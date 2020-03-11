İnceleme: Kingston Canvas Select Plus Serisi

Hafıza kartları alanında fotoğraf severlerin yakından tanıdığı bir firma olan Kingston’un yeni Canvas Select Plus microSD ve SD kartlarını test ettik. Kısa bir süre önce satışa sunulan yeni Canvas Select Plus kart serisinde SD ve microSD kart çeşitleri bulunuyor. Biz incelemelerimizde 64GB SD ve 128GB microSD olan modelleri kullandık. Kingston, orijinal Canvas Select kart serisini daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli Canvas Select Plus’la değiştirerek telefonlar ve dijital fotoğraf makineleri gibi cihazlar için yeni bir seri sunuyor.

Günümüzde akıllı cihazların en büyük ihtiyaçlarından biri yüksek kapasiteli ve hızlı hafıza kartları olmaya başladı. DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri, kameralar, aksiyon kameraları, araç içi kameralar, akıllı telefonlar, tabletler, televizyonlar, güvenlik kameraları, projeksiyonlar gibi ilk aklımıza gelen tüm bu cihazlarda SD veya microSD hafıza kartları kullanılıyor. Kullandığımız cihaza göre de hafıza kartı seçimi önem kazanıyor. Bazı cihazların hafıza kartı seçiminde hız ön plana çıkarken bazılarında da kapasiteye öncelik veriliyor.

Yeni serideki SD kartlar 32GB, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB’lık kapasitelerde satışa sunuluyor. Kingston Canvas Select Plus SD kart, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların aktarılması, işlenmesi ya da Full HD/4K videoların çekilmesi ve düzenlenmesi gibi ağır iş yükleri için performans, hız ve dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmış. Kolay veri saklama ve hızlı transferler için gelişmiş UHS-I arayüzü ile 100MB/s’ye varan okuma ve 85MB/s’ye varan Class 10 UHS-I hızlara ulaşabilen kartlar bu sayede sinematik Full HD ve 4K Ultra HD videolar kaydedilmesine olanak tanıyor. Canvas Select Plus SD kartlar, en zorlu ortamlarda ve koşullarda çalışacak şekilde üretilmiş. Bu yüzden dosyalarınızın, fotoğraflarınızın ve videolarınızın sorunsuz bir şekilde korunduğuna emin olabilirsiniz.

Canvas Select Plus microSD kartlar ise, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB’lık kapasitelerde satışa sunuluyor. Yeni Canvas Select Plus microSD kartı, yüksek hızlarda uygulama açma ve yükleme işlemleri için A1 uygulama performans sınıfında tasarlanarak Android cihazlar için optimize edilmiş. Son teknolojiyle geliştirilmiş yeni özelliği ile kullanıcılara yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video çekimi sağlayan kart; yoğun grafikli multimedyalar için yeterli hız ve depolama sağlayarak güçlü bir uygulama deneyimi sunuyor.