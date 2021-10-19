M1 Pro ve M1 Max çipli MacBook Pro

Apple, yeniden tasarlanan MacBook Pro’yu tanıttı. Yeni MacBook Pro gücünü, Mac için tasarlanan ilk profesyonel çipler olan yepyeni M1 Pro ve M1 Max’ten alıyor. 14 inç ve 16 inç modellerle sunulan MacBook Pro ister pille ister prize takılı olarak çalışırken olağanüstü bir işlem, grafik ve yapay öğrenme performansı gösteriyor. Yeni MacBook Pro modelleri, daha önce bir dizüstü bilgisayarda yapılması hayal bile edilemeyecek iş akışlarının üstesinden geliyor ve muhteşem pil ömrü sunuyor. Yeni MacBook Pro’da ayrıca Liquid Retina XDR ekran, gelişmiş bağlantı noktası seçenekleri, 1080p FaceTime HD kamera ve iyi bir ses sistemi bulunuyor. Her şeyiyle M1 Pro ve M1 Max çiplerin tüm avantajlarından yararlanacak şekilde geliştirilen macOS Monterey ile de birleşince kullanıcı deneyimi tek kelimeyle rakipsiz hale geliyor. Bir dizüstü bilgisayarla yapılabileceklerin sınırlarını zorlayan MacBook Pro; geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, 3D sanatçıları, bilim insanları, müzik prodüktörleri ve dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarına sahip olmak isteyen herkes için tasarlandı.

İki Yeni Profesyonel Çip, Oyunun Kurallarını Değiştiren Performans

MacBook Pro deneyiminde devrim yaratan M1 Pro ve M1 Max çipler, Mac’te Apple silicon çipe geçiş sürecinde atılan çok büyük bir adımı temsil ediyor. M1 Pro ve M1 Max çipe sahip MacBook Pro, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. Hızlı birleşik bellek ve daha yüksek bellek bant genişliğiyle benzersiz performans sağlayan yeni MacBook Pro, sektör lideri güç verimliliğinin yanı sıra watt başına sınıfının en iyi performansını da sunuyor.

M1 Pro, çığır açan M1 mimarisini yepyeni bir seviyeye taşıyor. Sekiz adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğiyle toplam 10 adede kadar güçlü CPU çekirdeğine ve 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’ya sahip M1 Pro, M1 çipe kıyasla yüzde 70’e kadar daha hızlı CPU performansı ve 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı sergiliyor. M1 Pro ayrıca 200 Gbps’e kadar bellek bant genişliği sağlıyor. M1 çiptekinin yaklaşık 3 katı olan bu bant genişliğiyle birlikte 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunuyor. Profesyonel video iş akışlarına önemli ölçüde hız vermek için tasarlanan M1 Pro çip, Media Engine’e ProRes hızlandırıcı ekleyerek video işlemeyi inanılmaz derecede hızlı ve enerji açısından verimli hale getiriyor.

M1 Pro’yu temel alarak yeteneklerini daha da ileriye taşıyan M1 Max, profesyonel dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en güçlü çipi. M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip olan M1 Max, çekirdek sayısını ikiye katlayarak 32 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen etkileyici GPU ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor. Üstelik, M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 Gbps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar hızlı birleşik belleğe de sahip. En yeni dizüstü PC’lerde bile en fazla 16 GB video belleği yer alırken, bu kadar yüksek miktarda belleğe sahip olmak profesyonel iş akışlarında oyunun kurallarını değiştiriyor. Böylece profesyoneller, daha önce bir dizüstü bilgisayarda yapmayı hayal edemeyecekleri işlerin üstesinden gelebiliyorlar. 3D sanatçıları yeni MacBook Pro ile şimdi profesyonel dizüstü PC’lerin çalıştıramadığı sahnelerde üst düzey geometri ve dokularla kolayca çalışabiliyorlar. M1 Max ayrıca iki adet ProRes hızlandırıcı içeren gelişmiş Media Engine ile daha da yüksek çoklu akış performansı sunuyor. Sonuç olarak profesyoneller, Final Cut Pro’da 30 adede kadar 4K ProRes video akışını veya 7 adede kadar 8K ProRes video akışını düzenleyebiliyor ve Afterburner’a sahip 28 çekirdekli Mac Pro’dakine göre daha fazla akış üzerinde çalışabiliyorlar. Video editörleriyse bir Mac’te bugüne kadar ilk kez, 8K ProRes 4444 videolarda renkleri HDR kalitesinde sınıflandırabiliyorlar.

