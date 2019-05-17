Nikon Z7 ve Nikon Z6 için donanım yazılımı 2.0 yayınlandı

Yeni donanım yazılımı, Göz Takibi AF, genişleyen düşük ışıklı AF algılama aralığı gelişmelerini ve yeni eklenen, sürekli yüksek hızlı (genişletilmiş) modda AE izleme özelliğini beraberinde getiriyor.

Nikon, tam kare aynasız fotoğraf makineleri Nikon Z7 ve Nikon Z6’nın performansını daha da artıracak donanım yazılımı sürüm 2.0’ın yayınlandığını duyurdu.

Yükseltmeye dahil olan aşağıdaki ana işlevler, görsel ifade olanaklarını genişletmeye devam edecektir:

1. Durağan modda Göz Takibi otomatik netleme (AF)

2. Düşük ışıklı AF algılama aralığının genişletilmesi

3. Sürekli yüksek hızlı (genişletilmiş) moda otomatik pozlama (AE) izleme özelliğinin eklenmesi

Donanım yazılımı sürüm 2.0’ın başlıca özellikleri:

1. Durağan modda Göz Takibi otomatik netleme (AF)

Yeni Göz Takibi AF işlevi, otomatik alan AF (AF-S, AF-C) modunda otomatik olarak insan gözlerini algılar ve netler. Birden fazla kişinin gözü algılandığında, Elektronik Vizörden bakarken bile fotoğraf makinesinin hangi göze odaklanacağını seçmek için çoklu seçici veya alt seçici kullanılabilir. Kullanıcı, fotoğraf çekildikten sonra göze yakınlaştırmak için “Tamam” düğmesine basarak, netlenen görüntünün istenen netleme hedefi olduğunu kolayca doğrulayabilir.

2. Genişletilmiş düşük ışıklı AF algılama aralığı

Yeni donanım yazılımı, hem durağan görüntü çekimlerinde hem de film kaydında karanlık veya loş ışıklı sahneler çekerken otomatik netlemenin daha da hızlı olmasını sağlar. AF algılama aralığını Z 7’de −1 EV’den −2 EV’ye ve Z 6’da −2 EV’den −3,5 EV’ye genişletir. Z 6’nın düşük ışıklı AF işlevi etkinleştirildiğinde, mevcut düşük ışıklı AF algılama aralığı −4 EV’den −6 EV’ye genişletilecektir, böylece daha karanlık ortamlarda bile otomatik netleme yapabilecektir.

3. Sürekli yüksek hızlı (genişletilmiş) modda otomatik pozlama (AE) izleme

Önceden, pozlama yüksek hızlı arka arkaya çekimin ilk karesinde kilitlenirdi. Donanım yazılımı sürümü 2.0 ise sürekli yüksek hızlı (genişletilmiş) modda AE izleme için destek sağlayarak fotoğraf makinelerinin tam da netleme yaparken pozlamayı izlemesine (AF izleme) olanak tanır. Bu, arka arkaya yüksek hızlı sürekli çekim ile yakalanan tüm görüntülerin yalnızca netleme alanı içerisine alınmasına değil, arka arkaya çekim sırasında gerçekleşen sahne parlaklığı değişimlerinde bile ideal pozlama ortaya çıkarmasına olanak tanır.

Yeni donanım yazılımını (ücretsiz) indirmek için, Nikon İndirme Merkezi’ni ziyaret edin: https://downloadcenter.nikonimglib.com/