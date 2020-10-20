İnceleme: realme 6 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geliştirdiği kullanışlı akıllı telefon modelleri ile her geçen gün konumunu sağlamlaştıran firmalardan biri olan realme’nin “6 Pro” modelini inceledik.

Günümüzde akıllı cep telefonu üreticileri pek çok farklı alanda birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisinde. Kamera özellikleri, ekran kalitesi, pil ömrü, işlemci seçimi, ses kalitesi vs… Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var ki hepimizi yakından ilgilendiriyor. Çoğu teknolojik ürün gibi akıllı telefonlarımızın da büyük bir bölümü yurt dışından ve tabi dövizle ithal ediliyor. Bu yüzden Türkiye akıllı telefon pazarında en çok satılan ürünlerin fiyat aralığının yaklaşık 2.000-3.000 TL arasında (hatta biraz daha düşük) olduğu görülüyor. Özetle en çok satılan ürünler, giriş ve orta seviyedeki modeller oluyor. İncelediğimiz realme 6 Pro fiyat aralığı olarak biraz daha yukarıda… Ancak fiyat/performans açısından mutlaka dikkate alınması gereken bir akıllı telefon modeli…

Farklı şimşek tasarımı…

Telefonun öncelikle tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. realme 6 Pro kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile geliyor. Bizim incelediğimiz, mavi renk tasarımına sahipti. Ürünün arka kısmında ışıkla değişen ve ilginç görüntüler oluşturan şık bir şimşek tasarımı bulunuyor. Ürün kutusundan kaliteli şeffaf bir kılıf çıkıyor, böylece arka tasarımı her zaman göz önünde kalabiliyor.

Güçlü işlemci

realme 6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G işlemci kullanan ilk akıllı telefon modeli. 8nm / 8 çekirdekli yapısı ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. Gün içerisinde yoğun kullanım yapıldığında elinde powerbank’lerle dolaşan insanları etrafınızda görüyorsunuzdur. Maalesef çoğu telefonun pil ömrü yoğun kullanıldığında bir günü tamamlayamıyor. realme 6 Pro, 30W hızlı şarj ile 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bu model için geliştirilen şarj algoritması beş katlı güvenlik koruması içeriyor ve tüm şarj işlemi için donanım düzeyinde güvenlik koruması sağlıyor.

Öne çıkan özellikler…

Kamera özelliklerine geçmeden önce diğer önemli özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Telefon ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış ve 6.6 inç 90Hz pürüzsüz bir geçiş deneyimi sunuyor. Saniyede 90 kare üretebilen 90Hz ekran, geleneksel 60Hz ekrana kıyasla %50 daha yüksek bir yenileme hızına sahip, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz bir görsel deneyim sağlıyor. 16.6 cm’lik büyük ekran ideal bir ekran-gövde oranına sahip.

6 Pro’da hoşuma giden özelliklerden biri de parmak izi tarayıcısının yeri oldu. Parmak izi tarayıcısı yan tarafta yer alan güç düğmesine yerleştirilmiş. Böylece cihazın kilidinin çok daha hızlı ve güvenle açılmasını sağlanmış.

realme 6 Pro ses kalitesi konusunda da hayli iddialı… Müzik dinleme ve film izleme için sürükleyici bir deneyim sağlayan Dolby Atmos ve Hi-Res ses kalitesinde bir adım öne çıkıyor. Bu model, yoğun şehir ortamlarında bile güçlü ve hassas bir sinyal bağlantısı sağlayan Çift frekanslı GPS özelliğine sahip. Aynı zamanda doğru konumlandırma sağlayan NaviC sistemi ile etkileşime giriyor.

6 Kameralı çekim deneyimi

Gelelim realme 6 Pro’nun kameralarına… Telefonda toplam 6 kamera yer alıyor. 4 arka, 2 ön kamera şeklinde bir yerleşim yapılmış. Arka tarafta, 64MP’lik ana kamera (1/1.7” sensör, 26mm f/1.8), 8MP ultra geniş açılı kamera (15.7mm f/2.3), 12MP telefoto kamera (54mm f/2.5) ve 2MP’lik makro kamera (f/2.4) yer alıyor. Ön tarafta ise, 16MP’lik geniş açı kamera (f/2.0) ve 8MP’lik ultra geniş açı (f/2.2) kamera bulunuyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan ön kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebiliyor. Selfie çekmeyi sevenlerin beğeneceği bir detay…

Gelişmiş çekim modları

Kamera açıldığında, gece, video, fotoğraf, portre, 64M, zaman atlaması, ultra makro, ağır çekim, uzman (Pro) ve panorama modları karşımıza çıkıyor. Fotoğraf modunda, ultra geniş açı, normal (1x), telefoto 2x ve telefoto 5x seçenekleri ile farklı odak uzaklıklarında fotoğraf çekilebiliyor. 2x optik, 5x hibrit bir telefoto lens kullanılıyor. Dilerseniz bu modda 20x’e kadar dijital zoom da yapılabiliyor. Yaptığımız çekimlerde 2x ve 5x gayet iyi sonuçlar verdi. Özellikle ışık ortamınız yeterliyse bu iki telefoto seçeneği kullanmakta hiçbir sakınca yok. Portre modunda, bokeh etkisi çok iyi çözümlenmiş. Denediğimiz pahalı pek çok telefondan daha iyi bir portre modu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bokeh etkisini çekim yaparken anında ayarlamak ve 5 farklı filtreden birini kullanmak mümkün. 64M çekim modu seçildiğinde zoom yapılamıyor. Bu mod yüksek çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Gece modu, yine pek çok farklı markada gördüğümüz çekim özelliklerinden… Birçok markanın bu modu sadece pazarlamaya katkısı olması için koyduğunu düşünüyorum. Zira sonuçları gerçekten çok kötü olan telefonlar var. Ancak realme 6 Pro’da Gece modu da iyice geliştirmiş. Ultra karanlık mod sayesinde çok az ışıklı ortamlarda, 1 lüks (lümen) değerine kadar net fotoğraflar çekilebiliyor. Ayrıca uzun pozlama yapabileceğiniz yeni bir Tripod modu da yine Gece kısmında yer alıyor ve ekranın sol üst köşesinden aktif yapılabiliyor.

Pro (Uzman) ise, 3 farklı kamera açısı kullanabileceğiniz, ISO, enstantane, beyaz ayarı, AF/MF seçimi, +/- poz düzeltmesi gibi değişiklikleri yapabileceğiniz manuel bir çekim modu. Bu modun en önemli özelliklerinden birisi de RAW formatında çekim yapılabilmesi.

Video modu, en üst 4K/30fps çekim imkanı sunuyor. Ultra geniş açı kameranın elde net videolar çekmesini sağlayan UIS Max video sabitleme özelliği ve ön/arka kameranın portre bokeh video çekimini desteklemesi, çok daha iyi ve akıcı sinematik videolar çekebilmenizi sağlıyor.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; realme 6 Pro, farklı tasarımı, ses kalitesi, güçlü işlemcisi, pil ömrü, ekran boyutu, firmanın dinamik yaklaşımları, gelişmiş ve kullanışlı kameraları sebebiyle tercih edilebilecek orta seviyede bir akıllı telefon modeli.