Yepyeni 14 inç MacBook Pro, bir önceki nesildeki üst seviye 13 inç modelden çok daha güçlü.

M1 Pro ve M1 Max çiplerdeki 10 çekirdekli CPU ile 14 inç MacBook Pro şunlara olanak sağlıyor:

Xcode ile 3,7 kata kadar daha hızlı proje build süresi.

Logic Pro’da 3 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi.

NASA TetrUSS’te 2,8 kata kadar daha hızlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği performansı.

M1 Pro’daki 16 çekirdekli GPU ve M1 Max’teki 32 çekirdekli GPU ile 14 inç MacBook Pro, grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı iş akışlarında şu özellikleriyle dönüşüm yaratıyor:

Final Cut Pro’da M1 Pro ile 9,2 kata kadar ve M1 Max ile 13,4 kata kadar daha yüksek 4K render hızları.

Affinity Photo’da M1 Pro ile 5,6 kata kadar ve M1 Max ile 8,5 kata kadar daha hızlı birleşik vektör ve raster GPU performansı.

Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio’da efektler için M1 Pro ile 3,6 kata kadar ve M1 Max ile 5 kata kadar daha hızlı render işlemi.

16 çekirdekli Neural Engine ile desteklenen M1 Pro ve M1 Max, kullanıcıların aşağıdakiler gibi yapay öğrenme görevlerini daha hızlı gerçekleştirmelerini sağlıyor:

Final Cut Pro’da M1 Pro ile 8,7 kata kadar ve M1 Max ile 11,5 kata kadar daha hızlı nesne izleme performansı.

Adobe Premiere Pro’da 1080p ProRes 422 videolarda 7,2 kata kadar daha hızlı sahne düzenleme algılama.

Adobe Photoshop’ta görsellerdeki nesneleri seçerken 2,6 kata kadar daha hızlı performans.

Yeni 16 inç MacBook Pro, profesyoneller için en çok önem taşıyan alanlardaki en karmaşık iş yüklerinde bir önceki nesle göre büyük bir performans artışı sunuyor.

Hem M1 Pro hem M1 Max çipte yer alan güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip 16 inç MacBook Pro şu olanakları sağlıyor:

NASA TetrUSS’te 3 kata kadar daha hızlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği performansı.

Xcode ile 2,1 kata kadar daha hızlı proje build süresi.

Vectorworks’te 2,1 kata kadar daha hızlı yayınlama performansı.

M1 Pro’daki 16 çekirdekli GPU ve M1 Max’teki 32 çekirdekli GPU ile 16 inç MacBook Pro, daha yüksek grafik performansı sunuyor:

Affinity Photo’da M1 Pro ile 2,9 kata kadar ve M1 Max ile 4,5 kata kadar daha hızlı birleşik vektör ve raster GPU performansı.

Redshift ile Maxon Cinema 4D’de, M1 Pro ile 2,5 kata kadar ve M1 Max ile 4 kata kadar daha hızlı render alma.

Final Cut Pro’da M1 Pro ile 1,7 kata kadar ve M1 Max ile 2,9 kata kadar daha yüksek 8K render hızları.

Hem M1 Pro hem M1 Max, sahip oldukları 16 çekirdekli Neural Engine ile 16 inç MacBook Pro’da aşağıdakiler gibi yapay öğrenme görevlerini her zamankinden daha hızlı gerçekleştiriyor:

Adobe Premiere Pro’da 1080p ProRes 422 videolarda 4,4 kata kadar daha hızlı sahne düzenleme algılama.

Final Cut Pro’da M1 Pro ile 3,6 kata kadar ve M1 Max ile 4,9 kata kadar daha hızlı nesne izleme performansı.

Adobe Photoshop’ta görsellerdeki nesneleri seçerken M1 Pro ile 1,5 kata kadar ve M1 Max ile 2 kata kadar daha hızlı performans.

Güç Verimliliği ve Yüksek Pil Ömrü

MacBook Pro, hareket halindeyken profesyonel iş akışlarıyla uğraşmaktan günlük işleri halletmeye kadar her alanda, ister pille çalışırken ister prize takılıyken muhteşem güç verimliliğiyle çığır açan performans sunuyor. Olağanüstü pil ömrü sayesinde kullanıcılar tek şarjla çok daha fazla işlem yapabiliyorlar.

