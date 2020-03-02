realme, amiral gemisi olarak nitelendirdiği realme X50 Pro’yu teknoloji severlerin beğenisinde sundu. Android 10 işletim sistemi yüklü gelen telefon 5G teknolojisine de destek vermenin yanı sıra, Snapdragon 865 ile güçlendirilen ilk telefon olma özelliğine de sahip.

Çift Modlu 5G

realme’nin ilk 5G amiral gemisi akıllı telefonu, realme X50 Pro 5G, ağ seçenekleri ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor. Tüm dünyada kullanılacak ana n1, n3, n41, n78 ve n79 özelliklerinin yanı sıra SA / NSA olmak üzere çift modlu 5G teknolojisini destekliyor.

realme X50 Pro 5G, çevredeki sinyal ortamını akıllıca algılarken, 4G’den 5G’ye hızlıca geçiş yapabilen benzersiz akıllı teknoloji sayesinde kullanıcılara daha iyi bir 5G deneyimi sunuyor. Bu akıllı geçiş sistemi, bant genişliği ve pil tahsisi düşünüldüğünde pil ömrünü etkili bir şekilde artırırken, güç tüketimini yüzde 30 azaltıyor. Tüm bunların yanı sıra realme X50 Pro 5G, daha yoğun iletim mesafesi ve daha yüksek iletim hızı ile kullanıcının telefonu yoğun kullanım sırasında bile daha iyi performans sunmak için Wi-Fi 6’yı destekliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 5G

5G amiral gemisinin temelini performans oluşturuyor. realme X50 Pro 5G, gücünü Adreno 650 GPU ile eşleşebilen the Qualcomm Snapdragon 865 5G işletim sisteminden alıyor. Snapdragon 855 ile karşılaştırıldığında, hem CPU hem de GPU yüzde 25 oranında artırılırken, bir önceki nesile kıyasla 2 kat hızlı yapay zeka çipi ile donatılıyor. UFS 3.0 + Turbo Write + HPB kullanımı telefon hızını yüzde 80 oranında arttırırken, güç tüketimini yüzde 20 oranında azaltıyor. realme X50 Pro 5G, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB’lık üç farklı alternatif ile 5G özellikligüçlü bir amiral gemisi olma özelliği taşıyor.

Hız ve tasarım bir arada

4200mAh çift hücreli pil ile realme X50 Pro 5G, ilk olarak yepyeni bir flash şarj teknolojisi olan – 65W SuperDart kullanıyor. Ekran açıkken şarj edilebilen telefonun bataryasının şarj sırasında tam doluluğa ulaşması sadece 35 dakika sürüyor. Yeni telefonların hepsi daha küçük bir gövde, daha az ısı ile daha yüksek güç yoğunluğu elde etmek için yeni nesil GaN adaptörleri ile donatılıyor. Aynı zamanda, realme X50 Pro 5G hem 30W VOOC 4.0 Flaş Şarjı hem de 18W QC / PD hızlı şarjı ile uyumlu.

90Hz Yenileme Hızlı AMOLED Ekran

realme X50 Pro 5G, 20: 9 en boy oranı sunan ve yüzde92’ye kadar ekran / vücut oranına sahip ultra büyük 6.44 inç Samsung Super AMOLED ekran ile geliyor. HDR10 +,yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ve güneş ışığı ekranını destekleyen model, maksimum 1000nit parlaklığa ve 2000000: 1 tepe kontrast oranına ulaşıyor. Yepyeni kullanılan E3 malzemesi ile ışıldayan mavi ışığı yüzde 37.5 ve güç tüketimini yüzde5 azaltıyor.

realme X50 Pro 5G, 90Hz ekran yenileme hızına sahip. Kare hızı sıradan akıllı telefon ekranlarına göre yüzde 50 artırıldı. Akıllı telefon, Super AMOLED ekranı sayesinde, ekran içi parmak izi tanıma sistemine sahip. Goodix’in yeni nesil parmak izi kilidini açma modeliyle telefonun kilidini açmak için ihtiyacınız olan süre yalnızca ortalama 0,27 sn.

Yüksek kamera performansı

64 megapiksel kamerasıyla dikkat çeken Realme X50 Pro 5G, 4’lü kamera sistemine sahip. 64 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel + ek mercek sistemi bulunan telefon, 20x hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. Aynı zamanda 12 Megapiksel telefoto kamera da yer alıyor. 8 Megapiksel kamera ise 119 derece ultra geniş açı çekim yapma imkanı sağlıyor.

realme X50 Pro 5G, arkada bulunan 64MP Hawk Eye dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana lens, f / 1.8 geniş diyafram açıklığı ile son derece net bir dünyanın kapılarını aralıyor. Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisi ile birlikte dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm ultra büyük pikselde birleştiriyor. Nightscape 3.0 modunu kullanan telefon tripod modunu da destekliyor.

Realme X50 Pro 5G’nin arka kameraları 4K çözünürlüklü video, UIS ve UIS Max ultra video sabitleme özelliğini de destekliyor. Ultra yüksek hassasiyetli yapay zeka algoritması titremeleri gerçek zamanlı olarak düzeltiyor.

İspanya’da yapılan lansmanda sırasıyla 599 Euro (8GB + 128GB), 669 Euro (8GB + 256GB) ve 749 Euro (12GB + 256GB) fiyat etiketiyle tanıtılan telefonların Avrupa satışına Nisan ayında başlanması bekleniyor.