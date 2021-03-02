İnceleme: Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Kullandığımız makine modelleri ve ihtiyaçlar arttıkça objektif çeşitleri de genişlemeye devam ediyor. Bu konuda en başarılı firmalardan biri de Tamron. Objektif savaşlarında özellikle son yıllarda Tamron’un çok kullanışlı ürünlerini görüyoruz. Biz de sizler için yeni Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD modelini inceledik.

Tamron, Sony E-mount için uygun fiyata sahip yeni lensi 70-180mm f/2.8 modelini geçtiğimiz haftalarda tanıtarak piyasaya sundu. Lens, Sony full frame ve APS-C aynasız fotoğraf makineleri için üretilmiş. Ben incelemeyi APS-C format bir Sony aynasız üzerinde yaptım. APS-C format kullandığımdan objektif, 105-270mm’ ye denk geldi. Bu haliyle oldukça pahalı 70-200mm f/2.8 lenslere çok ciddi bir rakip olduğunu söyleyebilirim. Kalite ve keskinlikten hiç ödün verilmemişken fiyatı neredeyse yarı yarıya kadar daha hesaplı. Tabi ağırlık ve ebatta da 70-200mm f/2.8 tam çerçeve lenslerden daha hafif ve küçük. Ağırlığı 810gram. Boyutları ise kapalıyken 149 mm uzunluğunda. Sınıfındaki f/2.8 diyaframa sahip en hafif telefoto lenslerden biri… Yeni VXD motoru sayesinde hızlı ve sorunsuz otomatik netleme sağlıyor.

İç tasarımında 14 grupta 19 lens elemanı kullanılmış. Lensler yansıma önleyici özel kaplamaya sahip olduğundan her odak uzunluğunda görüntüden ödün vermiyor. Filtre çapı 67 mm olan lensin en yakın odak mesafesi ise 27 cm. Ön lens, yağ ve su lekelerinden etkilenmemesi için florin kaplamayla izole edilmiş. Taşıma sırasında lensin aşağıya doğru sarkmaması için 70mm’de sabitleyici bir kilit anahtarı var.

Tamron 70-180mm f/2.8, yaptığımız çekimlerde ve teknik özellikleri konusunda olumlu sonuçlara sahip bir objektif. Belki tek olumsuz özelliği, üzerinde stabilizer bulunmadığından kameranın sarsıntı önleyicisini kullanmanız gerektiği… Sony’nin tüm modelleri Tamron’un bu lensini desteklemediğinden bazı Sony kameralarının sarsıntı gidericisi de bu lenste çalışmıyor. Bu lensi satın almak istediğinizde kameranızın destekleyip desteklemediğini kontrol etmeyi unutmayın. Ancak full frame bir Sony aynasız modeli kullanıyorsanız bunu dert etmenize gerek yok.

Hem XLD (eXtra Low Dispersion) hem de LD (Low Dispersion) tasarımları dahil olmak üzere altı düşük dağılım öğesi, gelişmiş netlik ve renk hassasiyetini gerçekleştirmek için zoom aralığı boyunca renk kusurlarını ve renk sapmalarını büyük ölçüde azaltıyor.

Objektifi uzun yıllardır Tamron’un distribütörü olan Zoom İthalat ülkemize getiriyor. Objektifi denediğim Aralık ve Ocak ayları sanki ilkbahar gibi geçtiği için sıcak ve güneşli havalar sayesinde güzel bir inceleme oldu. Tabi bu güneşli kış günlerinin kurak bir yazın habercisi olabileceğini de unutmamak gerek.

Çekimler sırasında lensi genelde f/2.8 diyafram değerinde kullandım. Dar alan derinliği ve arkada oluşan bokeh daireleri her zaman çok çekici gelmiştir. Kadıköy PTT önündeki ışıklarda karşıdan karşıya geçenleri çektiğimde arkada tam istediğim gibi bir bokeh etkisi oluştu. Tabi bir de tam tersi ön netsiz, arka net olacak şekilde aynı noktada denedim. Sonuç heyecan verici…

Akşamüstü olmasından dolayı ışık epey düşük olsa da f/2.8 açıklıktan dolayı ISO 200 değerinde 1/60sn enstantane hızı alabildim. Ertesi sabah Eminönü’ne geçerken parçalı bulutlu hava Beşiktaş üzerinde harika ışık lekeleri oluşturunca tabi kaçırmayarak hemen fotoğrafladım.

Eminönü her zamanki gibi fotoğraf için oldukça zengindi… Tam Galata Kulesi’ni çekmek isterken bir martının üzerine düşen yıldız gölgesi enteresan bir görüntü oluşturdu, görür görmez hemen çektim. Martı göğsündeki yıldızla adeta tepelerden insanları kolaçan eden kasabanın şerifi rolündeydi.

Lensin f/2.8 değeriyle videolar da çektim. Sonuç, fotoğrafta olduğu gibi çok ikna edici… Hatta 4K video çekimlerden 30x40cm baskı yapabilecek kadar kaliteli kareler almak mümkün. Sahilde buluşan bir çiftin çektiğim videosu gren ve keskinlik açısından fotoğraf karesi olarak kullanmak için bile çok kaliteliydi.

Dönüş yolunda günbatımı fotoğrafı çekenler, sahilde soluklananlar ve gemilerin üstünden geçen küme küme bulutlarla fotoğraf çekerek günü bitiriyorum.

Sonuç olarak, Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD gözü kapalı tavsiye edilebilecek bir objektif. Sonuçları, keskinliği, netlik hızı ve sağlamlığı sizi memnun edecektir. Hali hazırda 70-200mm f/2.8 bir objektifim olmasaydı, bu lensi kesinlikle düşünürdüm. Daha küçük, daha hafif ve hesaplı, bir bakın derim…