Nikon, geniş, standart veya telefoto odak uzunluklarında çekim yapanlar için iyi görüntü kalitesi ve çok yönlülük sunan NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR‘yi satışa sunuyor.

İdeal bir seyahat arkadaşı olan, gelişmiş DX objektif, hem uzak mesafeden hem de daha yakın çekimler için mükemmel optik özelliklere sahiptir. Yani bu objektif, geniş manzaralardan karmaşık portrelere kadar her türlü fotoğraf senaryosunda kullanılabilir.

Akıllı telefon çekimlerinde ilerleme kaydedenler için ideal olan bu kullanımı kolay objektif, büyük fotoğraf çantası ihtiyacını ortadan kaldırır. Yalnızca 315 gram ağırlığında olan bu objektifin 18-140mm’lik odak uzaklığı aralığı, olağanüstü taşınabilirlik için gereken hafif ağırlık ile seyahat ederken tipik sahneleri yakalama kabiliyeti arasında optimum dengeyi sağlar.

Aynı zamanda dahili titreşim azaltma sistemi, el veya fotoğraf makinesi sarsıntısını ortadan kaldırmaya yardımcı olarak kullanıcıların beş duraklamaya kadar daha yavaş enstantane hızlarında çekim yapmalarına olanak tanır. Böylece, ister atmosferik bir iç mekân çekimi, isterse gece şehir manzarası çekimi olsun, kötü ışık koşullarında bile net ve bulanık olmayan görüntüler ortaya çıkar.

Ayrıca NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR, “elinden her iş gelen” objektif unvanına ek olarak keskin ve akıcı video kaydını da destekler. Otomatik netleme hızlı olduğundan, netlemeyi gerekli yerde tutmak için Z serisi fotoğraf makinesinin Göz Algılama AF özelliği ile mükemmel performans gösterir. Böylece, seyahat ve maceralardan güzel çekimler elde edebilirsiniz.

Dış etkenlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan DX objektif, toza ve suya karşı etkili bir yalıtım içerir, ki bu da bu objektifin çoğu ortamda kullanılabileceği anlamına gelir.

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR – Öne Çıkanlar: