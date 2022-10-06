HyperX ProCast XLR Mikrofon

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HyperX ProCast, XLR bağlantısı, kardioid polar model girişi ve altın püskürtülmüş geniş diyaframlı kondansatör kapsülü ile yüksek kaliteli ses performansı sunan profesyonel sınıf bir mikrofon.

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HyperX, ProCast Büyük Diyaframlı Kondenser Mikrofonun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. HyperX ProCast, XLR bağlantısı, kardioid polar model girişi ve altın püskürtülmüş geniş diyaframlı kondansatör kapsülü ile yüksek kaliteli ses performansı sunan profesyonel sınıf bir kondansatör mikrofondur. XLR bağlantılı bir mikrofonda profesyonel kalite arayan yayıncılar, influencerlar ve içerik oluşturucular için tasarlanan HyperX ProCast, canlı seslerle yüksek kaliteli ses kayıtları sunar.

1664896597 Procast 2 - HyperX ProCast XLR Mikrofon

ProCast mikrofon, altın püskürtülmüş geniş diyaframlı kondansatör kapsülü ile ayrıntılı kayıtlar yakalar ve ses kaynağına odaklanmak için popüler kardioid polar modeli kullanır. Değiştirilebilir -10dB PAD, mikrofonun yüksek ses kaynaklarının üstesinden gelmesini sağlar ve 80Hz yüksek geçirgen filtre anahtarı istenmeyen düşük frekansları azaltmaya yardımcı olur. 

1664896596 Procast 1 - HyperX ProCast XLR Mikrofon

Yüksek kaliteli ses ve gürültüsüz içerik yakalamak için tasarlanan ProCast, titreşim seslerini azaltan dahili bir titreşim önleyici şok yuvası ve daha net ses yakalama için gürültü ve patlamaları azaltmaya yardımcı olan çıkarılabilir bir HyperX Shield metal ses filtresi ile birlikte gelir. Montaj adaptörü hem 3/8 inç hem de 5/8 inç diş boyutlarına uyar ve çoğu stand ve boom koluyla uyumludur.

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