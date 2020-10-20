realme 7 pro Türkiye’de

realme 7 Pro, 20 Ekim 2020’de realme’nin Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı. Tam kapasite şarja sadece 34 dakikada ulaşan realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla bile 2.5 saat YouTube, 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimine yetecek kapasiteye erişiyor. Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamerası ve özel gece modlarıyla kaliteli fotoğraf ve video deneyimi sunan realme 7 Pro online lansman dönemine özel fiyatıyla 3.999 TL’den satışa çıkıyor.

65W SuperDart Şarj ile sadece 34 dakikada tam dolu pil

realme 7 pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj son derece yüksek şarj verimliliği sayesinde, 4500mAh büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. İki hücreli pile sahip olan realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve yalnızca 12 dakika içinde ise neredeyse %50 şarj olabiliyor. Daha kısa sürelerde bile çok hızlı şarj imkanı sunan realme 7 Pro, sadece 3 dakikalık dolumla bile 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Oyun oynarken eş zamanlı şarj edildiğinde dahi üstün dolum performansından ödün vermeyen realme 7 Pro oyun esnasında bile 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.

realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ile birlikte 10V 6.5A doğrudan şarj çözümü, algoritma otimizasyonu, voltajı yarıya indiren deşarj pompası, akıllı beş çekirdekli çipleri ve 10 sıcaklık sensörü sayesinde tüm şarj işlemi; aşırı ısınmayı önlemek için sıkı bir şekilde kontrol edilip soğutuluyor. Bu sayede yüksek performans gerektiren işlemlerde doğabilecek ısınma durumunun önüne geçilip, cihaz güvenilir bir şekilde şarj olabiliyor. Telefonu kullanırken hatta ağır oyunları oynarken bile SuperDart teknolojisi ile birlikte tüm süreçler sorunsuz bir şekilde ilerleyebiliyor.

realme 7 Pro ile 64 MP ve gece fotoğraf deneyimi

realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119° ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah&beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.

2.nesil 64 MP ana kameraya sahip realme 7 pro’da Sony IMX682 lensler kullanılarak geliştirilmiş piksel performansı amaçlanıyor ve böylelikle düşük ışıkta bile en net 64 MP deneyimi kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcıların manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini çekmesini sağlayan ultra geniş açılı lens ise f/2.3 diyafram açıklığı, 8MP çözünürlüğe ve 119° görüş alanına sahip. Diğer yandan 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

Yıldız Modu

realme 7 Pro fotoğraf deneyimini üst düzeye çıkaracak yapay zeka destekli bir çok filtreyi de beraberinde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yükseltilmiş 64MP Modu için yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirilen cihaz her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağlıyor. Bunun yanı sıra ‘Pro Gece Manzarası Modu’ ve ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ ile gece fotoğraf çekiminde de oldukça iddialı olan realme 7 Pro’nun ‘Yıldız Modu’ ile gökyüzündeki yıldızlar çok daha belirgin olarak görüntülenebilirken özel gece filtreleri ile benzersiz bir gece fotoğrafı performansını da beraberinde getiriyor. Ayrıca gece fotoğrafları için özel geliştirilen Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın filtreleri ile tek bir dokunuşla eşsiz şehir manzaraları yakalamaya imkan tanıyor.

realme 7 Pro harika selfie çekimleri elde edebilmek için arka kameradaki iddiasını ön kameraya da taşıyor. 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi birinci sınıf selfie kamerası, f/2.5 diyafram açıklığının yanısıra, yapay zeka destekli güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verecek. Bu sayede selfie kamerası ile çekilen görüntüler ön kamera ile çekilmiş kadar kaliteli ve berrak özellikler taşıyor. Ön kameranın sahip olduğu ‘Süper Gece Manzarası Modu’, karanlık gecede bile net ayrıntılar ve dengeli pozlama ile parlak selfieler çekmeye olanak tanıyor.

Güçlü performans

AnTuTu testlerinde 284.180 puan ile kendi segmentindeki tüm rakiplerine karşın üstünlük sağlayan realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB LPDDR4x çift kanallı RAM desteği ile kullanıcılar ile buluşuyor. Bu yüksek kapasiteli işlemci, gelişmiş bir 8nm işlem kullanılarak daha da geliştirildi ve bu sayede CPU performansında yüzde 10, GPU performansında ve ekranda yüzde 75 iyileşme sağlanarak oyunseverleri fazlasıyla mutlu edecek bir performans elde edildi.

180Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla realme 7 Pro, sağladığı daha geniş görüş alanı ile kullanıcılara mükemmel oyun, ses ve video deneyimi sunuyor. Mini damla tasarımıyla ekran gövde oranı yüzde 90,8’e kadar çıkıyor. Kullandığı ekran teknolojisiyle güneş ışığı altında bile sorunsuz bir deneyim sunuyor. Cihaz, tam ekran deneyimi ile birlikte kullanıcıların gözlerini koruyan olağanüstü bir görüntü efektine sahiptir. Tüm bu işlevleri yerine getirirken; yüzde 35 oranında daha düşük güç tüketimi, etkin performans ve sorunsuz akış ile kullanıcılara hem hız hem de sorunsuz kullanım anlamında destek sağlıyor.

Yüksek dayanıklılık ve güvenlik

Yüksek sıcaklığa, darbelere ve zorlu kullanım koşullarına karşı oldukça dayanıklı olacak şekilde geliştiştirilen realme 7 Pro “TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulaması”nı geçen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Günlük kullanım, bileşen güvenilirliği ve çevre koşulları gibi üç farklı kategoride toplam 22 senaryo üzerinden test edilen realme 7 pro testlerden tam not alarak güvenilirlik konusunda öne çıkıyor. Diğer bir ifadeyle yüksek sıcaklığa, sokağa, darbelere vs karşı oldukça dayanıklılık sağlıyor.