Nikon, Nikon Z aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış yeni tam çerçeve S-Line objektifler serisine NIKKOR Z 14–30mm f/4 S objektifi ekliyor. Kompakt bir yapıya ve düz bir ön elemana sahip bu geri çekilebilir ultra geniş açılı zoom objektif, Nikon Z kullanan fotoğrafçıların kreatif olanaklarını genişletiyor.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S, dünyanın ilk düz ön elemanlı tam çerçeve ultra geniş açılı objektifidir. Bu tasarım özelliği, hantal filtre tutucular gerekmeden 82 mm filtrelerin kullanılmasına olanak tanıyor. Fotoğrafçılar doğa manzarası, şehir manzarası, mimari, iç mekan fotoğraflarında veya filmlerde daha fazla kontrol ve daha fazla özgürlüğe sahip oluyor.

Kompakt yapı, geri çekilebilir objektif mekanizması ve kapsamlı hava yalıtımı bu objektifi seyahate hazır hale getiriyor. Yeni NIKKOR Z optik formüllerinin yanı sıra, objektif ve fotoğraf makinesi arasındaki hızlı iletişim; geniş açılı fotoğraf çekimlerinde yaygın bir durum olan dağılmanın en aza indirgenmesini sağlıyor. Sabit f/4 diyafram, film çekenlerin parlak gün ışığından gölgeli iç mekanlara kadar her ortamda konuları takip etmesini sağlıyor.