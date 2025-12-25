DJI Osmo Action 6

DJI’ın popüler Osmo aksiyon kamera serisinin en yeni ürünü Osmo Action 6, aksiyon fotoğrafçılığında yeni bir standart belirliyor. Osmo Action 6’nın yaratıcı özellikleri, maceracılardan gezginlere ve günlük vlog çekenlere kadar herkes için tasarlandı. Değişken diyafram teknolojisini ilk kez bir aksiyon kamerasına taşıyan Osmo Action 6, amiral gemisi seviyesindeki 1/1.1 inç kare sensörü, 13.5 duraklı dinamik aralığı ve yeni 4K Özel Modu ile içerik üreticilerine her koşulda daha fazla kontrol ve yaratıcı özgürlük sunuyor.

Osmo Action 6’nın dahili renk sıcaklığı sensörü, su altı renklerinin gerçekçi görünmesini sağlarken, su basınç ölçeri dalış verilerini kaydediyor. P68 su geçirmezlik derecesi ile kamera kılıfsız 20 metreye, su geçirmez kılıf ile 60 metreye kadar dayanıklılık sağlıyor. -20°C’ye kadar dayanabilen soğuk dirençli tasarımıyla, dağda veya zorlu koşullarda anları yakalamak hiç olmadığı kolaylaşıyor. 4 saatlik pil ömrü her maceraya yetiyor ve pil sadece 22 dakikada %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor.

Değişken Diyaframlı İlk DJI Aksiyon Kamerası

Osmo Action 6, aksiyon kameralarının geleneksel sabit diyafram tasarımını geride bırakarak kullanıcıların farklı senaryolara uygun çeşitli diyafram modlarını seçmesine olanak tanıyor. f/2.0 maksimum diyafram açıklığı ile Osmo Action 6, kareye daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artırıyor. Otomatik modda uyarlanabilir diyafram aralığı seçenekleriyle, gece çekimlerinden parlak manzaralara kadar çeşitli sahnelerde net sonuçlar elde etmek için otomatik olarak ayarlanıyor. Starburst modu ile ise şehir ışıklarının etkileyici aydınlık şehir manzaralarına çarpıcı bir yaratıcı etki katıyor.

Kreatif alan derinliği efekti, makro lens aksesuarıyla aksiyon kamerada mümkün hâle geliyor. Makro Lens takıldığında minimum netleme mesafesi 35 cm’den yalnızca 11 cm’ye düşüyor. Böylece daha yakın mesafelerden ve daha yakın vlog’lar çekilebiliyor. Geniş açılı çekimler için Osmo Action 6 FOV Boost Lens takıldığında kamera otomatik olarak FOV Boost moduna geçiyor ve doğal 155° görüş açısını 182°’ye genişleterek tamamen sürükleyici POV aksiyon çekimleri sunuyor.

Yeni 1/1.1 İnç Kare Sensör

Osmo Action 6’nın tamamen yeni 1/1.1 inç CMOS sensörü ve 2.4 μm büyük pikselleri, yüksek kontrastlı ortamlarda net detaylar için 13.5 stop’a kadar dinamik aralık sunuyor. Ayrıca 4:3 oranında 4K/120fps video kaydı destekliyor ve daha büyük sensör düşük ışık performansını artırarak çok karanlık ortamlarda bile net ve detaylı görüntüler sağlıyor. Geniş sensör, geniş diyafram açıklığı ve yeni noise azaltma teknolojisi sayesinde Super Night modu, düşük ışık koşullarında 4K/60fps’ye kadar detaylı gece videoları çekmeyi mümkün kılıyor. DJI’ın 10-bit D-Log M renk sistemi ise yüksek ışık ve gölge detaylarını koruyarak post-prodüksiyonda daha fazla esneklik sağlıyor. Osmo Action 6 ayrıca gerçek zamanlı renk ve pozlama izlemesi için ekranda D-Log M önizlemesi sunuyor.

4K Özel Mod: Şimdi Çek, Sonra Kırp

DJI’ın özel tasarım kare sensörü sayesinde Osmo Action 6, kullanıcıların videoyu çekip sonrasında farklı sosyal medya platformlarına uygun şekilde kırpmasına imkân tanıyan yeni 4K moduna sahip. Böylece yaratıcı içerik üreticilerinin kamerayı yatay veya dikey olarak ayarlamasına gerek kalmıyor. Ayrıca ağır çekim konusunda öne çıkan Osmo Action 6, doğal olarak 4K/120fps kayıt destekliyor ve 1080p’de 32 kata kadar super slow motion çekim yapabiliyor. 1080p/240fps kare çekimden uyarlama yaparak 1080p/30fps’de oynatıldığında 960fps’ye eşdeğer yavaşlatma efekti elde ediyor; bu da aksiyon sahnelerinde sinematik bir görünüm sunuyor.

Osmo Action 6’nın Profesyonel Özellikleri:

Osmo Action 6, birçok profesyonel özellik sunarak üst düzey bir kayıt deneyimi sağlıyor: