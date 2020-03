Kingston’dan yeni kart ve kart okuyucu serisi

Kingston Dijital ‘Canvas’ serisi flash kartlarını Canvas Plus olarak yenilediğini duyurdu. Yeni SD ve microSD kart serisi, Kingston’un ilk UHS-2 kartları olma özelliğini de taşıyor. Kingston, bu yeni kart serisine ayak uydurabilmesi için tasarladığı yüksek okuma hızlarını destekleyen MobileLite Plus UHS-2 kart okuyucularını da piyasaya sürüyor. Canvas Plus serisi; DSLR’lar, 4K/8K video prodüksiyonları, aksiyon kameraları, dronelar ve android cihazlar için yükseltilmiş performansıyla SD ve microSD kartlardaki yeni dönemi temsil ediyor.

SD ve microSD kartlardan oluşan Canvas Plus serisinde Select Plus, Go! Plus ve React Plus olmak üzere 3 varyasyon bulunuyor. 2019’un son çeyreğinde Canvas Select Plus’ı piyasaya süren Kingston serinin yeni ürünleri olan Canvas Go! Plus ve Canvas React Plus kartları da satışa çıkarıyor. Sadece 4K/8K çekim yapabilen son teknoloji kameraları desteklemekle kalmayan React Plus ve MobileLite Plus ürünleri aynı zamanda UHS-1 ve geleneksel SD veri yolu standartlarıyla uyumlu olma özelliğini de taşıyor. Gerekli hızları sağlamak için optimize edilen MobileLite Plus kart okuyucular tek olarak veya React Plus kartlarıyla birlikte paket olarak sunuluyor.

Canvas Plus kart serisi şunları sunuyor:

Canvas Select Plus:

Amatör Full HD ve 4K DSLR kameralar (SD) ve android mobil cihazlar için tasarlanmıştır.

100MB/s’ye varan Class 10 UHS-1 okuma hızlarına sahiptir.

MicroSD, tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A1 uygulama performans sınıfını desteklemektedir.

SD ve microSD’lerde 512GB’a varan kapasiteler bulunmaktadır.

Canvas Go! Plus:

4K UHD video çekimleri ve DSLR’ınızda seri fotoğraf çekim modu için (SD) veya 4K aksiyon kameraları ve dronelar için (microSD) idealdir.

170MB/s okuma, 90MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-1 U3 hız

MicroSD yeni nesil tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A2 uygulama performans sınıfını destekliyor.

SD ve microSD’lerde 512GB’a varan kapasite boyutları.

Canvas React Plus:

Profesyonel 4K/8K videolar çekmek ve endüstri standartlarındaki kameralarla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için üst düzey UHS-2 performansına sahiptir.

300MB/s okuma, 260MB/s yazma (SD), 285MB/s okuma 165MB/s yazmaya (microSD) varan Class 10 UHS-2 U3 hıza ulaşabilir.

Tabletler ve akıllı telefonlardaki iş akışlarını hızlandırmak için A1 uygulama performans sınıfını destekleyen ilk UHS microSD kart özelliği taşır.

SD ve microSD’lerde 256GB’a varan kapasitelerde bulunabilir.

MobileLite Plus Readers: