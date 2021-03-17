HUAWEI MateBook D16 ve X Pro

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook modellerini tanıttı. HUAWEI’nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro tanıtılan ürünler arasındaydı.

HUAWEI’nin en yüksek seviye dizüstü bilgisayarlarından olan MateBook X Pro, yeni versiyonda birçok geliştirme ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Nadir bulunan 16 inç dizüstü bilgisayar ürün gamını da açıklayan HUAWEI, MateBook D 16 ile hem günlük kullanım hem yüksek performans gereksinimi duyan kullanıcıları hedefliyor.

HUAWEI MateBook D16, nadir rastlanan 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olarak öne çıkıyor. 16,1 inç 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunarken, görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden gücünü alan MateBook D16, tek tuşa basılması ile anında performans moduna geçerek, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışmasını sağlıyor. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek, kullanıcısını ayrı bir powerbank taşıma zahmetinden de kurtarıyor. HUAWEI MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor.

HUAWEI MateBook X Pro, 13,9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında yüzde 91 gövde ekran oranı sunarak, önceki yılın versiyonlarının görsel estetiğini ve yüksek kullanılabilirliğini devam ettiriyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. Yalnızca 1,33 KG ağırlığında olan ve en ince yarım santimetreden de ince olan yeni HUAWEI MateBook X Pro, yalnızca 1 saat şarja takılı kalarak pilini yüzde 78 oranında dolduruyor. Çok yüksek taşınabilirlik olanakları sunan MateBook X Pro, artırılmış güvenlik ve mahremiyet için gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcıların güvenliklerinden endişe etmeden yanlarında taşıyabilecekleri çok gelişmiş bir dizüstü bilgisayar oluyor.