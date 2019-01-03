İnceleme: Lowepro ProTactic 450 AW

Lowepro’nun en sağlam fotoğraf sırt çantalarından biri olan Lowepro ProTactic 450 AW modelini inceledik. Yüksek depolama kapasitesi, sağlamlık, modüler yapı ve kolay taşınabilirlik gibi özellikleri bünyesinde barındıran bu sırt çantası her türlü hava koşuluna uyum sağlayabiliyor.

Profesyonel fotoğrafçıların en büyük sorunlarından biri, pahalı ekipmanlarını seyahatlerinde sorunsuz taşıyacak bir çanta seçmek oluyor. Seçilecek olan çantanın hem işlevsel hem de dayanıklı olması ilk tercihlerden oluyor. Lowepro ProTactic 450 AW’nin en sevdiğimiz özelliklerinden birisi ergonomik ve modüler yapısı oldu. İç bölmeleri, diğer Lowepro çantaları gibi kolayca istediğiniz gibi değiştirilebiliyor. Arka kısmında yer alan bel kemerini dilerseniz çıkarabiliyorsunuz. Yine pek çok Lowepro çantada yer alan yağmurluk bu modelde de bulunuyor. Ayrıca çanta ile beraber, su şişesi çantası, mini aksesuar çantası, tripod taşıma yuvası ve iki adet bağlantı kayışı da veriliyor. Bu aksesuarları çantanın farklı bölümlerinde kullanmak mümkün. Örneğin tripodunuzu çantanın tam ortasına ya da sağ ve sol kısmına takmanız mümkün. Su şişesi taşıma çantası da uzun yolculuklarda önemi daha iyi anlaşılan bir aksesuar. Kısaca bu çantayı ihtiyacınıza en uygun şekilde ayarlamanız ve ekipmanlarınızı yerleştirmeniz mümkün.

Gelelim iç hacmine… Lowepro ProTactic 450 AW modeli iç hacim olarak oldukça büyük bir çanta. Özellikle uzun seyahatlerde ihtiyacınız olabilecek tüm ekipmanı kolaylıkla sığdırabilirsiniz. İçerisine 1-2 DSLR, 70-200mm f/2.8 dahil 7-8 objektif, flaş, depolama ünitesi, aksiyon kamerası, şarj cihazları ve 15 inç notebook sığabiliyor.

Lowepro ProTactic 450 AW’nin ilginç ve kullanışlı özelliklerinden bir diğeri ise üst, yan ve arka kısmındaki dört erişim noktası. Bu erişim noktalarından farklı ekipmanlarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanız mümkün. Bu da çantanızın içerisini düzenlerken bu erişim bölmelerini hesaba katmanız anlamına geliyor. Ayrıca yine çantanın iç kısmında pasaport ve kişisel evrakları güvenle saklayabileceğiniz 3 farklı şeffaf bölüm yer alıyor. Çantanın yan kısımlarında da yine hızlı ulaşmak isteyebileceğiniz aksesuar ve cep telefonu gibi malzemeleri taşımanız için iki adet mini bölme daha yer alıyor. Çantanın dış boyutları 34.8x27x48.8 cm, iç ölçüsü 31.8×19.8×44 cm ve ağırlığı ise 2.6 kg.

Sonuç olarak Lowepro ProTactic 450 AW, uzun seyahatlerinizde tüm ekipmanınızı ve bilgisayarınızı sorunsuz şekilde taşıyabileceğiniz, ergonomik, modüler yapılı ve sağlam bir sırt çantası.

Lowepro fotoğraf çantalarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.