerek kullanabiliyor. Böylece ihtiyaç anında ekranı kolayca kalibre etmek mümkün oluyor.

PA32DC ayrıca ASUS ProArt kalibrasyon yazılımıyla da kalibre edilebiliyor. Bu yazılımdan taramalı tabloyu da yeniden yazdırmak da mümkün. ASUS ProArt kalibrasyon yazılımı üzerinden renk doğruluğu ve homojenlik telafisi de ayarlanabiliyor. Yazılımda oluşturulan renk parametresi profilleri bilgisayar yerine PA32DC’nin dahili ölçekleyici entegre yongasına kaydedilebiliyor. Böylece kullanıcılar ayarları değiştirmek zorunda kalmadan farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar veya uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor. Kayıtlı profiller, monitördeki kısayol tuşuyla kolayca etkinleştirilebiliyor.

Yerleşik renkölçer ayrıca Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS profesyonel donanım tabanlı kalibrasyon yazılımlarıyla da kullanılabiliyor.

Tek tip parlaklık ayarı

OLED ekranlarda verimli güç kullanımı sağlayan Otomatik Parlaklık Sınırlayıcı (Auto Brightness Limiter – ABL) özeliği bulunuyor. Belirli bir pencerede beyaz veya parlak bir görüntü olduğunda, pencere boyutu artarsa ekran da görüntünün parlaklığını otomatik olarak kısıyor.

Ekran menüsündeki Tek Tip Parlaklık işlevi, kontrast düzeyi çok farklı pencereler arasında geçiş yaparken veya böyle pencerelerin boyutunu değiştirirken parlaklığın sabit kalmasını sağlıyor. Böylece saatler süren kullanımda bile rahat bir izleme deneyimi sunuluyor ve renkler hassaslığını koruyor.

Son derece canlı HDR görüntülerle içerik üretin

PA32DC; HDR10 ve Hybrid Log-Gamma (HLG) gibi HDR formatlarına destek vererek benzersiz parlaklık, kontrast ve renkler sunuyor.

PQ Hard Clip, PQ Optimized ve PQ Basic gibi farklı HDR10 eğrileri de destekleniyor. Bunların her biri içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına yanıt veren görüntüler sunuyor ve mevcut video yayın servisleriyle ve giderek artan sayıdaki HDR destekli oyunlarla uyumluluk sağlıyor.

HLG desteği ile kullanıcılar PA32DC’yi TV endüstrisinde profesyonel amaçla kullanabiliyor, BBC iPlayer, Japan NHK TV ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV platformlarını izleyip bunlar için içerik üretebiliyor.

PA32DC’deki HDR Ön İzleme özelliğiyle daha iyi bir düzenleme deneyimi sunuyor. HDR Ön İzleme özelliği, çekilen HDR içeriği tam tonlarıyla görebilmek için kameradan monitöre doğrudan bir bağlantı sağlıyor. Bu özellik ayrıca video düzenleme yazılımlarıyla da çalışıyor. İçerik üreticiler son görüntünün gerçekçi bir simülasyonunu görerek daha kolay düzenleme yapabiliyor.

Sorunsuz ve verimli iş akışları

PA32DC sahip olduğu USB-C®, DisplayPort™ 1.4 ve üç adet HDMI® 2.0 bağlantı noktasıyla günümüzün ve geleceğin çevre birimleri ve ekranlarıyla uyumluluk sunuyor. Kulaklık jakı da bulunan monitör ayrıca bir USB bağlantı merkezi olarak da kullanılabiliyor. Böylece çalışma sisteminize ve iş akışınıza hemen ayak uydurabiliyor.

PA32DC’yi her tür kullanım senaryosuna entegre etmek son derece kolay. Bir çift monitör ayağı ve bir adet stant sayesinde kullanıcılar istedikleri konumda en uygun çalışma veya izleme pozisyonunu ayarlayabiliyor. Ergonomik stant öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirilebilme ve yükseklik ayarı olanakları sunuyor. Ekran saat yönüne ve tersine 90 derece döndürülebiliyor. Bu özellik sayesinde uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak veya web sitelerinde gezinmek daha rahat bir hale geliyor. Monitörle birlikte gelen mandallar kabloların düzgün kalmasını ve çalışma alanının derli toplu olmasına yardımcı oluyor. Sağlam ve şık metal sap sayesinde PA32DC ihtiyaç duyulan yere rahatça taşınabiliyor.

PA32DC farklı ortamlarda ve farklı ayarlarda kullanılacak biçimde tasarlandı. Ekranın çevresini saran siperlik etraftaki ışık kaynakları nedeniyle oluşabilecek yansımaları azaltıyor. Kullanıcılar bu sayede hem stüdyoda hem de içerik ürettikleri yerlerde güvenle çalışabiliyor. Otomatik kalibrasyon özelliği siperlik takılıyken de çalışıyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud® uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display OLED PA32DC satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop®, Premiere® Pro ve After Effects®’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2023’te sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud adresini ziyaret edebilirsiniz.

ProArt Display OLED PA32DC modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-OLED-PA32DC/