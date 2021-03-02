Nikon Z 6II Temel Film Seti

Nikon, Z 7II ve Z 6II tam çerçeveli (Nikon FX biçimli) aynasız fotoğraf makinelerine yönelik yeni donanım yazılımını ve Z 6II Temel Film Setini duyurdu.

Donanım Yazılımı Sürüm 1.10 yazılım güncellemesi, Z 7II ve Z 6II modellerindeki Göz Algılama AF özelliğinin performansını artırır ve Z 6II ile çekim yaparken ek kayıt biçimleri ile video iş akışları sağlar. Yeni Z 6II Temel Film Seti, film yapımcılarına video içeriklerini bir sonraki seviyeye taşımaları için gereken tüm temel araçları sağlar.

Donanım yazılımı 1.10 güncellemesinin ardından Z 6II ve Z 7II fotoğraf makineleri, çerçeve içindeki konunun yüz boyutu küçük olduğunda bile insan konuların gözlerini algılayabilecektir. Otomatik alan AF (insanlar) ve geniş alan AF (B insanlar) çekimlerinde iyileştirmeler görülecektir. Ayrıca bu donanım yazılımı güncellemesi, Z 6II video kayıt seçeneklerine 4K UHD/60 p desteği ekleyecek ve hem Z 7II hem de Z 6II için Blackmagic Design markalı haricî kayıt cihazlarına RAW video çıkışı özelliğini sağlayacaktır. Güncellemenin ardından film çekenler, Blackmagic RAW biçiminde ve ProRes RAW biçiminde kayıt yapabileceklerdir.

Blackmagic RAW biçimi, RAW kaydın tüm avantajlarına sahip ve kullanımı kolay bir codec bileşenidir. Yeni gelişmiş mozaik çözme algoritması gibi çok sayıda yeni teknolojiye sahip olan Blackmagic RAW; size yüksek çözünürlük, yüksek kare hızı ve yüksek dinamik aralıklı iş akışları için ideal olan, görsel olarak kayıpsız görüntüler sunar.

Film yapımcısı setine hâlihazırda etkinleştirilmiş RAW video çıkış işlevine sahip Nikon Z 6II tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi dâhildir. Ayrıca bu sette Atomos Ninja V, Nikon FTZ Objektif Yuvası Adaptörü, SmallRig hızlı açılabilen fotoğraf makinesi kafesi ve piller gibi temel aksesuarlar bulunmaktadır.