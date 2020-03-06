Eski cihazlarınıza iyi bakın, bir süre yenisini alamayabilirsiniz!

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü, çoğu Çin’de üretilen bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra fotoğraf makinesi ve aksesuarlarının da Türkiye’ye sevkiyatını sıkıntıya soktu.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü, çoğu Çin’de üretilen bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra fotoğraf makinesi ve aksesuarlarının da Türkiye’ye sevkiyatını sıkıntıya soktu. Stoklar eridikten sonra yeni cihazlara nasıl ulaşılacağı belirsizliğini korurken, siber güvenlik kuruluşu ESET, hali hazırda kullanılan cihazlara daha özenli bakılmasını tavsiye etti. ESET Türkiye Dağıtıcı Kanal Müdürü Hakan Ünlü, cihaz ve verilerin sağlığı için önerilerde bulundu.

“Eski cihazlarınıza iyi bakın, yenisine ulaşmak bir süre için sorun olabilir“ diyen Ünlü, şu tavsiyelerde bulundu:

Güncelleyin! Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! Yamalar, sistemin doğru çalışmasını sağlıyor. İşletim sisteminde oluşan açıklar ise siber suçlular tarafından virüs bulaştırma kapısı olarak değerlendiriliyor.

Yedekleyin! Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Performans tüketen gereksiz uygulamaları silin! Temizlik yapın ve buna bilgisayarınızın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonlarınıza da uygulayın. Yer kaplayan ve performans emen gereksiz uygulamaları silin.

Bilgisayarınıza virüs bulaştırmamaya bakın! Her gün 350 bin yeni virüs, dijital dünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı en yeni saldırılara karşı cihazlarınızı korur. ESET, en uygun alternatiflerle bu konuda kullanıcılara yardımcı olur.

Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın! İnternete artık telefondan bağlanıyoruz. Hatta telefonlar sayesinde her an online durumdayız. Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayarlara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

Parola değişikliğini alışkanlık haline getirin! Şifre ve parolalarımız, en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları mümkünse üç, olmuyorsa da altı ayda bir yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

Siber olmayan hırsızlara karşı da dikkatli olun! Bilgisayarın, tabletin veya cep telefonunun çalınması, keyfinizi de gününüzü de berbat edebilir. Riski minimize etmek için cihazlarınızı güvenli yerde tutun ve mümkünse güvenlik kilidi kullanın.

Cihazınızı tozdan ve kumdan uzak tutun! Taşınabilir bilgisayarları soğutmak için kullanılan aktif fanlar, toz ve kum gibi cisimlere karşı oldukça hassastırlar. Bilgisayarın içine kaçabilecek toz ve kum parçacıkları, fanı kısa sürede kullanılmaz hale getirerek bilgisayarın aşırı ısınmasına ve sıcaktan zarar görmesine sebep olabilir. Aynı şekilde telefonlarınızı da tozdan koruyun. Antistatik temizleyicilerle cihazlarınızı düzenli olarak temizleyebilirsiniz.

Cihazlarınızı serin tutun! Yüksek sıcaklıklar her zaman elektronik cihazların düşmanıdır. İşlemcinin çok fazla ısınmasına, pil ömrünün azalmasına ve bilgisayarın düzgün çalışmamasına yol açabilir. Uzun şekilde yüksek ısıda kullanım, kalıcı hasarlara da sebep olabilir.