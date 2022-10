ViewSonic M1 Pro taşınabilir LED projeksiyon

ViewSonic’in akıllı, hafif ve estetik yeni M1 Pro projeksiyon cihazı, her yere kolaylık taşınabiliyor.

ViewSonic, taşınabilir LED projeksiyon ailesinin yeni üyesi M1 Pro ile görsel-işitsel eğlencede zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırıyor. Akıllı standı sayesinde kurulumu oldukça basit olan M1 Pro’nun akıllı standının 360 derece dönebilmesi ve otomatik trapezoid özelliğiyle görüntüler, herhangi bir yüzeye her açıdan kolaylıkla yansıtılabiliyor. Hafifliği ve kompakt boyutu ile dikkat çeken cihazdaki entegre Harman Kardon hoparlörler net ve güçlü ses performansı sağlarken, dahili pili ve taşınabilir şarj cihazı uyumluluğu sayesinde kullanıcısına büyük bir özgürlük sunuyor.

ViewSonic’in akıllı, hafif ve estetik yeni M1 Pro projeksiyon cihazı, her yere kolaylık taşınabiliyor. Minimalist tek parça tasarıma sahip cihaz, hareket halindeyken bile gerçeğe en yakın renkleri yansıtabiliyor. LED aydınlatmanın kullanıldığı Viewsonic’in yeni akıllı üyesi M1 Pro, şarj edilme özelliği sayesinde nerede isterseniz her an yanınızda olmanın garantisini sunuyor.

Akıllı stand ile 360 derece eğlence

Avuç içine dahi sığabilen ve ağırlığı yalnızca 950 gr olan yeni projeksiyon cihazı M1 Pro’nun akıllı standının 360 derece dönebilme özelliği, yansıtma ayarını kolaylaştırıyor. İkiye katlandığında lens kapağının yerine kullanılabilen metal stand ayrıca koruyucu bir örtü işlevi görerek cihazın taşınırken zarar görmemesini de sağlıyor.

Her açıdan mükemmel uyum​​​

Görüntüyü her açıdan yansıtabilen M1 Pro’nun otomatik trapezoid düzeltme özelliği ve 4 köşe ayarı sayesinde görüntü açısı kolaylıkla ayarlanabiliyor. Böylece görüntüler istenen herhangi bir yüzeye, her yönden eşit şekilde yansıtılabiliyor.

Enerji verimliliği sağlıyor

Dahili bir pille çalışan taşınabilir projeksiyon cihazı bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmadan 6 saate varan pil ömrü vadediyor. Bir güç bankası veya USB-C tipi şarj cihazıyla da uyumlu olan ve enerji verimliliği dikkate alınarak tasarlanan cihaz, 30 bin saatin üzerinde çalışma ömrüyle uzun yıllar keyifle kullanılabiliyor.

Yerleşik 5GHz hızındaki Wi-Fi bağlantısı sayesinde kullanıcıların diğer akıllı cihazları, M1 Pro ile kablosuz olarak eşleştirilebiliyor. Ayrıca, bir Bluetooth hoparlörüne dönüştürülerek sevilen müziklerin de dinlenebildiği cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için viewsonic.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.