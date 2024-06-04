İnceleme: Monster Notebook Semruk S7 V9.3.4

Canavar notebook’lardan biri olan Monster Semruk S7 V9.3.4 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

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Yaklaşık 30 yıldır profesyonel olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf makinelerinin dijitalleşmesi ve bilgisayarların fotoğrafçılık anlamında hayatımıza daha fazla girmeye başladığı günden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Tabi bazı fotoğrafçı dostlar bu söylediğimi kötü bir şeymiş gibi anlayabilir. Ama tamamen bunun pozitif etkisinden ve bize kattığı olumlu gelişmeden bahsediyorum tabi ki…

Günümüzde fotoğraf ve video işiyle uğraşanların sayısı hiç olmadığı kadar arttı. İçerik üreticiliği diye yeni bir meslek ortaya çıktı ve kendi uzmanlarını yetiştirdi. Fotoğrafçılık tarafı da tabi yeni dinamikler ve gelişmelerle ilerlemeyi sürdürüyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bir araya geldiğimizde bazen fotoğraf makinelerinden çok bilgisayarları, monitörleri ve depolama ürünlerini konuşuyoruz. Çünkü işimizin büyük bir bölümünü bu teknolojik cihazlarla yapabiliyoruz. Artan çözünürlük değerleri, büyüyen dosya boyutları, artan veri miktarı fotoğraf ve videoları çektikten sonrasını da ciddi anlamda düşünmemizi gerektiriyor.

Yaklaşık bir yıldır kişisel Youtube kanalımda içerikler hazırlıyorum. Çekilen videoların fazlalığı, kapladıkları alan ve tabi sonrasındaki video düzenleme işlerinin karmaşıklığının fotoğrafa göre çok daha fazla olduğunu belirtmeliyim. Şimdi konu daha fazla uzamadan esasında neden bahsettiğime geleyim. Ülkemizde yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarları dendiğinde ilk akla gelen firmalardan Monster Notebook markasını biliyorsunuz. Çok şık ve özel RGB aydınlatmalı olan modellerini her zaman görürdüm. İşte o canavar notebook’lardan biri olan Monster Semruk S7 V9.3.4 inceleme konuklarımdan biri oldu. Firmanın, “oynayamadığın oyun olursa koşulsuz iade” sloganını duymuşsunuzdur. Ben oyun konusunda o kadar iddialı değilim açıkçası. Bu yüksek performanslı bilgisayarların sadece oyun oynamak için değil video düzenleme, içerik üretimi, tasarım, mimarlık, 3D ve mühendislik uygulamalarında da verimli kullanılabileceğini öncelikle belirtmeliyim.

Semruk S7 V9 Serisi…

Semruk S7 V9 serisinde farklı donanım konfigürasyonlarında pek çok model yer alıyor. İncelediğimiz Semruk S7 V9.3.4 modeli de bu serideki en güçlü notebook’lardan biri. Öyle ki benim şimdiye kadar kullandığım en güçlü dizüstü bilgisayar oldu. Yüksek performans beklentilerine cevap veren özellikleriyle öne çıkan bu bilgisayarın ilk önce farklı tasarımını biraz konuşalım istiyorum.

Gördüğünüz gibi bilgisayarın ön tarafında yer alan RGB bar oldukça şık duruyor. Hem bu bar hem de SteelSeries RGB klavye özelleştirilebiliyor. Klavyede tuşlara istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Böylece ister oyunlarda isterseniz de en sık kullandığınız görüntü işleme yazılımlarında tuşları daha kolay ayırt edebilirsiniz. Klavyenin tuş aralığı ve hassasiyeti gayet iyi. Touchpad oldukça geniş ve kullanışlı.

Güç ve performansa dayalı cihazlarının yanı sıra müşteri deneyimi politikasıyla ekosistem içerisinde özelleşen Monster Notebook, ürün gamını yeni canavarlarla geliştirmeyi sürdürüyor. Az önce de söylediğim gibi Semruk S7 ürün ailesinde kişiselleştirme seçenekleriyle farklı modeller yer alıyor.

Monster Notebook, ürünlerine verdiği isimlerle de dikkat çekiyor. Türk mitolojisinin önemli figürlerinden Semruk, yenilmezliği ve gücü simgeliyor. Figür, bir kanadıyla ayı, diğer kanadıyla güneşi kapatan çift başlı ve bakır pençeli kartal Semruk’tan ilham alıyor.

Intel i9-13980HX işlemci

Semruk S7 V9.3.4, Intel’in üst düzey yeni nesil mobil işlemcisi Raptor Lake Core i9-13980HX ile geliyor. Bu işlemci hem oyunlarda hem de performans gerektiren çalışmalarda size inanılmaz bir güç sağlıyor. Bu sayede kullanamayacağınız uygulama veya düzenleyemeyeceğiniz bir video olmayacaktır. Ben de bu bilgisayarda en son yaptığım seyahatlerde çektiğim 4K videoları hem izleme hem de düzenleme çalışmalarında en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Bu incelemeyi çok teknik detaylara girmeden ve rakamlara boğulmadan yapmak istiyorum. Ancak tabi bazı rakamlar ve açıklamalar da yapmamız gerekiyor. İşlemcinin temel güç tüketimi 55W olurken, turbo frekansı 157W olarak yüksek güç sağlıyor.

Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı

Bu modelde Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı yer alıyor. Yüksek performanslı oyun deneyimi arayanların ihtiyaç duyduğu 16 GB GPU ve 175 Watt’a sahip RTX 4090 ekran kartlı bu model içerik üretiminde de size müthiş avantajlar sağlıyor. Bildiğiniz gibi ekran kartları, grafik yoğun uygulamaların performansını önemli ölçüde artırıyor. Photoshop gibi fotoğraf düzenleme yazılımları ve Premiere Pro, DaVinci gibi video düzenleme yazılımları genellikle GPU hızlandırmasından faydalanır. Bu da daha hızlı render alma, efekt uygulama ve genel olarak daha akıcı bir çalışma deneyimi sunar. Böylelikle içerik üreticilerinin projelerini daha kısa sürede tamamlamasına olanak tanır.

Üst düzey ekran kartı ne sağlar?

Profesyonel üst düzey ekran kartları, renk doğruluğu ve kalibrasyon konusunda da daha iyi performans sunar. Bu, fotoğrafçıların ve video editörlerinin doğru renkler ve tonlarla çalışmasını sağlar. Yüksek çözünürlüklü monitörlerle de çalışıldığında çoklu ekran kurulumları desteklenir ve detaylı, hassas çalışmalar yapmayı mümkün kılar.

Ekran kartları ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak için de kullanılır. Fotoğraf düzenleme yazılımları, bu teknolojileri kullanarak daha hızlı ve daha akıllı düzenlemeler yapabilir. Örneğin otomatik obje seçimi, yüz tanıma ve arka plan silme gibi özellikler daha hızlı yapılabilir.

Ekran kartı için son olarak şunu söyleyebilirim. Güçlü ekran kartı, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için işlerini daha hızlı, verimli ve yüksek kalitede yapmalarına olanak tanır. Bu nedenle, böyle bir bilgisayar ve iyi bir ekran kartına yatırım yapmak, profesyoneller için iş akışlarını optimize etmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek açısından büyük bir avantaj sağlar. Gördüğünüz gibi ekran kartları sadece oyunlarda işe yaramıyor.

17 inç QHD+ 16:10 Ekran

Bu canavarın biraz da ekran özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 17 inçlik QHD+ 2560×1600 piksellik altın orana sahip olan ekran, 240 Hz yüksek tazeleme hızı sunuyor. Parlaklık değeri 400 nit ve %100 sRGB ile DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. IPS Mat LED ekran parlamaları en aza indirgiyor. Yaptığım fotoğraf düzenlemelerinde ekran boyutundan, kalitesinden ve doğruluğundan oldukça memnun kaldım.

64GB RAM – 2TB SSD Depolama

Bu model 64GB RAM ile geliyor. İçerisinde 2 adet 32GB’lık DDR5 RAM kullanılmış. Performans önemli, ama depolama konusunda da yine en üst ürünlere yer verilmiş. Bilgisayarda depolama için 2 port bulunuyor. Biri boş ve diğerinde ise 2TB’lik çok hızlı bir SSD kullanılmış. Verilen bilgiye göre bu SSD’nin okuma hızı 6600 MB/s, yazma hızı ise 5000 MB/s.

Bu kadar güçlü bir bilgisayar yaptığınızda onu soğutmanız da gerekiyor. Paylaşımlı termal sistem ile CPU ve GPU’ya bağlı soğutma boruları performansı arttırarak ekstra güç sağlıyor. 2 fan ve 6 soğutma borusu yer alıyor. Ürün performans modunda biraz sesli çalışıyor, onu belirtmeliyim. Ancak böyle bir dizüstü bilgisayara sahip olup hiç ses çıkmamasını bekleyemezsiniz sanırım.

Bilgisayarın 17 inçlik kasasına güç veren adaptör epeyce büyük. Sadece notebook’un ağırlığı 3kg. Cihazda 4 hücreli 99Wh gücünde batarya kullanılıyor. Pil ile uzun saatler boyunca performans açıkken çalışma yapmak mümkün değil. Ancak tabi ki bir iki saat sizi idare edebiliyor.

Geniş bağlantı yuvaları

Cihazın sağ kısmında 1 adet USB-C 3.2 (GEN2), 2 adet USB-A 3.2 (GEN2) yer alıyor. Sol tarafta Thunderbolt 4, SD kart okuyucu ve mikrofon girişi bulunuyor. Arka kısımda ise HDMI 2.1, Ethernet, USB-C (GEN2) ve güç girişi konumlandırılmış. Thunderbolt 4 ile hızlı dosya ve veri aktarımı yapmak mümkün. Ayrıca Thunderbolt 4’ü bir monitör çıkışı olarak kullanabilir ve notebook ekranı dahil 4 farklı monitöre görüntü verebilirsiniz.

DTS teknolojisi ile güzel ve dengeli bir ses kalitesi sunuluyor. Bilgisayarda 2 hoparlör ve 4 adet woofer yer alıyor. Küçük detaylar da düşünülmüş. Ekran üst kısmında yer alan web kamerayı kapağı ile kolayca kapatabiliyorsunuz.

Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi

2 yıl garanti süresi bulunan notebook için “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunuluyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını korumaya yardımcı oluyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade ve ilk 30 gün içinde bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi veriyor. Ayrıca Semruk serisi ürünler, beraberinde özel şık bir çanta ile geliyor.

Monster Notebook’un ürün gamındaki diğer tüm modeller gibi Semruk serisindeki cihazların da satın alma aşamasında özelleştirilebilir donanım konfigürasyonu seçeneği bulunuyor. Cihazlarla ilgili tüm teknik bilgilere www.monsternotebook.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. Satın alımlardan önce Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle ürünler hakkında detaylar görüşülebiliyor.

Monster Semruk S7 V9.3.4 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: