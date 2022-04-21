Logitech’in Ergo ürün ailesine dahil olan yeni ürünü Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, konforuna önem veren kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Daha küçük ele sahip olan kullanıcılar için benzersiz bir deneyim sağlayan ürün, sol el kullanıcıları için de özel bir seçenek sunuyor. Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un farklı üç renk seçeneği ise masalara şıklık katıyor.

Kişiselleştirilebilir ve ergonomik teknolojik ekipman kullanımına önem veren kullanıcıların ilk tercihi Logitech ürünleri oluyor. Yeni Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, küçük ve orta büyüklükte ele sahip kullanıcıların el ergonomileri ile bir uyum yakalıyor ve doğal konturlu yapısı ile öne çıkıyor. Gül, kırık beyaz ve grafit renk seçenekleri ile birlikte sunulan ürünün sol el kullanıcıları için de özel bir seçeneği bulunuyor.

Kullanıcı merkezli ve bilim odaklı yaklaşım ile tasarlandı

Kullanıcıyı merkeze alarak geliştirilen Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, Logitech’in bilim odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Logitech Ergo laboratuvarlarında tasarlanan ve onay sürecinden geçen ürün, Logitech Ergo serisinin en yeni üyesi olarak kullanıcılar ile buluşuyor. Kompakt tasarımı ile dikkat çeken mouse, çalışma hayatına da verimlilik katıyor. Baş parmak için dayanağa sahip tasarımı ve yumuşak tutuş sağlayan yapısıyla Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, 57 derecelik dikey tasarımı sayesinde sağ ve sol elini kullanan küçük elli kullanıcılara rahat bir kullanım olanağı sağlıyor. Gün boyu kullanımlarda doğal bir kol duruşu sergilenmesine yardımcı olan ürün; sessiz manyetik akıllı kaydırma, doğru satır düzenlemeleri, uzun belgeler arası hızlı kaydırma gibi işlemlerde hem hız hem de hassasiyet sunuyor. Bluetooth Düşük Enerjili veya güvenli Logi Bolt USB alıcısı bağlantısı özelliği sayesinde Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS ve Android işletim sistemlerine anında kablosuz olarak bağlanabilen Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, Flow özelliği ile de üç cihaz arasında iş akışının rahatlıkla yönetilmesini sağlıyor.

Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla üretildi

Çevresel ayak izinin en aza indirgenmesi hedeflenerek tasarlanan Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse, Logitech’in sürdürülebilir tasarım ilkesinin en güzel temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Mükemmel kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdüren Logitech, tasarlamış olduğu Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un plastik parçalarını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyor. Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse’un grafit renginde %70, gül ve kırık beyaz ürünlerinde ise %54 oranında geri dönüştürülmüş parçalar kullanılıyor. Logitech geri dönüştürülmüş plastik kullanım programı (PCR) kapsamında geliştirdiği ürünleriyle hem iyi bir kullanıcı deneyimi hem de çevreci ürünler sunuyor. Logitech Lift Vertical Ergonomik Kablosuz Mouse dahil olmak üzere satın alınan tüm karbon nötr sertifikasına sahip Logitech ürünleri sayesinde kullanıcılar karbon ayak izinin sıfıra indirilmesine katkı sağlıyor.