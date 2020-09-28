Epson’dan tasarruflu yazıcı: EcoTank L14150

Epson, EcoTank L14150 modeliyle kullanıcılara kompakt, hızlı, çok işlevli ve ekonomik bir seçenek sunuyor.

Epson’un hızlı ve düşük maliyetli EcoTank L14150 modeli, yenilikçi tasarımıyla mürekkep maliyetini yüzde 90 oranında azaltıyor. Dakikada 17 sayfalık baskı hızıyla dikkat çeken EcoTank L14150, tarama, fotokopi ve faks özelliklerinin yanı sıra, akıllı telefon ve tabletlere kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Epson, EcoTank L14150 modeliyle kullanıcılara kompakt, hızlı, çok işlevli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. EcoTank L14150, yenilikçi tasarımıyla mürekkep maliyetini yüzde 90 oranında azaltıyor. Dakikada 17 sayfalık baskı hızıyla dikkat çeken EcoTank L14150, akıllı telefon ve tabletlere kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Ultra düşük maliyet

Yenilikçi tasarımı sayesinde EcoTank, mürekkep maliyetlerini ortalama yüzde 90 azaltıyor. Kartuş ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran büyük mürekkep tanklarıyla daha fazla baskı alma imkanı sunuyor. Yeniden doldurmayı en aza indiren bu EcoTank modeli, ofis ve ev kullanıcıları için ideal. Evden çalışan kullanıcılar için yüksek performans sunarken küçük işletmeler ve ofisler için de tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak kapasitede.

Isıya dayanıklı baskı kafası

Faks, 250 sayfalık kağıt tepsisi, 17 sf./dak. baskı hızı, çift taraflı baskı ve 35 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF) ile çeşitli görevleri hızla ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. L14150 modeli, hızı, kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği ile ünlü ve yazıcının kullanım ömrü boyunca işlevsel kalan ısıya dayanıklı PrecisionCore baskı kafasıyla satılıyor.

Bilgisayar olmadan baskı imkanı

Kompakt L14150 EcoTank, A4 baskı, tarama, fotokopi ve faks özelliklerinin yanı sıra, arkadan kağıt besleme ile A3 baskı seçeneklerini sunuyor. Ayrıca, LCD ekranı, bilgisayar olmadan baskı almayı kolaylaştırıyor. EcoTank kullanıcıları, mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabiliyor. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint uygulamasını kullanarak yazdırılacak olan belgeleri akıllı cihazlara gönderebiliyorlar.