Bir önceki nesil MacBook Pro ile kıyaslandığında yeni model tek şarjla şunları gerçekleştirebiliyor:

14 inç model ekstra yedi saat ile 17 saate kadar, 16 inç model ise ekstra 10 saat ile inanılmaz bir şekilde 21 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Bu, bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayardaki en uzun pil ömrü.

Xcode ile çalışan geliştiriciler 4 kata kadar daha fazla kod derleyebiliyorlar.

Fotoğrafçılar hareket halindeyken Adobe Lightroom Classic’te 2 kata kadar daha uzun pil ömrüyle görselleri düzenleyebiliyorlar.

Prize takılı olmadığında performans kaybı yaşayan diğer profesyonel dizüstü bilgisayarların aksine, MacBook Pro hem prize takılıyken hem de pili kullanırken aynı seviyede performans sergiliyor. Sistem performansı, pille çalışma performansı ve pil ömrünün benzersiz birleşimiyle MacBook Pro, diğer tüm dizüstü bilgisayarlara göre fark yaratıyor.

Performans İçin Tasarlandı

Yepyeni bir tasarıma sahip 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri geliştirilirken performans ve kullanışlılık özelliklerine odaklanıldı. Yepyeni alüminyum kasa, iç alanı optimize ederek daha fazla performans ve özellik sunuyor. Kasa, gelişmiş bir termal sistemin çevresine kusursuz bir şekilde işlendi. Bu termal sistem, fan hızı düşük olduğunda bile bir önceki nesle göre yüzde 50 daha fazla hava akımı sağlayabiliyor. MacBook Pro, termal tasarımıyla kesintisiz ve muhteşem bir performans sunarken serin ve sessiz kalmayı da sürdürüyor. Apple çipin verimliliği sayesinde, kullanıcıların her gün yaptığı günlük işlerin çoğunda fanların çalışmasına gerek bile kalmıyor.

Yeni MacBook Pro ayrıca iki kez anodize edilmiş siyah bir yuvaya yerleştirilen Magic Keyboard ile geliyor. Bu yuva, tuşlardaki arkadan aydınlatmalı simgeleri şık bir şekilde öne çıkarıyor. Magic Keyboard’da tam boy bir işlev tuşu sırası da yer alıyor. Touch Bar’ın yerini alan fiziksel işlev tuşları ve daha geniş bir Escape tuşu, profesyonel kullanıcıların çok sevdikleri ve yakından tanıdıkları mekanik tuşa basma hissini geri getiriyor. Yeni klavyeye, profesyonel uygulamalar için mükemmel olan, sektörün en iyisi Force Touch trackpad eşlik ediyor.

Bir MacBook Pro’daki En Gelişmiş Bağlantı İmkanı

Yeni MacBook Pro, bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayarda bulunan en gelişmiş ve çok yönlü bağlantı imkanını sunuyor. Her iki modelde de yüksek hızlı çevre birimlerini bağlamak için üç adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. SDXC kart yuvası medya dosyalarına hızlı erişim sağlarken HDMI bağlantı noktası ekranlara ve televizyonlara kolay bağlantı imkanı veriyor. Geliştirilmiş kulaklık jakı ise yüksek empedanslı kulaklıklara destek veriyor. MagSafe 3 sürümüyle MacBook Pro’ya geri dönen MagSafe, güncellenen tasarımıyla sisteme her zamankinden daha fazla güç sağlanmasını destekliyor. MacBook Pro’yu koruyan MagSafe 3 sayesinde şarj kablosu hızlı ve kolay bir şekilde takılabiliyor. Mac’e ilk kez gelen hızlı şarj özelliği ise yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşılmasına imkan veriyor. Kullanıcılar M1 Pro ile aynı anda iki adede kadar Pro Display XDR, M1 Max ile üç adede kadar Pro Display XDR ve bir 4K TV bağlayabiliyorlar. MacBook Pro kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği veriyor.

Kamera ve Ses

Yeni MacBook Pro’da 1080p FaceTime HD kamera yer alıyor. Bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayarda bulunan en iyi kamera olma özelliğini taşıyan bu kamera, çözünürlüğü ve loş ışık performansını iki katına çıkarıyor. Kamera sistemi; M1 Pro ve M1 Max çiplerdeki güçlü görüntü sinyali işlemcisinden (ISP) ve Neural Engine’dan yararlanarak video kalitesini bilişimsel video ile artırıyor. Böylece kullanıcılar daha doğal cilt tonlarıyla daha net görünüyorlar.