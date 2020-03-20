Epson, Sahte Mürekkebe Karşı…

Epson, 2019’un son çeyreğinde kullanıcılardan gelen yoğun uyarıları dikkate alarak; sahte mürekkep üretimi konusunda harekete geçti. İstanbul merkezli olan çalışma İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. Epson denetimcileri ve emniyet güçlerinin şüphelenilen merkeze gerçekleştirdiği baskın sonucunda; binlerce sahte doldurulmuş; satışa hazır mürekkep şişesine, çok yüksek miktarda Epson logolu basılmış etiket ve sevkiyat ambalajlarına el konuldu. Merdiven altı üreticide Epson’un yanı sıra başka markaların da sahte ürünleri ele geçirildi.

Yıllık zarar 3 milyar $

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın Görüntüleme Sarf Malzemeleri Koalisyonu olan ICCE’nin son raporuna göre, sahte görüntüleme-baskı malzemeleri üretim ve dağıtımının global ekonomiye yıllık getirdiği zarar 3 milyar $. Epson’un da ana üyelerinden biri olduğu ICCE, görüntüleme malzemelerindeki fikri mülkiyet hırsızlığına yönelik mücadelede öncülük etmek için yetkili, etkili ve saygın bir küresel ses olarak 1997 yılından beri faaliyet göstermekte.

Sahtecilik herkese kaybettiriyor

Sahte mürekkep kullanımıyla en başta ve en çok tüketicinin zarar göreceğine dikkat çeken Epson, özellikle sarf malzemesinde yapılan ‘merdiven altı’ olarak da tabir edilen orijinal görünümlü sahte ürünlere karşı tüketiciyi uyarıyor. Epson yetkilileri bu tür ürünlerin kullanıcılara, bayilere ve markalara ciddi zarar verdiğini belirtiyor ve yazıcılarda geri dönülmez arızaların oluşabileceğinin altını çiziyor.

Epson, 2019’un son döneminde; mürekkeple ilgili yoğunlaşan kullanıcı memnuniyetsizliğindeki artışa kulak vererek harekete geçmişti ve konu adli süreci de kapsayan bir şekilde devam ediyor. Emniyet güçlerinin de yardımıyla binlerce sahte ürünün ele geçirildiği operasyonla birlikte, bunları üretenlerin tedarik zincirinden silinmesi için kapsamlı mücadele başlatıldı ve sürdürülüyor.

Çok dikkat edilmesi gerekilen 4 ana unsur

Bayilerine de seslenen Epson yetkilileri; sahte mürekkepte ve ambalajda özellikle dikkat edilmesi ve yapılması gerekilenleri dört ana başlıkta özetledi.

Sahte ürünü anlamak için nasıl bir kontrol yapmak gerek?

Kaynağınızı tanıyın

Sattığınız ürünlerin orijinalliğinden emin olmak için yetkilendirilmiş kanallardan ya da doğrudan orijinal ekipman üreticilerinden (OEM) satın alım yapın. Standart tedarikçiniz olmayan herhangi birinden satın alım yapmaya karar verirseniz dikkatli olun!

Fiyatı kontrol edin

Ürünün fiyatı gerçek olmayacak kadar düşükse, muhtemelen gerçek değildir! Bu kadar düşük bir fiyattan veriliyorsa meşruluğunu kontrol edin.

Nasıl görünüyor?

Ambalaj üzerindeki yazım hatalarını ya da renk değişimlerini ve düşük kaliteli ambalaj olup olmadığını kontrol edin. Çok sayıda ICCE üyesi, bir ürünün sahte olup olmadığının kontrol edilmesine izin vermek için kimlik doğrulama cihazları ve sistemleri geliştirmiştir. Daha fazla bilgi için ICCE web sitesini ziyaret edin: www.icce.net/resellers

Yazdırma kalitesi

Herhangi bir müşteriniz düşük kalitede yazdırma, koku ya da sızıntı gibi görüntüleme sarf malzemelerinin performansından şikayet ederse, hemen aksiyon alın. Şüphelerinizi web sitesi raporlama aracımız vasıtasıyla ICCE’ye rapor edin ve etkilenen ürünleri geri çağırmak için bir strateji üretin.