ViewSonic’ten endüstriyel dokunmatik monitör

ViewSonic, ticari, perakende ve endüstriyel işletmelere özel olarak tasarladığı 24-inç ekrana sahip TD2465 dokunmatik monitör ile kesintisiz ve esnek bir kullanım sunuyor.

ViewSonic’in endüstriyel, perakende ve ticari alanlarda iş birlikçi bir çalışma deneyimi yaratmak amacıyla tasarladığı yeni TD2465 dokunmatik monitör, kullanıcısına çok yönlü bir deneyim sunuyor. Günümüz teknoloji ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve çoklu dokunma modu özelliğiyle dikkat çeken TD2465, zor çalışma koşullarına uyum sağlıyor ve çalışma verimliliğini maksimum seviyeye çıkartıyor.

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcılarından ViewSonic, ticari, perakende ve endüstriyel işletmelere özel olarak tasarladığı 24-inç ekrana sahip TD2465 dokunmatik monitör ile kesintisiz ve esnek bir kullanım sunuyor. Bu tür sektörlerde görülen zorlu talepleri karşılayabilen TD2465, kullanıcısına dokunmanın olumsuz etkilendiği ortamlarda gelişmiş özellikleriyle birçok avantajı bir arada sunuyor.

Sayısız alan için zahmetsiz kurulum

Zahmetsiz ve farklı kurulum seçenekleri bulunan TD2465 dokunmatik monitör ile; otellerde misafirlerin interaktif kayıtları, perakende ve bankacılıkta güvenli finans yönetimi, sağlık hizmetlerinde hasta verileri, havacılıkta gerçek zamanlı ulaşım dağıtımı ve üretim endüstrisinde fabrika akışı görünürlüğü gibi çeşitli birçok uygulamada esnek kullanım olanağı sunuluyor.

Dört tarafında dar çerçeve bulunan ve ince bir gövdeyle tasarlanmış olan TD2465, herhangi bir kiosk tasarımına kolayca sığarken, yüzeye ise güvenli bir şekilde yerleştirme fırsatı sunuyor. Ayrıca gelişmiş esneklik ve daha ergonomik görüntüleme deneyimi için 15° ila 70° arasında eğilebilen ayağa sahip olan TD2465, VESA montaj tasarımıyla donatılarak daha fazla bağlantı türüyle kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Çok çeşitli çalışma koşuluna ve kullanım senaryosuna uyacak şekilde tasarlanan yeni TD2465 dokunmatik monitörün Eldivenle Dokunma, Suya Dayanıklılık ve Kalemle Dokunma Modu gibi çeşitli gelişmiş dokunma modları bulunuyor. Bu modlar sayesinde TD2465, kullanıcıların elleri ıslakken, koruyucu eldiven giyerken veya nemli ortamlarda bile etkili bir şekilde performans gösteriyor. 1920×1080 çözünürlükte 16:9 en boy oranı, 7H’den büyük yüzey sertliği ve 250 cd/m2 parlaklık özelliğinin yanı sıra kalem, stylus ve aktif kalem uyumu ile geniş bir çalışma alanı da sunuyor.

OSD Yönetimi için hepsi bir arada ViewSonic Touch Controller yazılımı

TD2465 dokunmatik monitör, kesintisiz kullanıcı arayüzü ile yeni ViewSonic Touch Controller yazılımını destekliyor. Bu yazılım; kapsamlı çözüm, ekran ses seviyesi, ekran parlaklığı, kontrast seviyeleri ve dokunma modları gibi OSD ayarlarını ayarlamak için dokunarak kolay erişim imkânı sağlıyor. Fiziksel ek düğmelere ihtiyaç duymadan en iyi iş akışını ayarlamak ve yönetmek için eksiksiz bir araç seti sunuyor. ViewSonic ayrıca, gelecekte ViewSonic Touch Controller yazılımıyla uyumlu çalışabilen daha fazla cihazı piyasaya sunmayı hedefliyor.