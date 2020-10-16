HUAWEI’den Sonbahar Temalı Fotoğraf Yarışması

HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, organize ettiği fotoğraf yarışmasıyla, bu sonbahara ödüllerle merhaba diyor. 6 – 31 Ekim tarihleri arasında en iyi sonbahar fotoğraflarına imza atan HUAWEI kullanıcılarını, göz alıcı hediyeler bekliyor.

HUAWEI Mobile Türkiye, bu sonbaharı özel bir fotoğraf yarışmasıyla ve dopdolu ödüllerle karşılıyor. HUAWEI yaratıcı ekibinin oluşturduğu jüri tarafından, 6 – 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvurular arasından her hafta seçilecek en iyi 100 fotoğrafı çeken yarışmacılardan toplamda 300 kişi, 179 TL değerinde HUAWEI Powerbank kazanacak.

Ayrıca yarışmaya katılan herkes, HUAWEI Store’da geçerli 50 TL değerinde kuponun da sahibi olurken, çekilen fotoğraflar HUAWEI Topluluğu bünyesinde oluşturulacak en iyi fotoğraflar sayfasında sergilenecek.

Birincilik Ödülü: P smart 2021

Sonbahar temalı ödüllü fotoğraf yarışması sadece haftalık hediyelerle de sınırlı değil. Yarışma sonunda seçilen en iyi üç görsel özel ödüllerin sahibi olacak. Yarışmanın birincilik ödülü P smart 2021, ikincilik ödülü Watch GT 2 Pro, üçüncülük ödülü ise Watch Fit olarak açıklandı.

Nasıl katılmalıyız?

Yarışmaya dahil olmak için; HUAWEI Store’a giriş yapmak, daha önceden katılımcının üyeliği yoksa üyelik oluşturmak, yine HUAWEI Store’a e-posta adresiyle kayıt olmak, HUAWEI Topluluğu’na üye olmak ya da giriş yapmak ve yarışma için çekilen fotoğrafı https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_126966/ sayfasında yorum kısmında paylaşmak yeterli oluyor.

Sonbahar temalı fotoğraf yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için:

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-sonbahar-fotograf-yarismasi.html