Evden çalışırken kullanılabilecek 6 uygulama

Koronavirüse karşı tüm dünya alarmda… Devletler kitlesel tedbirler alırken, şirketler ve çalışanlarda da bireysel önlemler almaya çalışıyor. Bu önlemlerden biri de daha az teması mümkün kılan, çalışan sağlığını ve güvenliğini sağlayan uzaktan online çalışmak seçeneği. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, salgın sürecinde iş hayatının sürdürülebilmesi için kullanılabilecek, herkesin kolayca erişebileceği, uzaktan erişim imkanı sağlayan dijital araçları kamuoyuyla paylaştı.

İş planlaması ve takibi için “Trello”

İşlerin organize edilerek kolayca takibini sağlayan Trello; yapılacak işleri, tamamlananları ve gelecek dönem hedefleri aynı ekranda göstererek, işlerin organize edilmesine olanak sunuyor. Bir proje yönetim aracı olarak nitelenen Trello, ister web arayüzünden istenirse de mobil cihazlar üzerinden kolayca kullanılabiliyor.

İş dünyasının vazgeçilmez aracı “Skype”

İş dünyasının vazgeçilmez uygulamaların başında gelen Skype, internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan en bilinen uygulama olarak öne çıkıyor. Uzun zamandır iş dünyasında sıklıkla tercih edilen bu uygulama; HD görüntülü çağrılardan dil çevirilerine, görüntülü konuşma sırasında ekran paylaşımından dosya aktarımına kadar birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Son dönemlerin popüler online toplantı platformu “Zoom”

Zoom, bulut iletişimi kullanarak uzaktan konuşma ve görsel konferans hizmeti sunan bir uygulama. İş dünyasında özellikle uzaktan toplantı, konferans, webinar ve platformlar arası dosya paylaşımı gibi konularda vazgeçilmezlerin başında gelen bu uygulama, işlevsellik açısında zengin bir araç olarak biliniyor.

Gmail kullananların vazgeçilmezi “Google Hangouts”

Google tarafından 2013 yılında kullanıcılarla buluşturulan Google Hangouts, anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformu olarak biliniyor. Google Hangouts, bir grup insanın video konferans ekipmanı kurmasına gerek kalmadan iletişimde olmasını ve toplantı yapmasını kolaylaştırıyor. Uygulama, hem görüntülü konuşma hem de mesajlaşma ve ses iletişimi konusunda oldukça iyi performans sunuyor.

Kullanımı kolay uygulama “WhatsApp”

Günümüzde iletişim ve görüntülü konuşma özellikleriyle bu alanda dünyada en çok kullanılan uygulama olan WhatsApp, kolay ve karmaşık olmayan tasarımı ile herkesin kullandığı bir uygulama olma özelliğini taşıyor. İş dünyasında ve bireysel görüşmelerde oldukça yoğun kullanılan uygulama aynı zamanda web uygulaması ve tamamen ücretsiz olma özelliğiyle en sık tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Dosya depolama ve paylaşma olanağı “Google Drive”da

Google’ın dosya depolamaya ve düzenlemeye imkan sağlayan bir hizmeti olan Google Drive, dosya ve belgelerin online alanda depolanmasına ve paylaşabilmesine olanak sunuyor. Kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulamayı kullanmak için bir Gmail hesabına sahip olmanız yeterli.