İnceleme: ViewSonic ColorPro VP2788-5K

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde özellikle yaratıcı profesyonellerin hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmış iddialı bir monitöre, ViewSonic ColorPro VP2788 5K‘ya yakından bakıyoruz.

Bu monitör pek çok açıdan titizlikle tasarlanmış profesyonel tasarımcı monitörü olarak öne çıkıyor diyebilirim. 27 inçlik bu monitör hem Mac hem de PC ekosistemleriyle sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış. Ben de bu monitörü bir Windows notebook ile ve MAC bilgisayarla deneyimledim. Hatta geçen ay gittiğim İran gezisinde çektiğim fotoğrafları da bu monitörde editledim.

İddialı Özellikler…

5K çözünürlük, yüksek renk doğruluğu, üretkenlik araçları ve çift Thunderbolt 4 bağlantısı sunan bu monitör, tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video editörleri için üretkenliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak adına ideal bir çözüm sunuyor. Bu modelin en iddialı olduğu özellik adında da yer alan 5K çözünürlük değeri… 27 inçlik monitör, 5120×2880 piksel çözünürlük değerine sahip. Bu değer 4K’dan %77 daha fazla piksel anlamına geliyor ve ekranda 14,7 milyondan fazla piksel bulunuyor. Özellikle Mac kullanıcıları için ve yüksek çözünürlüklü cihazlarla çalışmak üzere tasarlanan bu ekranın 218 PPI Piksel Yoğunluğu değeri sayesinde, arayüzdeki her öğe kristal netliğinde görünüyor. Panel tipine baktığımızda ise, 178 derecelik geniş izleme açıları sunan bir IPS panel görüyoruz. Yenileme hızı ise maksimum 75 Hz. Bu tarz monitörlerin çoğunda yenileme hızı 60 Hz olarak geliyor. Tabi dilerseniz bu modelin yenileme hızını da 60Hz olarak ayarlayabilirsiniz.

ColorPro Uzmanlığı

Bir fotoğrafçı, tasarımcı ya da video editör için renk doğruluğu en önemli konulardan biri tahmin edersiniz ki… Bu noktada pek çok monitör markası bizler için özel tasarımcı monitör serileri satışa sunuyor. İşte ViewSonic de bu konuda en özel çözümleri ve güncel monitörleri ColorPro serisiyle bizlerle buluşturuyor. Fiyat performans ve kalite açısından her zaman önerdiğim bir marka olan Viewsonic’in ben de yıllardır farklı modellerini kullandım ve bugüne kadar bir problem yaşamadım.

Bu incelediğim modelle de bir süre çalışma fırsatı buldum. Az önce de söylediğim gibi hem PC hem de Mac bilgisayarlarla deneyimledim. Özellikle MAC kullanıcılarının monitör konusunda sürekli bir arayışta olduklarını görüyorum. Bu telaşa düşenler çoğunlukla renk doğruluğu ve uyum konusunda titiz olan içerik üreticileri ve fotoğrafçılar oluyor.

Hem MAC hem de PC’de üst düzey renk doğruluğu

VP2788 5K, hem MAC hem de PC kullananlar için üst düzey bir renk doğruluğu sunuyor. %99 DCI-P3 renk gamı kapsamı sunuyor. Aynı zamanda %100 sRGB ve %100 Rec.709 kapsamına da sahip. Baskı konusunda ihtiyaç duyulan Adobe RGB renk gamının da %88’ini karşılayabiliyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki 5K yüksek çözünürlüğünden dolayı bu monitör daha çok video içeriklerle uğraşan editörler için uygun olacaktır. Yoksa daha uygun fiyatlarla da ihtiyaçlarınızı karşılayacak gayet iyi ViewSonic modelleri bulunabilir.

Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır!

Ekran ayrıca Pantone onaylı ve kutudan çıkarır çıkarmaz kullanabilmeniz için fabrika kalibrasyona sahip. Sorunsuz bir renk doğruluğu deneyimini yaşamanız için her monitör fabrikada titizlikle kalibre edilmiş ve kişiselleştirilmiş bir renk kalibrasyon raporu içeriyor. Monitörde VESA HDR400 desteği de mevcut.

