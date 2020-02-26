HUAWEI AppGallery’nin Gelecek Vizyonu Açıklandı

HUAWEI, dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu kullanıcı tabanı ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor.

Kullanıcılarına yeni bir alternatif sağlayan HUAWEI’nin resmi uygulama mağazası HUAWEI AppGallery dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı (MAU) ile 170’den fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor.

5G’nin kademeli olarak gelişmesi devrim niteliğinde bir mobil deneyim anlamına geliyor. Tüketiciler giderek çeşitli senaryolarda birden fazla cihaz kullanıyor ve mobil uygulamalar, daha zengin, hiper bağlantılı deneyimin anahtarı durumuna geliyor. Bu nedenle HUAWEI, daha akıllı uygulamalara olan talebin artmaya devam edeceğine ve bu büyük değişikliği sağlamak için ön planda olmak gerektiğine inanıyor.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, “Kontrol altında gizlilik her zaman felsefemizin kalbinde yer aldı. Ürünlerimizin tüm aşamalarında gizlilik korumasını ve siber güvenliği tüm ticari faaliyetlerimizin öncelikleri olarak kabul diyoruz. Ayrıca HUAWEI AppGallery’de en katı gizlilik ve siber güvenlik çözümlerine sahibiz” açıklamasını yaptı.

HUAWEI, dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu kullanıcı tabanı ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor. HUAWEI, çeşitli yazılım ve donanım yeteneklerini kullanıma açan HMS Core ile birlikte, kullanıcılar için en iyi ve yenilikçi uygulama deneyimini sunuyor.

Brand Finance’in yıllık 2020 küresel marka değeri sıralamasında 10. sırada yer alan bir marka için hiçbir şey imkansız görünmüyor. HUAWEI ekosistem mühendisliği konusunda 3.000’den fazla mühendise yatırım yaptı. HUAWEI ayrıca dünya çapındaki geliştiriciler için tek noktadan operasyonel destek ve yenilikçiliği teşvik etmek için “Shining-Star” programı altında fon sağlıyor.

HUAWEI AppGallery, geliştirici gerçek adı doğrulaması ve güvenli uygulama operasyonu için dört adımlı inceleme işlemi de dahil olmak üzere tam döngü güvenlik ve korumayı bünyesinde barındırıyor. Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor. Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de bulunuyor.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla HUAWEI cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

HUAWEI hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS’e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. HUAWEI AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını ‘İstek Listesine’ göndermek. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

HUAWEI ayrıca kaliteli uygulamalar sunarak en iyi kullanıcı deneyimini yaratıyor. HUAWEI kullanıcılarına en doğru ve güncel haberleri sunmak için İngiltere’nin en büyük medya şirketlerinden olan News UK ile iş birliği yaptı.

News UK Baş Teknoloji Sorumlusu Christina Scott, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “HUAWEI ile uzun vadeli bir ortaklık yaptık. Yapabileceğimiz çok daha fazla yenilik olduğunu hissediyorum ve bu cihazlarda müşteri deneyimlerini gerçekten çok ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

HUAWEI AppGallery, yenilikçi ve akıllı bir deneyim için HUAWEI cihazlarında çalışmak üzere optimize edilmiş uygulamalar sunuyor. HUAWEI AppGallery’den indirilen uygulamalar, HUAWEI cihazlarında çalışmak üzere optimize ediliyor. Burada anahtar etkinleştirici ise akıllı cihazlar için farklı cihazlardan yazılım ve donanım kaynaklarını havuzlayan ve aralarında bağlantı kuran bir yapay zeka yetenek platformu olan HUAWEI HiAI’dır.

Örneğin WPS Office uygulaması, taranan belgeler ve fotoğraflar gibi görüntülerdeki metni tanımak için HiAI akıllı tanıma özelliğini kullanır. Uygulama içi belgeler otomatik olarak algılanır ve düzeltilir, böylece üretkenlik büyük ölçüde artar.

HUAWEI AppGallery, ‘Quick Apps’ ile kurulum gerektirmeyen bir deneyim sunuyor

Quick Apps, yeni bir tür kurulum gerektirmeyen bir uygulama ekosistemidir. HTML5 sayfaları için iyi bir kullanıcı deneyimi, güçlü işlevler ve otomatik güncellemeler sağlar; ancak çok az bellek alanı tüketir. Hızlı Uygulamalar, kullanıcılara yerel uygulamalarla aynı deneyimi yaşatmasına rağmen, Android uygulamalarıyla karşılaştırıldığında yalnızca 1/5 kodla yazılır, bu nedenle daha az bellek alanı kaplar. Kullanıcılar, yalnızca 1 GB alana sahip 20 yerel uygulama yerine 2.000’den fazla Hızlı Uygulama barındırabilir.

Kullanıcılar rahat erişim için favori Hızlı Uygulamalarını masaüstlerine bile ekleyebilirler. Quick Apps, 350 milyondan fazla HUAWEI telefonunda kullanılmaktadır. Bugüne kadar, tüm dünyada yıllık yüzde 200 artışla 1.700’den fazla Hızlı Uygulama yer alıyor.

Quick Apps, 5G’ye ayak uydurmak için daha fazla ülkeye ve bölgeye yayılarak Çin pazarının Quick Apps standartlarını ve IDE geliştirme araçlarını küresel geliştiricilere açacak. Dünyadaki tüm geliştiriciler, kullanıcılara ortak kullanım ve kurulum gerektirmeyen deneyim sunmak için Quick Apps yayınlamayı memnuniyetle karşılıyorlar.

HUAWEI, kullanıcılarına her koşulda akıllı yaşam deneyimini yaşatmak için HMS Ekosistemini ve HUAWEI AppGallery’i oluşturma çabalarına devam edecek. HUAWEI AppGallery hakkında daha fazla bilgi için https://consumer.HUAWEI.com/en/mobileservices/appgallery/ adresini ziyaret edin.