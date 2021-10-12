Canon’un sevilen 2’si 1 arada Zoemini ailesine yeni bir model katıldı. Zoemini S2 şipşak fotoğraf makinesi ve yazıcısı, yenilikçi uygulama içi düzenleme özellikleri ve hareket halindeyken baskıyı eğlenceli çekim seçeneklerinin özellikleriyle mükemmel şekilde birleştirerek kompakt bir cihaz sunuyor.

Canon, hareket halindeyken fotoğraf çekmek, özelleştirmek ve baskı almak isteyen kullanıcılar için geliştirdiği, şipşak fotoğraf makinesi ve yazıcı sektörüne sunduğu en son ürün olan Canon Zoemini S2’yi tanıttı. Bir önceki Canon Zoemini S modeli temel alınarak geliştirilen bu yenilikçi tasarım, kullanıcıların tek bir cihazdan kenarlıklar ve filtreler eklemelerine, çekim modları arasından seçim yapmalarına ve sevdikleri fotoğrafları kaydedip sonra baskısını almalarına olanak tanıyor. Koyu Camgöbeği, İnci Beyazı ve Pembe Altın renk seçenekleri bulunan Canon Zoemini S2, hafif ve kompakt yapısıyla günlük hayatta basit kullanım sunuyor.

Canon Mini Print Uygulaması

Yaratıcı beyinler, içerik üreticiler ve özgün fotoğraf severler için mükemmel kullanım sunan Canon Zoemini S2, Bluetooth üzerinden Canon Mini Print Uygulamasına bağlanabilmesiyle, kolajlardan yuvarlak çıktılara, metin eklemeden hazır veya özel oluşturulmuş çıkartmalar yazdırmaya kadar eğlenceli kreasyonlar üretilmesine olanak tanıyor. Mobil cihaza elle çizilmiş imzalar ve semboller alınabiliyor, uygulama içinde düzenlenebiliyor ve Canon Zoemini S2 kullanılarak yazdırılabiliyor. Bunlar albümler veya fotoğraflı anı defterleri hazırlamak için ideal özellikler olarak öne çıkıyor. Mükemmeli isteyenler, Canon Mini Print uygulaması aracılığıyla canlı görüntüyü kontrol ederek baskıdan önce pozlarda ince ayarlamalar yapabiliyor ve arkadaşlarının ve aile üyelerinin hepsinin çekimde yer almasını sağlayabiliyor.

2’si 1 arada işlevi ile çekin, baskı alın, bandı açın ve yapıştırın

Canon Zoemini S2’nin 2’si 1 arada işlevi, yaratıcılığın öne çıkmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar hareket halindeyken fotoğraf çekebiliyor, özelleştirebiliyor ve baskı alabiliyor. Yeni Efektler ve Çerçeveler düğmeleri vintage filtreler ve kenarlıklar eklerken, dahili ayna ve halka ışığı ile şık selfie’ler çekilebiliyor. Kullanıcılar optimum çekim için, üstteki kaydırma düğmesini kullanarak portre, dış mekan veya selfie modu arasında geçiş yapabiliyor ve sonra 10 sayfaya kadar arkası yapışkanlı Zink Fotoğraf Kağıdını kullanarak dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına veya ajandalarına kadar her şeyi kişiye özel hale getirmek için farklı formatlarda baskılar alabiliyor.

Kompakt tasarımı sayesinde her yere yanınızda götürün

Kompakt tasarımı ve sadece 188 g ağırlığıyla Canon Zoemini S2 mükemmel bir cep fotoğraf makinesi ve şık bir tatil arkadaşı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar yeni maceralarından önce kağıt tepsisini yeniden doldurmayı unutsalar bile, görüntüleri MicroSD karta kaydedip daha sonra yazdırabiliyor. Üstelik, çekim tarihi bilgileri bir akıllı telefonla senkronize edildikten sonra görüntülere otomatik olarak da eklenebiliyor.

Hareket halindeyken anılar biriktirme becerisini arttırmak adına Canon Zoemini S2, bir önceki modele göre daha uzun bir baskı kuyruğu süresi sunuyor. Ayrıca kağıt doldurma sıklığı azalan cihaz, pil ömrü 25 adete kadar fotoğraf baskı alacak şekilde yüksek olmasıyla öne çıkıyor.