Canon, Visa pour l’Image 2022’ye damga vuracak

Canon, dünyanın en iyi foto muhabirlik festivallerinden biri olan Visa pour l’Image ile ortaklığının 33. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Görsel hikâye anlatıcılığına ve tarihin en önemli bölümlerini kayda geçiren fotoğrafçılara olan bağlılığı ile öne çıkan Canon, foto muhabirliğine yaptığı katkılardan dolayı Rus/Fransız fotoğrafçı Natalya Saprunova’ya kesintisiz olarak 22. kez sunulan Canon Kadın Foto Muhabirliği bursunu takdim edecek. Yaptığı eşsiz eserle öne çıkan sanatçı, Rusya’nın Yakuita kentinde Evenks adlı yerli bir ren geyiği yetiştiricileri topluluğunu belgeleyen projesini tamamlamak adına 8.000 Euro’nun sahibi olacak.

Yaratıcı belgesel üretimlerini destekleyen ve en iyi yetenekleri ödüllendiren Canon, Visa pour l’Image ile İspanyol film yapımcısı Irene Baqué’ye de kısa film belgeseli için üçüncü Canon Video Bursu’nu sunacak. Irene, 8.000 Euro’luk fonu ve Canon’un profesyonel video ekipmanlarını kullanarak Mexico City’nin Tepito semtindeki kırmızı bölgede bir barınakta yaşayan 16 emekli veya yarı emekli hayat kadınının yaşamını belgeleyen ‘La Casa de todas’ adlı projesini hayata geçirecek.

Yeni nesil hikâye anlatıcılarını destekleme misyonu doğrultusunda kesintisiz olarak 6 yıldır sürdürdüğü Öğrenci Gelişim Programıyla da Canon, umut vadeden fotoğrafçılara becerilerini geliştirerek kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Proje kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın dört bir yanındaki 30 yetenekli fotoğrafçılık öğrencisi, beş günlük prestijli bir atölye çalışmasına katılacakları gibi rehberli sergi turları, düzenlenen uygulamalı oturumlar ve dersler sırasında, sektörün önde gelen profesyonellerine çalışmalarını sergileme ve onlardan geri bildirim alma fırsatına sahip alacak.

Ayıca Canon, geliştirdiği Öğrenci Gelişim Programı aracılığıyla yeni genç yeteneklerin festivale erişimini sağlayacak ve baskı çözümlerini kullanıma sunarak festival kapsamındaki fotoğraf sergilerinin bir kısmını hayata geçirecek.

Canon’dan Visa pour l’Image’a destek

Festival kapsamında Perpignan’da düzenlenecek sergilerde de Canon imzası olacak. Ödüllü belgesel fotoğrafçısı ve Canon Marka Elçisi Brent Stirton, National Geographic Dergisi’nde yayınlanan vahşi hayvan eti, sürdürülebilirlik ve zoonotik hastalıkları ele alan araştırmasının gösterimini yapacak. 2021 ve 2022 yıllarının Canon Kadın Foto Muhabiri burslarının kazananları Sabiha Çimen ve Acacia Johnson da kendilerine burs kazandıran projelerini sergileyecek. Ayrıca Canon, festivalin ana merkezi Perpignan’daki Palais des Congrès’de özel bir ürün sergileme alanı açarak ziyaretçilerin Canon ürünlerini deneyimlemesini ve tüm akredite fotoğrafçıların Canon Profesyonel Hizmetlerinden (CPS) uzman teknisyenlerin sağladığı ücretsiz kontrol ve temizleme servisinden faydalanabilmesini sağlayacak.