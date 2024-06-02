İnceleme: Yongnuo YNLUX100 100W Bi-Color LED

100 Watt’lık oldukça güçlü bu LED ışık hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabiliyor.

Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda Çin merkezli bir üretici olan Yongnuo’nun 100 Watt’lık bi-color LED ışığından bahsedeceğim sizlere. 20 yıllık bir geçmişi olan firmanın ürün yelpazesinde flaşlar, tetikleyiciler, farklı tiplerde LED ışıklar, mikrofonlar, filtreler, objektifler ve pek çok aksesuar bulunuyor. Yongnuo ürünleri ülkemizde 2 yıllık resmi garanti ile satılıyor. Firmanın Türkiye pazarında satışa sunduğu ürünleri merak ediyorsanız yongnuo.com.tr web sitesine bakabilirsiniz.

Test için gelen 100 Watt’lık LED ışık seti güzel bir çanta içerisinden çıkıyor. Işık için özel olarak tasarlanmış şifreli çanta, ekipmanı güvenle taşımanızı sağlıyor. Önce dilerseniz kutudan, yani daha doğrusu çantadan çıkanlara göz atalım… Ana ekipmanımız YNLUX 100 LED ışık. Benim incelediğim model beyaz renkliydi. Aynı ürünün bir de siyah olanı var. Çantada AC adaptörü, güç kablosu, tas reflektör ve pille kullanmak için bir el tutucusu çıkıyor.

100 Watt’lık oldukça güçlü bu LED ışık hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabiliyor. Günümüzde video üretimi bir hayli arttığı için bu ürün daha çok video çekimlerinde kullanılacaktır diye düşünüyorum. Işık, geniş bir renk sıcaklığı aralığı sunuyor. 3200 ile 5600 kelvin arasında kullanılabiliyor.

LED ışığı ister elektrikle isterseniz de iki adet NP-F batarya ile birlikte dış mekanlarda da sorunsuz kullanabilirsiniz. Tabi piller pakete dahil değil. Bu çok yönlülük aldığınız bir ışığın farklı çekimlerde ve mekanlarda kullanılması açısından oldukça önemli. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Fiyatlar değişebilir tabi ancak fiyat-performans olarak baktığımda bu LED ışığın uygun bir çözüm sunduğunu belirtmeliyim. Bildiğiniz gibi piyasada çok ucuza da LED ışıklar bulunabiliyor. Bu ürünü sakın onlarla karşılaştırmayın. Ürünün hem teknolojik imkanları hem de renk doğruluğu ve kalitesi oldukça üst düzeyde… CRI ve TLCI değerleri 95’in üzerinde. Bu değerler bize profesyonel bir çekim deneyimi sunabildiğini gösteriyor.

100 Watt’lık bir ışık belirli bir süre sonunda tabi ki ısınacaktır. Bu ışıkta sessiz denilebilecek bir fan ve soğutma sistemi kullanılmış. Böylece ısı dağılımı sağlanarak uzun süreler kullanıma imkan tanınmış. Sessiz fan sayesinde video çekimlerinde de bu ürünü kullanabilirsiniz.

Bu ışığın bir diğer avantajlı yanı ise Bowens mount uyumlu olması. Böylece hem Yongnuo softbox’lar hem de diğer üreticilerin aksesuarları ile sorunsuz bir kullanım sağlanmış oluyor. Bu ürünle birlikte çekeceğiniz konuya göre farklı softbox, yumuşatıcı ve taslar kullanılabiliyor.

Işığın yan yüzünde küçük bir LCD ekran bulunuyor. Burada tüm kullanım ayarları görülüyor. Basit bir arayüz ve menü sistemiyle ışığın gücü ve Kelvin değeri ayarlanabiliyor. Ayrıca Bluetooth, fan, sıcaklık ve pil durumu görülebiliyor. Bu ışığı mobil uygulamasıyla cep telefonlarından da kontrol edebilirsiniz. Yine parlaklık, renk sıcaklığı gibi temel ayarların yanında 12 farklı özel efekti de telefondan seçip, kullanabilirsiniz. Bu özel efektler her türlü içeriğe farklı bir atmosfer katacaktır.

LED ışığın pil tutacağı ve tasla birlikte ağırlığı yaklaşık 1175 gram. Tabi pilleri de ekleyince biraz daha ağırlaşıyor. Tek elle kısa süreli bir tutuş mümkün. İki elinizle tuttuğunuzda da yine bir süre idare edilebiliyor. Ancak uzun çekimlerde bir ışık ayağına ya da tripoda bağlamak gerekiyor. Eğer iç mekanda elektrikle kullanacaksanız pil tutacağını takmanıza gerek yok. LED ışığın altındaki bağlantı yuvasıyla standart bir tripoda bağlayabilirsiniz.

NP-F pillerle 1 saatten fazla çalışma imkanı bulabilirsiniz. Tabi bu süre kullanım modlarınız ve pillerinizin durumuna göre oldukça değişiklik gösterecektir. Bu LED ışığı hem içeride hem de dış mekanlarda deneyebildim. Özellikle iç mekanda bir çiçek fotoğrafı çekiminde uzun saatler geçirdim. Çekimlerde paketten çıkan tas ile birlikte kullandım. Bunun haricinde bir softbox kullanmadım. Kısaca ilk kullanım tecrübelerimden epey memnun kaldığımı söyleyebilirim.

Özetleyecek olursak Yongnuo YNLUX100 100W LED ışık, fotoğrafçılar, video içerik üreticileri, Youtube için video çekenler, etkinlik ve düğün fotoğrafçıları gibi kompakt ve taşınabilir bir çözüm arayan herkes için kullanışlı bir aydınlatma çözümü olmuş.

Yongnuo YNLUX100 100W LED inceleme videosunu aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.