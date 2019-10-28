İkinci El Drone Alırken…

Yazar: Cem Saner

Hangi drone’u alacağınıza karar verdikten sonra işin sancılı kısmı istediğiniz drone’u size göre en uygun fiyata bulabilmektir. Sıfır cihaz bile satın aldığınızda bazı sorunlarla karşılaşma riskiniz varken ikinci el drone konusunda tabii ki daha dikkatli olmalısınız. Aslında drone satın almanın araba almaktan pek farkı yoktur, nasıl ki bir araç satın alma aşamasında bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyorsa aynı durum ikinci el drone satın alırken de geçerlidir. Peki, nedir bu kriterler? Dilimiz döndüğü kadar açıklamaya çalışalım.



Havada Teslim

İkinci el drone ilanlarına baktığınızda çoğu satıcının “havada teslim”, “elden teslim tercih edilir” gibi açıklamalar yazdığını görmüşsünüzdür. İki taraf içinde aslında doğru satış şekli bence budur. Satın alacağınız drone’nun uçuş kondisyonunu mutlaka görerek almaya çalışın. Böylece cihazda gözle görünmeyen arızalar varsa önceden önleminizi almış olursunuz. Hataları, arızaları bilerek satın alın ve fiyatı ona göre belirleyin.

Kasa

Satın almaya karar verdiğiniz ikinci el drone’da ilk olarak dikkat emeniz gereken kasada hasar olup olmadığıdır. Eğer kasada kırık, çatlak veya eziklik varsa cihazın iç bileşenlerinde de arıza olma ihtimali var demektir.

Çatlak, kırık demişken önemli not olarak belirtmek gerekir ki, Phantom 3 serisinde motor bağlantı kısımlarında zamanla çatlaklar oluştuğu bilinen bir durumdur, bu demek değildir ki bu cihaz arızalı ya da kaza geçirmiştir. Eğer Phantom 3 serisinden ikinci el bir cihaz satın alacaksanız çatlakların varlığını kabul etmeniz gerekli. Çözümü ise basit, piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz çatlak önleyiciler ile kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz.

Bataryalar

Satın alacağınız ikinci el drone’da dikkat etmeniz gereken ve aslında ödeyeceğiniz fiyatı belirleyen bir diğer kriterde bataryaların durumudur. Setin içerisinde ki bataryaların dolum sayılarına, yanlış kullanımdan dolayı şişip şişmediklerine mutlaka dikkat edin. Tüm bataryalarda ölü hücreler olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Şişme varsa bunu göz ile kontrol ederek anlayabilirsiniz.

Dolum sayılarını DJI GO4 aplikasyonu üzerinden kontrol edebilirsiniz. Aplikasyon açıkken bataryada sorun varsa mutlaka hata uyarısı verecektir.

Ölü hücre olup olmadığını anlayabilmek için, üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 5 saniye basalı tutmanız yeterlidir. Eğer batarya üzerinde ledlerin tamamı yanıyorsa ölü hücre yok demektir. Arada yanmayan varsa hücrelerden birisi ölmüş demektir ve o batarya kullanılamaz.

Tamir

Satan kişinin, ilanında ya da sizinle görüştüğünde mutlaka belirtmesi gerekenlerden biriside cihazın tamir görüp görmediğidir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise mutlaka hangi parçaların değiştiğini, neden tamir edildiğini öğrenin. Bazı parçalar değiştiğinde sorun olmasa bile bazılarında ne olursa olsun cihazda kronik sorunlar devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse bazı cihazlarda sadece ribbon kablo değişimi ya da bu kablonun yan sanayi ürün ile değiştirilmesi ileride sıkıntılara yol açabilir.

Phantom 4 serisi ve sonrasında çıkan drone’larda cihazın tamir görüp görmediğini vida yerlerini kontrol ederek kendinizde anlayabilirsiniz. Bazı vida yuvaları silikon ile güvenlik amaçlı olarak kapatılmıştır. En az iki yuvada bu şekilde silikon olup olmadığını kontrol ederek kasanın daha önceden açılıp açılmadığını görmek mümkündür.

Sıvı Teması

Öncelikli tavsiyem sıvı ile teması olmuş cihazlardan kesinlikle uzak durmanız. Özellikle tuzlu suya düşmüş cihazlarda geri dönüş maalesef çok zor. Satın aldığınız sırada sorun olmasa bile ilerleyen zamanlarda tuzlu suyun etkisi mutlaka oksitlenmelere, devamı olarak sorunlara yol açacaktır.

DJI kendi ürünlerinin kasa içerisindeki belli kısımlarına görselde gördüğünüz beyaz stickerlardan yapıştırır. Sıvı ile teması olmuş drone’larda bu sticker kırmızıya döner, eğer varsa kontrol etme şansınız, şüphelendiğiniz durumlarda bu şekilde de kontrol yapabilirsiniz.

Fiyat

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise satın alacağınız ikinci el drone’nun fiyatıdır. Elektronik ticaret sitelerinde fiyat araştırması yaparken öncelikle satın almak istediğiniz modelin piyasadaki ortalama fiyatını görmeye çalışın. Bunu yapmak için en kolay yol tek bataryalı standart paket fiyatı ortalamasını baz almak ve diğer ilanları ona göre değerlendirmektir.

Karar verdiğiniz drone için çok düşük fiyatlandırılmış cihazlardan uzak durun. Çok düşük tutulmuş fiyatlarda, cihazın tamir görmüş olma ihtimali ya da satıcının iyi niyetli olmaması söz konusu olabilir.

SHGM Kaydı

Bazı ilanlarda “Sivil Havacılık” kaydı vardır alan kişiye devir yapılacaktır açıklamasını görürsünüz. Sıfır ya da ikinci el drone alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir kriterdir. Burada önemli olan cihazın kayıtlı olup olmaması değil kayıtlı ise devir edildiğinden emin olmanızdır. Satan kişi satış devrini bir gün içerisinde mutlaka yapmak zorundadır. Sizde satın alma onayını üç gün içerisinde onaylamalısınız. Aksi takdirde satıcı cihaz artık kendisinde olmadığı ve siz de alımı onaylamadığınız için cihazı kayıp/çalıntı olarak bildirebilir ya da hurdaya çıkartır, bu durumda artık siz o drone’u kayıt ettiremezsiniz.

Kayıp – Çalıntı Drone

Kumandası olmayan, sarj aleti olmayan drone satın almaktan uzak durun. Bu cihaz muhtemelen başkası tarafından bulunmuş ya da sahibi tarafından kaybedilmiştir. Kaybeden kişi zaman içerisinde SHGM sitesi üzerinden kayıp – çalıntı ya da hurda olarak kaydı değiştirirse, bir daha aynı seri numarasına sahip drone’u kayıt ettiremezsiniz. Unutmayın ki en büyük cezalar SHGM’ye kayıt edilmemiş cihazlar ile uçuş için kesilmektedir. Piyasada satılık olan ikinci el ya da sıfır modellerin bilinen bazı kronik sorunları vardır. Örnek vermek gerekirse Phantom 3 serisinde stres çatlakları, Phantom 4 serisinde bazı kumandaların yarım şarj olmaları gibi. Bunları mutlaka araştırın ve satan kişiden bilgi almayı unutmayın.

Satın alma aşamasına sıra geldiğinde eğer drone konusunda tecrübeniz yoksa bilgili bir arkadaşınız ile satın alma işlemini gerçekleştirin. Yardıma ihtiyacınız olursa ya da merak ettiğiniz konularda bizlere de ulaşabilirsiniz.

* Bu makale Fotoğraf Dergisi’nin 145. sayısında (Haziran-Temmuz) yayınlanmıştır.