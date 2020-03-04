İnceleme: LaCie Portable SSD 1TB

Fotoğraf severlerin ve konunun uzmanlarının çok yakından tanıdığı, Seagate Technology’nin yüksek kaliteli markası olan LaCie’nin taşınabilir 1TB’lık SSD hard diskini inceledik.

LaCie, özellikle fotoğrafçılar, video ve tasarım uzmanları için son derece profesyonel çözümler geliştiriyor. Kullanıcılara sunduğu ürünler her zaman şık tasarım, sağlamlık ve yüksek performansı ön plana çıkarıyor.

Günümüzde, özellikle yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 4K video düzenleme konularında performanslı bir bilgisayar kadar kullandığınız hard disklerin yazma ve okuma hızları da ön plana çıkmaya başladı. LaCie Portable SSD ile saniyede 540 MB’a varan yüksek hızlarda anında düzenleme, yedekleme ve aktarım yapılabiliyor. Taşınabilir SSD, MAC ve Windows uyumlu olduğu için tüm cihazlarda sorunsuzca kullanılabiliyor. USB-C, Thunderbolt 3 ve USB 3.0 bağlantı kablosu cihaz ile birlikte geliyor. Böylece hem eski hem de en yeni bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

Her zaman yanınızda…

LaCie Portable SSD, 82 gram ağırlığa ve 79x94x9mm kompakt boyutlara sahip. Böylece her cebe ve çantaya sığabilen bu ürünü yanınızda taşımak sorun olmuyor. Tek sorun, bazen bu kadar küçük bir hard diski nereye koyduğunuzu unuttuğunuzda yaşanıyor. Ürün şık bir tasarıma sahip ve 2 metreden düşmeye karşı dayanıklı.

LaCie Portable SSD’nin 1TB ve 2TB’lık seçenekleri bulunuyor. Biz 1TB’lık olan versiyonu inceledik. Saniyede 540 MB’a varan hızlarla doğrudan harici disk üzerinde düzenleme yapılabiliyor. Aktarım hızları, yüksek dosya boyutları düşünüldüğünde bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Saatlerce yapılan bir video kaydı ya da binlerce fotoğraf dakikalar içerisinde diske aktarılabiliyor. Yüksek performansı sebebiyle disk üzerinde birden fazla düzenlemeyi de aynı anda yapmak mümkün.

Pek çok kişi halen hareketli diskler içeren depolama cihazları kullanıyor. Özellikle depolama ve yüksek kapasite söz konusu olduğu için normal bir hard disk kullanmamız gayet doğal. Bu tür bir taşınabilir SSD diski ise, verileri taşıma ve düzenleme için kullanmak çok daha verimli görünüyor. Özellikle seyahatlerde, iş akışımızın gerektirdiği tüm profesyonel çalışmaları eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapabilmek için LaCie Portable SSD tavsiye ettiğimiz bir ürün.

Özelleştirilebilir Yedekleme

Cihazın içerisinde yüklü halde gelen LaCie Toolkit, önemli dosyalara ihtiyaç duyulan temel ilave korumayı kolaylıkla sağlıyor. Tek bir tıklamayla istediğiniz zaman yedekleme yapılabiliyor. Günlük, haftalık veya aylık yedeklemeler programlanabiliyor. İstenirse farklı dosyaları ve projeleri değişik cihazlarla da eşitleyebiliyor.

3 Yıllık Garanti ve Kurtarma Planı

Bazen depolama cihazlarımız farklı sebeplerden dolayı (düşme, elektrik dalgalanmaları vs) arızalanabiliyor. Bu durumda içerisindeki verilerin kurtarılması hayati önem taşıyor. LaCie, bazı hard disk modelleri için bundan birkaç yıl önce başlatılan veri kurtarma hizmetini bu üründe de veriyor. LaCie, 3 yıl servis garantisi ile bir şeyler ters giderse, ürününüzü değiştireceklerini ve dosyalarınızı ek bir ücret ödemeden bir laboratuvar içi kurtarma hizmeti ile kurtaracaklarını bilerek rahat etmenizi istiyor. Bu alandaki veri kurtarma hizmetlerinin % 95 başarı oranına sahip olduğunu da belirtelim.