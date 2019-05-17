DJI Osmo Action Tanıtıldı!

Gelişmiş görüntü sabitleme mirasını temel alan drone’lar ve yaratıcı kamera teknolojisinde hatırı sayılı bir ünü olan DJI, Osmo Action kamera ile yepyeni bir yöne gidiyor.

Aksiyon kamerası dendiğinde ilk akla gelen GoPro’nun piyasada satılan yüzlerce farklı marka ve model rakibi olsa da gözler yeni tanıtılan DJI Osmo Action’a çevrildi.

Gelişmiş görüntü sabitleme mirasını temel alan drone’lar ve yaratıcı kamera teknolojisinde hatırı sayılı bir ünü olan DJI, Osmo Action kamera ile yepyeni bir yöne gidiyor. DJI’nin en zorlu ortamlarda yumuşak ve istikrarlı videolar çekme konusundaki deneyimini kullanan Osmo Action, profesyoneller ve macera arayanlar için dayanıklı bir ürünle karşımıza çıkıyor.

Sağlam yapı ve sezgisel tasarım

Kompakt ama dayanıklı tasarım Osmo Action’ı yaşamın maceraları için ideal bir kamera yapıyor. Kolaylıkla zorlu koşulların üstesinden gelmek için inşa edilmiş Osmo Action toz geçirmez, darbeye dayanıklı, su geçirmez ve donma sıcaklıklarında çalışma yeteneğine sahip. Osmo Action, hareket halindeyken daha rahat sahne kompozisyonu sağlayan benzersiz bir tasarım özelliği olan hem ön hem de arka tarafındaki renkli ekranları kullanır. 2,25 inç arka dokunmatik ekran, su ve parmak izi tutmayan bir kaplama kullanır ve 1,4 inçlik ön ekran, sürmeyi ve özçekimleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. 750 nit bir parlaklığa sahip olan Osmo Action, doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere sert aydınlatma koşullarında kullanılabilir.

Osmo Action’ın etkileşimli kullanıcı arayüzü Action OS, geliştirilmiş ve işlevsel bir fiziksel tasarımı esnek çalışma ile birleştirir. Açma, kaydetme işlemini başlatma ve üç özel düğme ile göz açıp kapayıncaya kadar video ve fotoğraf çekim modları arasında döndürün. Osmo Action’ın deklanşör düğmesine bir kez basarak açıp kaydetmeye iki saniye içinde başlamasına izin veren SnapShot’un yardımıyla bir anı asla kaçırmayın.

Yüksek görüntü kalitesiyle ileri teknoloji

1 / 2.3 inçlik bir sensör, 12 MP fotoğraflar ve 60 Mbps’ye kadar 4K video kaydederek çarpıcı görüntülerde yüksek kaliteli görüntü sağlar. Üç camlı küresel olmayan bir lens tasarımı, düşük distorsiyon içeriğini kaydeder ve gelişmiş sahneler için çözgü efektlerini azaltmada yardımcı olur. Objektif kapağı, kullanım sırasında çekimi temiz tutmak için iki kat parmak izi önleyici kaplama ile kaplanmış, ayrıca objektif parlamanın istenmeyen etkilerini azaltmak için yansıma önleyici kaplama ile kullanıcılara parlak koşullarda çekim yapma konusunda daha fazla esneklik kazandırmıştır.

Üç eksenli mekanik bombalar yaratan on yılı aşkın bir deneyime sahip olan Osmo Action, DJI’ın Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisi olan RockSteady’yi içeren ilk DJI el kamerası. Yüksek performanslı stabilizasyon algoritmaları, her hareketi 4K / 60fps kaydederken bile düzgün, kararlı, yüksek kaliteli videoda kaydetmek için EIS ile birlikte çalışır. Ek olarak, Osmo Action, 4K / 30fps’de Yüksek Dinamik Aralık (HDR) video özelliğine sahiptir, sahneye ek üç dinamik aralık durağı, aydınlık ve karanlık alanlar arasındaki doğal geçişler ve karmaşık aydınlatma koşullarında sıklıkla kaybedilen zengin ayrıntılar sunar. Osmo Action, RockSteady’nin etkin olduğu 4K / 30fps hızında 93 dakikalık, RockSteady’nin etkin olmadığı 1080p / 30fps hızında 135 dakikalık çalışma süresine sahip çıkarılabilir bir bataryaya sahiptir.