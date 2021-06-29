NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ve Z 28mm f/2.8 SE

Nikon duyurduğu Z fc ikonik aynasız fotoğraf makinesi ile birlikte iki yeni objektif tanıttı.

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Gümüş Renkli Versiyon, Nikon Z fc ile uyumlu gümüş renkli bir dış tasarıma sahip. Bu objektif, 32 mm’lik toplam uzunluğu ve 135 gramlık toplam ağırlığı ile oldukça kompakt ve hafif. Zoom aralığının tamamında yüksek çözünürlük sunar ve taşıması kolay bir objektiftir. NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Gümüş Renkli Versiyon, manzara ve enstantane çekimlerden portre fotoğraflarına kadar çeşitli günlük sahnelerde kullanılabilir.

NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE, portreler ve natürmort fotoğraflar için ideal olan kompakt ve hafif bir objektiftir ve ayrıca prime objektiflere özgü olan mükemmel bokeh efekti sağlar. Bu objektif, FM2’nin piyasaya sürüldüğü zamanlardan kalma klasik NIKKOR objektiflerinden ilham alan miras tasarımına sahiptir. Nikon Z fc ile aynı kaplamanın kullanıldığı NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE, kendine has klasik estetik özellikleri ile uyumludur.