Sony, FE 50mm F1.4 GM’yi duyurdu

Sony, beğenilen G Master full frame lens serisinin yeni üyesi FE 50mm F1.4 GM’yi tanıttı. Yeni e-mount lens, üstün kaliteli 50 mm bir prime lenste kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor. FE 50mm F1.4 GM, F1.4’te Sony’nin en üst düzey G Master serisinin en yüksek çözünürlüklü doğal olarak işlenmiş bokeh ve birinci sınıf görüntü kalitesini sunuyor. Yeni Sony kameralarla beraber kullanıldığında, portre, manzara, seyahat ve düğün dahil olmak üzere hem fotoğraf hem videoda çeşitli kullanımlar için ideal bir seçenek oluyor.

Keskin Görüntüler ve Güzel Bokeh

Sony’nin en üst düzey G Master serisine özgü gelişmiş optik tasarım ve öğeler, FE 50mm F1.4 GM’nin görüntü kalitesini arttırıyor. Hem tasarım hem de üretim aşamalarındaki küresel sapma kontrolü, bokeh kalitesine de katkıda bulunuyor. Lens, 11 kanatlı dairesel diyafram açıklığıyla doğal olarak işlenmiş bokeh ve maksimum diyafram açıklığı aralığında keskin gerçekçilik sunuyor. F1.4’teki derin, kremsi bokeh, portre nesnelerinin çevrelerinden farklı olmasını sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli çekim senaryolarına uygunluğuyla öne çıkıyor.

FE 50mm F1.4 GM, sahip olduğu iki XA (aşırı asferik) eleman sayesinde alan eğriliğini ve çoğu sapma türünü etkili bir şekilde düzeltiyor. Bu lens aynı zamanda renk kanaması olmadan net ve keskin görüntüler elde etmek için renk sapmalarını bastıran bir ED (ekstra düşük dağılım) cam öğeyle tasarlanıyor. XA ve ED öğelerinin tasarım kombinasyonu, tüm çerçeve boyunca yüksek çözünürlük elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu lenste yer alan orijinal Nano AR Coating II, arkadan aydınlatmalı bir sahnede dahi yansımaları bastırıyor.

FE 50mm F1.4 GM, 0.41 metre minimum netleme mesafesi ve otomatik netleme kullanıldığında 0.16x maksimum büyütme mesafesiyle öne çıkıyor. Bu yakın çekim performans seviyesi hem fotoğraf hem de video çekerken kullanıcılara ekstra esneklik sağlıyor.

Çok Yönlülük için Kompakt Tasarım

FE 50mm F1.4 GM; hassas konumlandırılmış XA öğeleri, yüksek itişli XD (dinamik) doğrusal motorlar ve yeni kompakt dairesel diyafram birimi dahil olmak üzere Sony’nin gelişmiş optik tasarım teknolojisini barındırıyor. Yalnızca 80,6 mm çapında, 96,0 mm uzunluğunda ve 516 gram ağırlığında olan bu lens, barındırdığı gelişmiş Sony özellikleri sayesinde geniş diyafram ve yüksek çözünürlük sunuyor. Bu ölçümler kapsamında aynı özelliklere sahip geleneksel modellere kıyasla yüzde 33 daha hafif ve yüzde 15 daha az hacimli bir lens olarak severleriyle buluşuyor.

FE 50mm F1.4 GM, kompakt boyutu sayesinde Sony kamera gövdesiyle birlikte kullanıldığında hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kolaylık sağlıyor. Üstün mobilite ve düşük ışık performansı ile portre, manzara, düğün ve seyahat çekimlerinde kullanıcıların daha kaliteli konular oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca kompakt boyutu ile gimbal ve drone kullanımı için ideal bir lens olarak öne çıkıyor.

Hızlı, Hassas ve Güvenilir Otomatik Odaklama

FE 50mm F1.4 GM, son derece hızlı ve hassas otomatik netlemesi ile güvenilir içerik oluşturma için ideal bir seçim haline geliyor. Sony’nin yüksek itiş gücüne sahip XD lineer motorlarından güç alan odak grubu, sahip olduğu gelişmiş kontrol algoritması ile akıcı ve duyarlı odaklama sunuyor. En yeni Sony Alpha kameralarıyla birlikte kullanıldığında, F1.4’te bulunan sığ alan derinliğini kullanırken dahi hızlı bir şekilde odaklanama yapıp, nesneleri takip edebiliyor. XD lineer motorlar ve kontrol algoritması, kontrol sinyallerine verilen yanıtı optimize ederek odaklamanın hassas olmasını ve rafine, sessiz AF işlemi için titreşimin en aza indirilmesini sağlıyor. 120 fps ve diğer yüksek kare hızlarında çekim yaparken bile nesnelerin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve izlenmesine olanak tanımasıyla film çekimlerinde kullanıcılara avantaj sağlıyor. Tek başına veya küçük bir ekiple çekim yaparken odağı kameraya bırakma yeteneği, verimliliği ve yaratıcı esnekliği önemli ölçüde artırıyor. FE 50mmF1.4 GM, sahip olduğu en yeni lens teknolojisi ile odak solunumunu azaltarak en yüksek kalitede görüntülerin yakalanabilmesine olanak tanıyor.

Sezgisel İşletilebilirlik ve Güvenilirlik

Lens, sezgisel tasarımı ile içerik oluşturuculara çekim sırasında maksimum iş akışı verimliliği sunuyor. Doğrusal Tepki MF, manuel odaklama sırasında netleme halkasının ince kontrole doğrudan ve tekrarlanabilir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Birinci sınıf G Master serisinde heyecan verici bir evrim olan FE 50mm F1.4 GM’de Sony prime lenste sunulan bir iris kilit anahtarına da bulunuyor. Ek olarak, 67 mm’lik vida yuvası sayesinde FE 24mm F1.4 G Master ve FE 35mm F1.4 G Master lenslerle filtre değişikliği gerçekleştirilebiliyor.

Odak tutma düğmeleri ve odak modu anahtarı, içerik oluşturuculara çekimlerinde ekstra çok yönlülük sağlıyor. İki farklı konumda bulunan özelleştirilebilir netleme tutma düğmeleri, kullanıcı tercihi doğrultusunda kameranın menülerinden ayarlanarak farklı işlemler için de kullanılabiliyor. Odak modu anahtarı, değişen çekim koşullarına hızla uyum sağlamak için hareket halindeyken otomatik odak ve manuel odak arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

FE 50mm F1.4 GM’nin ön lens elemanında yer alan flor kaplama, parmak izlerini, toz, su, yağ ve diğer kirleticilerin itilmesine ve kolayca çıkarılmasına olanak tanıyor. Toza ve neme dayanıklı tasarım, zorlu koşullarda dış mekân kullanımı için ekstra güvenilirlik sağlıyor. Bu eklemeler, içerik oluşturucuların lensi neredeyse her türlü çekim ortamında güvenle kullanmalarına imkân veriyor.