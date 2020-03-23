İnceleme: 27 inç Fotoğrafçı Monitörü BenQ SW270C

Bu sayımızda özellikle fotoğrafçılar için tasarlanmış olan BenQ 27” SW270C modelini inceledik.

Advertorial

Amatör, profesyonel pek çok fotoğrafçı için kullandığı fotoğraf makinesi, objektifler ve diğer fotoğraf aksesuarları vazgeçilmezdir. Tüm bunlar, çekmek istediğimiz bir konuyu ayrıntılı ve gerçeğe en yakın şekilde fotoğraflayabilmemiz için çok önemlidir. Bir sonraki aşamada fotoğrafların görüntülenmesi, seçilmesi ve işlenmesi için doğru seçilmiş bir monitöre ihtiyacımız olduğu gerçeğini ise hiçbir şey değiştiremez. Seçeceğimiz monitörün özellikleri, işlerimizin son halini doğru görebilmemiz ve tabi doğru bir seçim yapabilmemiz için kritik bir öneme sahiptir.

Bu sayımızda özellikle fotoğrafçılar için tasarlanmış olan BenQ 27” SW270C modelini inceledik. BenQ önceki modellerinde olduğu gibi bu modelde de profesyonel ren standartlarını karşılayabilmek için üst düzey bir çaba sarf ediyor. Hatta bu konuda bir renk uzmanını ekibe dahil etmiş ve aynı zamanda renklerle ilgili standartları ve uygulamaları oluşturmak için ICC (Uluslararası Renk Konsorsiyumu) ve ISO’ya (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) aktif olarak katılmış. Tüm bunlar BenQ’nun bu alandaki ciddiyetini ortaya koyuyor.

Doğru Renk Performansı

Fotoğrafçılar için renk doğruluğu çok önemlidir. BenQ SW270C fotoğrafçı monitörü, anı yeniden yaşamak için daha doğru ve gerçek renkler sunmak için endüstri renk standardını yakalar.

Paletinizi %99 Adobe RGB ile Zenginleştirin!

Bizler fotoğraf çekerken kameranın arkasında olduğumuz sürece gerçek renkleri görüp, makinemizle o renklere ne kadar yaklaştığımızı ölçebiliriz. Ancak o fotoğraf karesini çeken başka, düzenleyen ve seçen başka bir kişi olduğu zaman sadece monitörde görülen renkleri baz almak zorundadırlar. BenQ SW270C, Adobe RGB’nin %99’unu, sRGB / Rec.709’un %100’ünü ve DCI-P3 / Display P3’ün %97’sini kapsayarak yüksek renk standartlarını karşılayarak dış mekan ve doğa fotoğrafçılığı için daha gerçekçi bir renk temsili sağlar.

Orijinal Görüntüleri Yeniden Üretmek için Renk Hassasiyeti

16 bitlik arama tablosu (LUT), RGB renk karıştırma doğruluğunu geliştirir, sonuçta kusursuz renk üretimi ve AdobeRGB ve sRGB renk uzayında Delta E ≤ 2 orijinal görüntünün en doğru ve en temsili görünümünü oluşturur.

Düzgün Renk Tonlamaları için 10 bit Renk Derinliği

SW270C, doğal renk geçişleri ve ince gölgeleme için bir milyardan fazla renk gösteren gama düzeltmesi ile 16 bitlik bir tablodan (LUT) 10 bit panel ile en ipeksi ve en yumuşak renk geçişlerini garanti eder.

Her Ayrıntıda Sunulan Renk Tutarlılığı

Endüstri renk standartlarını aşan BenQ, her ayrıntıda daha yüksek renk doğruluğu elde etmek için teknolojilerini geliştirmeye ve geliştirmeye kendini adamıştır.

BenQ her üretim hattında, farklı üretim hatlarındaki monitörlerin aynı hassas seviyede renk göstermesini sağlamak için iyi hazırlanmış bir cihaz kullanmıştır. Fotoğrafçılar çift monitörde çalışırken tutarlı renkleri algılarlar.

Uniformity Teknolojisi

Tüm ekranda yüzlerce alt bölgede rengi ve parlaklığı titizlikle ince ayarlamak için yüksek hassasiyetli aparatlar kullanan hassas işlemlerle elde edilen BenQ Uniformity Teknolojisi, mükemmel otantik ve tutarlı görüntüleme deneyimleri için köşeden köşeye ekran genelinde hassas renkler sunar.

Donanım Kalibrasyonu ve Palette Master Element

Donanım kalibrasyonu, grafik kartı çıkış verilerini değiştirmeden monitörün dahili görüntü işleme çipini ayarlayarak grafik kartı ayarından etkilenmeden görüntülenen görüntüleri orijinal içerikle tutarlı tutar. Palette Master Element ve bir kalibrasyon cihazı kullanarak, renk ayarını özelleştirebilir veya monitörün renk performansını en iyi durumda tutabilirsiniz.

CalMAN Verified ve Pantone Validated Onaylı Renkler

CalMAN Verified’ın ve Pantone Validated’ın sertifikasyonu ile BenQ SW270C, tüm yaratıcı işletmelerin yeniden üretmeyi sevecekleri endüstri onaylı performansı vaat eden gerçek renkleri koruyabilir.

Gölgeleme Başlığı

Özel olarak tasarlanmış çıkarılabilir gölgeleme başlığı, renk doğruluğu için ortam aydınlatmasının neden olabileceği monitör ekranının parlamasını etkili bir şekilde azaltabilir.

Video Düzenlerken Detaylı Sahneler…

Giderek daha fazla fotoğrafçı, anı yakalamak ve hayattaki önemli bölümleri korumak için dijital kameralar kullanıyor. BenQ SW270C, HDR’yi benimser ve canlı zamanlarınızı dinamik olarak tekrar oynatmak için çeşitli video formatlarını destekler.

SW270C, HDR10 teknolojisi ile donatılmıştır, böylece videografikerler, düzenleme çalışmaları sırasında video içeriğinin HDR efektini önizleyebilir ve son işleri için istenen sonuçları sağlar.

SW270C, kaynak videonun oynatılmasını bozabilecek, açılır menü olmadan yerel kadansta görüntülenecek 24P / 25P film içeriğini destekler.

Video Kalibrasyon Yazılımı

SW270C, video kalibrasyon yazılımı CalMAN ve LightSpace’i destekler ve böylece ekranın 3D LUT’unu ayarlamak için yazılım erişimi kazanarak tüm düzeylerde görüntü doğruluğunu ve tutarlılığı garanti eder.

İş Verimliliği için Sezgisel Tasarım

Fotoğrafçılar, fotoğraf rötuşlama ve video düzenleme için tekrarlanan eylemlerden kurtulmak isterler. BenQ, iş verimliliğini artırmak için özelleştirilebilir tasarımlar sunar.

USB-C port

En yeni USB-C bağlantı noktası, tek bir kabloyla yüksek hızlı Video / Ses / Veri iletimi ve güç iletimi sağlar.

Gelişmiş Siyah-Beyaz Modu

Renkli fotoğraflar gelişmiş siyah beyaz film efektiyle görüntülenir. Gerçek ayarlamadan önce fotoğraflarınızı önizlemek için üç farklı siyah beyaz ön ayar arasından seçim yapmanızı sağlar.

GamutDuo Modu

Fotoğraf önizlemesi, daha fazla karşılaştırma için aynı görüntüyü iki renk gamında yan yana sunmak üzere etkinleştirilmiştir.

Kısayol tuşu Puck G2

Tercih edilen renk modları ve özellikleri, yaygın olarak kullanılan ayarlara hızlı erişim olarak belirler.

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