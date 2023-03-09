Canon’dan imagePROGRAF TC-20 Yazıcısı

Canon'un yeni imagePROGRAF TC-20 yazıcısı, ofiste veya evde rahatlıkla bir masanın üzerine ya da rafa yerleştirebileceğiniz kompakt bir tasarıma sahip.

Canon’un yeni imagePROGRAF TC-20 yazıcısı, ofiste veya evde rahatlıkla bir masanın üzerine ya da rafa yerleştirebileceğiniz kompakt bir tasarıma sahip. İnşaat, tasarım, harita çizimleri ve satış noktası malzemelerinin baskısı için kesintisiz 100 A4 sayfa, 50 A3 sayfa düz kâğıt ve A1+ boyutlarına kadar rulo kâğıt baskı alınabilmesiyle öne çıkıyor.

Kullanımı kolay ve ücretsiz bir yazılım çözümü olan Direct Print Plus ile birlikte gelen yazıcı; diğer imagePROGRAF modelleriyle de uyumlu olarak çalışıyor ve üstün baskı kalitesi sağlıyor.

TC-20 ile kullanıcılar ücretsiz “PosterArtist” web uygulamasını kullanarak kolayca posterler ve el ilanları hazırlayabiliyor. Uygulama, posterler ve menüler hazırlanan ve genellikle yer sıkıntısı olan restoranlar ve perakende mağazaları gibi konaklama sektöründeki kuruluşlar tarafından tercih ediliyor.

PosterArtist uygulamasının yanı sıra Canon Print Inkjet/SELPHY uygulaması ile kalan rulo kâğıt ve mürekkep miktarı akıllı telefondan kontrol edilebiliyor. Uygulama içerisinde bulunan “PIXMA Cloud Link” özelliğini kullanarak bulutta üretilen veya depolanan belgeleri yazdırmak da mümkün. Örneğin, bir tasarım ofisinde hazırlanan ve bulutta depolanan bir çizim, akıllı telefondan yazdırılabiliyor.

imagePROGRAF TC-20 tüm üstün özelliklerinin yanı sıra çevreci yapısıyla da beğeni topluyor. 28 W veya daha düşük güç tüketimiyle çalışarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunurken azaltılmış ambalaj malzemeleri ve geri dönüşümü kolay mürekkep şişeleriyle çevreyi koruyor.