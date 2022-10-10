Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması

Huawei’nin 2017’de başlayan NEXT-IMAGE fotoğrafçılık projesinin önemli bir parçası olarak, her yıl NEXT-IMAGE yarışması, dünya çapındaki Huawei cep telefonu kullanıcılarına yeni bir görsel kültür yaratma konusunda ilham vermeyi taahhüt ediyor. Huawei, “NEXT IMAGE” konseptini yalnızca görsel ifade alanına getirdiği uzun yıllara dayanan yeniliği vurgulamak için değil, aynı zamanda büyüyen yeni bir fotoğrafçılık okulunu temsil eden bir konsept yaratmak için ortaya koyuyor.

NEXT-IMAGE akıllı telefon fotoğrafçılık yarışması, Huawei’nin modern fotoğrafçılığın zanaatına ve sanatına olan bağlılığını somutlaştırıyor. Hevesli fotoğrafçıları en son teknolojiyle donatan Huawei, yaratıcı ilhamın dışavurumunu sağlamayı umuyor.

4 Ekim 2022 Salı günü tarihinde başvuruları açılan yarışmaya 15 Kasım 2022 Salı gününe kadar gönderim yapılabilecek. Gönderimler kapandıktan sonra 2 haftalık değerlendirme sürecine girecek jüri üyeleri, 29 Kasım 2022 Salı günü Next-Image yarışmasının genel klasman ve kategori kazananlarını açıklayacaklar.

Yarışmada 8 ayrı kategoriye katılım yapılabilecek

Huawei Türkiye Topluluk Sayfasının katılımcıların fotoğraflarını göndermeleri için resmi platform olduğu yarışmaya bir katılımcı 30’dan fazla fotoğraf veya video gönderemeyecek. Eğer gönderilirse katılımcının ilk 30 paylaşımı kabul edilip yarışmaya dahil edilecek ve geri kalan gönderiler geçersiz sayılacak. Next-Image 2022 Türkiye yarışması ve kategori kazananları Huawei Türkiye jürisi tarafından, kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğraf ve videolar arasından seçilecek. Huawei topluluğu ve adaylarının seçimi, Huawei Topluluğu ekibi ve resmi tasarımcılar tarafından yapılacak değerlendirme, gönderilerin estetik görünüşü, yaratıcılığı, sosyal değeri ve yarışma temasına uygunluğu noktalarına dikkat edilerek yapılacak.

Katılımcıların yarışmaya gönderdikleri fotoğraf ve video yaratımları, Moda ve Sanat, Manzara, Sıfatlar, Spor, Merhaba Hayat, Hareket, Hikaye ve Hikaye Anlatımı (video) kategorisinde değerlendirilecek.

Huawei Topluluğu Özel Ödülleri

Yarışmanın genel klasmanda şampiyonuna Huawei nova 10 Pro akıllı telefon, genel klasman ikincisine HUAWE nova 10 akıllı telefon, üçüncüsüne ise Huawei nova Y90 akıllı telefon ödülleri hediye edilecek.

Ayrıca her bir kategorinin birincilerine Huawei MatePad T10S tablet, ikincilerine Huawei Band 6, üçüncülerine ise Huawei FreeBuds 3 hediye edilecek.

Next-Image yarışmasına katılım koşulları ve katılım süreci ile ilgili daha detaylı bilgiler için aşağıdaki Huawei Topluluk sayfası ziyaret edilebilir: https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_163031/