Tabi bu profesyonel monitör donanım kalibrasyon desteği de sunuyor. Piyasadaki popüler kalibrasyon cihazları kullanılabiliyor. Böylece bulunduğunuz ortama göre özelleştirebileceğiniz kalibrasyon ayarları yapılabiliyor. Monitörün menüsünden sRGB, DCI-P3 veya Rec.709 gibi modları da kolayca seçebiliyorsunuz.

Parlama Önleyici Düşük Yansıma Ttknolojisi

Bu modelin en sevdiğim yönlerinden biri gelişmiş Parlama Önleyici Düşük Yansıma teknolojisi oldu. Bu özelliğe AGLR denmiş ve parlak ortamlarda ya da güneşli odalarda bile dikkat dağıtıcı istenmeyen yansımalar azaltılıyor ve net bir görüş sağlanıyor. Böylece örneğin uzun süreler video edit yaparken işe odaklanmamız sağlanıyor ve göz yorgunluğu da en aza indiriliyor.

Böyle bir monitörü hem masaüstü hem de taşınabilir bir bilgisayar ile kullanmak isteyebilirsiniz. Her iki şekilde de sorunsuz kullanım yapabilirsiniz. Özellikle fotoğrafçılar stüdyo dışında ve seyahatlerde uygun bir notebook kullanıyor. Sahada yedekleme ve anında editleme için kullandıkları bu notebook’ları ofise geldiklerinde bu tarz bir monitöre takarak daha hassas ve profesyonel içerikler oluşturmak istiyor.

Zengin bağlantı seçenekleri

Bu modelde gelişmiş zengin bağlantı seçenekleri de sunuluyor. Yine dikkat çeken bir özellik, VP2788-5K, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla donatılmış. Bu portlar, yaratıcı araçlarınızı bağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor diyebilirim.

Thunderbolt 4 portu, yüksek veri aktarımı yanı sıra 100W’a kadar güç iletimi de yapabiliyor. Böylece MAC ya da PC notebook’u monitöre tek bir kablo ile bağlayarak ses, görüntü ve enerji iletimini yapabilirsiniz. Ortada fazladan kablolar olmasını engelleyebilirsiniz. Yine Thunderbolt 4 portu ile iki adede kadar 5K ekranı zincirleme bağlayabilirsiniz. Bunu da yine tek kablo ile yapabilirsiniz. Monitörde kolay erişilebilen ve daha altta olan Thunderbolt 4 portları dışında, iki adet USB-C, iki adet USB-A, bir HDMI ve bir DisplayPort girişi bulunuyor.

VP2788-5K, yukarı aşağı, sağa sola ve öne arkaya eğmek için çok az güç harcamanızı gerektirecek esnek bir yapıya sahip. Tabi dikey kullanım için de yine kolayca çevrilebiliyor. Monitörün tüm kontrolünü biri açma kapama olan iki tuşla yapabiliyorsunuz. 5 yönlü joystick tüm menü girişleri ve ayarları kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Tuşlar monitörün orta noktasına yakın en altta yer alıyor.

Bu modelde göz sağlığınız da unutulmamış. ViewSonic Eye Protech+ teknolojisi, titreşimsiz düşük mavi ışıklı donanım çözümünü birleştirerek göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Ama hep söylediğim bir şey var ki ekran süresini çokta abartmamak gerekiyor tabi…

Monitörde ilginç bir şey daha gördüm. O da en altta yer alan küçük bir ışıklı alan. Bu alan küçük bir bölgeyi iki farklı renk sıcaklığı ile aydınlatabiliyor. Bu ışık baskı kontrolünü ya da dijital çalışmanızın uyumlu olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir.

Dahili hoparlörleri var

Tasarımcı monitörlerinde görsel deneyim üst seviyede sunulurken ses konusu biraz geride kalabiliyor. Bu monitörde çift 5W’lik hoparlör ve bir woofer kullanılmış. Böylece zengin tonlarda, dinamik ve yüksek ses netliği sağlanmış. Bu sayede izlemelerde, video düzenleme sırasında, müzik dinlerken ya da oyun oynarken ideal bir denge sağlanıyor.

Sonuç olarak, ViewSonic VP2788-5K, sunduğu yüksek çözünürlük, renk doğruluğu sertifikaları, 100W güç iletimi, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve ergonomik tasarımı ile yaratıcı vizyonunu en yüksek kalitede yansıtmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir ColorPro monitör. Eğer siz de yaptığınız görsel işlere her pikselde güven duymak istiyorsanız, bu monitör kesinlikle listenizin başında yer almalı.

