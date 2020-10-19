Lenovo IdeaPad Creator 5i

Lenovo’nun, güçlü performansıyla içerik yaratıcılığını eğlenceye dönüştüren dizüstü bilgisayarı IdeaPad Creator 5i, NVIDIA GeForce 1650 Ti ekran kartı, 10.Nesil Intel i7 işlemciye kadar destekleyen gücü ve hızı sayesinde göz alıcı tasarımlar yaratma olanağı sağlıyor. Lenovo, IdeaPad Creator serisini Türkiye’de ilk kez IdeaPad Creator 5i ürünüyle satışa sunuyor.

IdeaPad Creator 5i, ince çerçeveli 15,6 inç ve 1920×1080 piksel çözünürlüklü keskin FHD ekranı 500 nit parlaklık sağlarken 144 hz de tazeleme hızı sunuyor. IdeaPad Creator 5i, bunun yanı sıra şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Full HD ekranı renk doğruluğuyla içerik yaratıcılığını ve tasarımları doğru tonlamalar ve renk ayarlarıyla zirveye taşıyor. Adobe %100 ekran renk gamı sayesinde yaratılan her içerik ekranda gerçeğe yakın bir görsel şölene dönüşüyor. IdeaPad Creator 5i, 512 GB SSD depolama kapasitesi ve 16 GB hafızasıyla güçlü bir kapasite de sunuyor.