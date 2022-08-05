Sony’den Sahteciliğe Karşı Kamera İçi Koruma Teknolojisi

Sony, kamera içi sahteciliğe karşı korumalı fotoğraf teknolojisini kurumsal iş kullanıcılarının kullanıma sundu. Görüntü yakalama sırasında işlenen dijital imzaları kullanan Sony teknolojisi, bir görüntüde yapılan herhangi bir değişikliğin algılanmasını destekleyerek sahte kullanımların önüne geçiyor.

Dijital fotoğraf verilerinin yetkisiz düzenlemesi ve suistimalleriyle ilgili yaygın sorunların ardından Sony, standart kriptografiye dayalı sahteciliğe karşı korumalı teknolojisiyle, kullanıcıların görüntülerini kötü kullanıma karşı korumalarına yardımcı oluyor. Sony’nin kamera içi imzalama modu, görüntülerin yakalandıktan hemen sonra kamera işlemcisi tarafından kriptografik olarak imzalanmasını sağlıyor. Bu sayede herhangi bir piksel değişikliği, üzerinde oynama veya olası sahtecilik gibi görüntü manipülasyonları, inceleme sırasında kullanıcının kendi sertifika sunucusu tarafından tespit ediliyor.

Şu anda Alpha 7 IV kamerada bulunan ve ekstra güvenlikle birlikte görüntü gönderiminden doğrulamaya kadar gereken uzun süreci kolaylaştıran bu yeni teknoloji, Sony’nin diğer kamera cihazlarında da sırayla yer alacak. Bununla birlikte Alpha 7 IV 33.0MP tam çerçeve arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörünü BIONZ XR görüntüleme motoruyla birleştiriyor ve bu sayede yüksek hızlı işleme ve yüksek çözünürlük sağlıyor.

Sony’nin yeni sahteciliğe karşı korumalı imzalama modu, görüntülerin kriptografik yöntemlere dayalı olarak güvenli bir şekilde oluşturulmasını ve iletilmesini sağlayarak, birçok sektörde ve uygulamada artan değiştirilmemiş ve güvenli görüntülerin onaylanma ihtiyacına çözüm sunuyor. Özellikle pasaport ve kimlik doğrulaması alanında öne çıkan bu yeni Sony teknolojisi, medya, tıp ve kanun uygulama alanlarında ortaya çıkabilecek görüntü doğrulama ihtiyaçlarını da karşılıyor. Sigorta ve inşaat sektörlerinde de hasar denetimi ve kaydı için güvenli bir temel sunuyor.

Şu anda lisans kapsamında Alpha 7 IV ile uyumlu şekilde kullanılabilen Sony kamera içi imzalama modu, ilerleyen süreçte daha fazla modelde yer alacak ve bu sayede kullanım kapsamını genişletmek isteyen profesyonel kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına çözüm sunacak. Sony desteklenen kameralar serisini genişletme planlarıyla birlikte, bu sektör lideri gelişmiş güvenlik teknolojisini farklı sektörlerin güvenlik çözümlerini desteklemek amacıyla geliştirmeye devam edecek.