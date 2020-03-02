HONOR, yeni amiral gemisi en üst düzey yeni akıllı telefonu HONOR View 30 Pro’yu tanıttı. Yeni Telefon özellikle barındırdığı Kirin 990 yonga seti, 5G özellikleri ve DxOmark sıralamasında önemli bir yer edinmesini sağlayan güçlü kamerasıyla ön plana çıkıyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, dün akşam düzenlediği canlı yayınla yeni ürünlerini duyurdu. Tüm dünyaya tanıtılan ürünler arasında en ilgi çekeni ise 5G teknolojisiyle geliştirilen ve en yeni Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilen yeni amiral gemisi akıllı telefon HONOR View 30 Pro oldu.

HONOR View 30 Pro, beş katmanlı cam arka yüzeyi ve bu yüzeyde bulunan Aurora Nano Kaplaması ile rakiplerinin aksine tasarım olarak da sıra dışı bir görünüm sunuyor. Işık altında farklı açılardan bakıldığında değişken efektler sunan bu tasarım, yan tarafa yerleştirilmiş ve kullanıcının eline doğal olarak oturan parmak izi sensörüyle destekleniyor.

Güçlü Matrix kamera

HONOR View 30 Pro, içerisinde 40 MP’lik Sony IMX600 Ana Kamera, Cine-Lens’e sahip 12 MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 8 MP Telefoto Kamera bulunan SuperSensing Üçlü Kamerası sayesinde kaliteli fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Bu güçlü kamera sayesinde sinema filmi kalitesinde fotoğraf ve video çekebilir, ultra düşük ışığa sahip ortamlarda 400,000 ISO SuperSensing özelliğiyle de net kareler yakalayabilirsiniz.

Kamerada bulunan Cine-lens sayesinde 5 boyutlu olarak sarsıntı engelleme sunularak, etkileyici akıcılıkta videolar da çekmek mümkün. Donanım seviyesinde gürültü engelleyici özelliği de sunan Kirin 990 yonga seti, en zorlu düşük ışıklı ortamlarda bile muhteşem seviyede videolar kaydetmenize imkân tanıyor.

3 2MP’lik Yapay Zekâ destekli Selfie Kamerası

HONOR View 30 Pro, selfie çekmeyi sevenler için de kaliteden ödün vermiyor. Çift lense sahip ön kamera sistemi, içerisinde 32 MP’lik Yapay Zekâ destekli bir Selfie kamerası, bununla birlikte 8 MP’lik Geniş Açılı Selfie kamerası barındırıyor. Böylece sevdiklerinizle çekeceğiniz selfieler, ön kamera kadar detaylı ve bir o kadar kaliteli görünecek.

5G ile yüksek hız ve düşük gecikme

HONOR View 30 Pro, bünyesinde barındırdığı Kirin 990 yonga seti ile 5G bağlantıya da hazır. 5G sayesinde View 30 Pro, yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak yeni nesil bağlantıyı da destekliyor olacak. 5G sayesinde kullanıcılar yüksek hızlara ulaşırken, düşük gecikmeli bağlantı sayesinde gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol gibi önemli uygulamalara erişime de sahip olacaklar. Bununla birlikte videolu aramalar gibi gecikmenin sorun yaratabildiği durumlar da View 30 Pro ile tarihe karışmış olacak.

Kablolu ve Kablosuz Şarjda Yüksek Performans

HONOR’un yeni amiral gemisi tüm bu özelliklerinin yanı sıra, üstün şarj performansıyla da göz dolduruyor. 40W’lık kablolu şarj ve 27W’lık kablosuz şarj özelliğiyle performans ve kolaylığı bir arada sunan HONOR View 30 Pro, kablosuz olarak uyumlu cihazları da şarj edebilme yeteneğine sahip.