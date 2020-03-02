Renault’nun yeni konsept modeli MORPHOZ

Renault MORPHOZ, Marka’nın 2025 yılı sonrasına yönelik kişisel ve paylaşılabilir elektrikli mobilite vizyonunu yansıtıyor. İttifak’ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformunu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

Renault Grubu, 10 yılda 8 elektrikli araç lansmanı gerçekleştirdi. Daha fazla çok yönlülük ve uzun menzil için lokomotif modeli ZOE’yi sürekli geliştirdi. Şehir içi kullanıma uygun bir menzil sunan Twingo Z.E. modelini de geliştiren Renault’nun elektrikli modelleri arasında, Çin’de pazara sunulan küçük şehir içi SUV modeli Renault City K-ZE ile Avrupa’nın en önemli elektrikli hafif ticari araç gamı yer alıyor.

Herkes için sürdürülebilir mobilite vizyonu çerçevesinde Renault Grubu, farklı kullanım amaçları için farklı boyut, ağırlık, güç ve menzillere sahip olan ve hem şehir içinde hem de şehir dışında müşterilerinin her tür ihtiyacını karşılayan modeller sunmayı hedefliyor.

MORPHOZ, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor. Farklı pil kapasitelerine sahip olabilen modeller, motorlarının ve akülerinin enerji verimliliğini optimize etmek için en yeni teknolojik gelişmelerden faydalanacak modeller, şarj etme sistemlerindeki yapısal ve performans geliştirmelerinden faydalanacak modeller, hem yolculukları hem de şarj işlemlerini optimize edecek bağlantılı hizmetlerle donatılacak modeller…

Renault MORPHOZ, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, %100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. 3. seviye otonom sürüş ile donatılan; 2017 yılında tanıtılan SYMBIOZ konsepti gibi, özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

Renault MORPHOZ “Şehir” versiyonu, 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 km menzile sahip. Bu akü kapasitesi, kullanıcı ihtiyaçlarının %90’ından fazlasını karşılayacak belli bir esneklik de sunuyor. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda karşılanamayan %10’luk kısım için, MORPHOZ ek bir Seyahat Menzili Artırma akü paketiyle donatılabiliyor. Araç özel bir istasyonda “Seyahat” moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzili 700 km’ye çıkıyor.

Renault MORPHOZ direksiyonunun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10,2 inçlik bir ekran yer alıyor. Direksiyonun arkasında ise, gerçek bir gösterge paneli ve multimedya ekranı yokmuş gibi görünen bir gösterge paneli bulunuyor. Sürücünün ekranları kaldırmak istemesi halinde LIVINGSCREEN gösterge panelinin kolayca açılması sağlanıyor. Bu tekil geniş ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya sistemi bilgilerini görüntülüyor. LIVINGSCREEN paneli, manuel sürüş veya otonom sürüş modunda etkinleştirilebiliyor.

MORPHOZ’un yolcu bölmesi, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir “Paylaşım” modu sunuyor. Tamamen simetrik ön yolcu koltuğu, arkaya bakacak içimde tam tur döndürülüyor. Böylece yolcular, yolcu bölmesindeki orta konsolu ve geniş ekranı kullanarak kendilerini evlerinin oturma odasında gibi hissedebiliyor.

MORPHOZ “Şehir” modundan “Seyahat” moduna geçirilince, arka yolcu koltukları otomatik olarak geriye doğru hareket ediyor ve iç mekanda ek alan yaratılıyor. Bu sayede yolcular daha fazla bacak mesafesi elde ediyor.

Renault MORPHOZ konsepti, SAE International kurumunun yaptığı tanıma göre 3. seviye otonom sürüş sunuyor. “Ellere ve Gözlere İhtiyaç Yok” olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve sıkış trafikte hareket edebiliyor.

Renault MORPHOZ konsepti, markanın gelecekteki elektrikli araçlarında görülecek yeni bir ışık imzasına sahip. LIVINGLIGHTS aydınlatma düzeni, tüm tampon boyunca uzanacak biçimde genişletildi. MORPHOZ, “Seyahat” modu ile Yeni Captur modelinin ön farlarını hatırlatan “Şehir” versiyon arasında farklı bir görünüm sunuyor.

Renault MORPHOZ’da, kapı aynaları yerine dijital HD kameralar yer alıyor. Elde edilen görüntüler, aracın içindeki ekranlara yansıtılıyor ve bu görüntüler çeşitli dış sensörlerden gelen verilerle birleştirilerek sürücüyü olası tehlikelere karşı uyarıyor.

Renault MORPHOZ’un bagajı, “Şehir” modunda içeri doğru çekilip arka çıkıntısı azaltılarak sürüş ve park etmeyi kolaylaştırıyor. “Seyahat” modunda ise bagaj uzatılmış aerodinamik bir şekil alıyor. Bu dönüşüm gerçekleştirilirken, model ismi de tamponda gösteriliyor.

Renault MORPHOZ konseptinde indüksiyonlu şarj modu bulunuyor. Şarj işlemi belli bir yerde (evde veya açık otoparkta) ya da bu teknolojiyle donatılmış yollarda sürüş halindeyken gerçekleştiriliyor.

Proaktif bir kişisel sanal asistan

Renault MORPHOZ’un sanal bir kişisel asistan olarak çalışan yapay zekası, üç farklı şekilde çağrılıp yönetilebiliyor: ekranlara veya konsola dokunarak, el hareketleriyle veya sesli komutla.

Yapay zeka, “Şehir” modunda iki randevu veya toplantı arasındaki süreyi optimize ederek verimli bir yolculuk sunuyor. “Seyahat” modunda ise, Renault elektrikli araçlara yönelik “MY Renault” uygulamasındaki elektrikli araç yolculuk planı gibi, arzu edilen varış saatini ve kalan menzili dikkate alarak ilgili çekici yer önerileri sunuyor. Her iki modda da gösterge panelindeki büyük ekran, yolculuğu 3 boyutlu olarak gösteriyor.

MORPHOZ sürücü ve yolcularının, araçtayken dijital yaşamlarına ara vermeleri gerekmiyor. Akıllı telefonlar, otomatik olarak algılanıyor ve her yolcu sevdiği şarkıları koltuklardaki hoparlörlerden dinlemeye devam edebiliyor. Evde planlanan bir yolculuk, navigasyon sistemi tarafından otomatik olarak alınıyor ve sistem, araç varış noktasına yakın bir yere park edilince, yürünecek son mesafenin rotasını sürücünün akıllı telefonuna gönderiyor.