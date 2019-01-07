Canon’dan Profesyoneller için Yeni API Kiti

Canon, geliştiricilere çeşitli kaynaklar sunan yeni API fotoğraf makinesi paketini duyurdu. Geliştiriciler ve yazılım mühendislerine özel PowerShot SX70 HS ile birlikte lanse edilen, Birleşik EOS Dijital Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve Kamera Kontrol API’si (CCAPI), Canon fotoğraf makinesi ve lenslerini en iyi şekilde kullanabilme konusunda benzersiz fırsatlar sunuyor.

PowerShot SX70 HS modelinin de desteklendiği Birleşik EOS Digital Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve yeni Camera Control API’si (CCAPI) ile girişimcilere yeni hizmetler sunuyor.

Canon’un yeni fotoğraf makinesi PowerShot SX70 HS, şık ve taşınabilir tasarımıyla çok yönlü çekim deneyimi sunuyor. PowerShot SX70 HS’de 21–1365 mm eşdeğerinde güçlü bir 65x optik zoom donanımı, 7,5 cm değişken açılı LCD ekran, 20,3 megapiksel sensör ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü video özellikleri bulunuyor. PowerShot SX70 HS tüm çekim senaryolarına uyum sağlayarak, birden fazla lens taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Canon SDK ve API ile Hızlı ve Kolay Araç Entegrasyonu

EDSDK’nın avantajları sayesinde kullanıcılar, Canon fotoğraf makinelerini bir Mac veya PC üzerinden uzaktan kumanda edip, uyumlu tüm Canon fotoğraf makineleri arasında aynı kodu kullanabiliyor. Seçili modellerdeki çoklu platform desteğinin sunduğu avantajlardan yararlanmak üzere yeni CCAPI’de, herhangi bir ortamda kablosuz kullanım olanağı sağlayan ve Windows, Mac, Android, iOS ya da Linux’ta kullanılan ‘agnostik işletim sistemi’ bulunuyor

EOS Digital SDK’sı www.didp.canon-europa.com adresinden istendiği zaman indiriliyor.

Camera Control API’si 2019 Mart ayı itibarıyla Canon geliştirici web sitesi üzerinden temin edilebilecek.