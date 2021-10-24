Sony Alpha 7 IV duyuruldu

33 MP çözünürlüğe, zengin video ifade biçimlerine ve artan uzaktan iletişim talebini destekleyen çeşitli özelliklere de sahip olan ALPHA 7 IV kendi sınıfında dikkat çeken bir model...

Sony, görüntüleme serisini 33 milyon piksel full frame görüntü sensörüne sahip değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi ALPHA 7 IV ve iki yeni flaşı; HVL-F60RM2 ve HVL-F46RM ile zenginleştiriyor.

ALPHA 7 IV, yüksek görüntü kalitesi ve performansıyla full frame fotoğraf makineleri için yeni ‘standart’ seviyeyi yukarı taşıyor. Yeni model, en son BIONZ XR işleme motoru ve amiral gemisi Alpha 1 modelini temel alan gelişmiş AF (otomatik netleme) yeteneği de dahil olmak üzere Sony’nin gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin çoğunu içeriyor. Bu teknolojiler, hem fotoğraf hem de video çekimleri için daha elverişli hale getirilen kullanım özellikleri ve artırılmış güvenilirlikle birleştiğinde ALPHA 7 IV’ü dört dörtlük bir fotoğraf makinesi haline getiriyor. 33 MP çözünürlüğe, zengin video ifade biçimlerine ve artan uzaktan iletişim talebini destekleyen çeşitli özelliklere de sahip olan ALPHA 7 IV, ‘standart’ fotoğraf makinesi tanımına yeni bir anlam kazandırıyor.

ALPHA 7 IV: İnovasyonun sonu yok

Yeni ALPHA 7 IV, gelişmiş otomatik netleme, artırılmış kullanım kolaylığı ve iş akışı yetenekleriyle dolu, olağanüstü fotoğraf kalitesine ve zenginleştirilmiş video teknolojisine sahip en üst düzey hibrit fotoğraf makinesidir. Bu model aynı zamanda çevreyi de hesaba katarak geliştirilmiştir: Sony’nin orijinal geri dönüştürülmüş SORPLAS plastiği kullanılarak üretilen fotoğraf makinesi gövdesinin yanı sıra ambalajında da geri dönüştürülebilir malzemeye ve daha az plastiğe sahiptir.

Yüksek görüntü kalitesi

Yeni geliştirilen arkadan aydınlatmalı 33MP full frame Exmor R CMOS görüntü sensörü sayesinde üstün görüntü kalitesi ve ISO 50-204800’a kadar genişletilebilir Geniş ISO hassasiyet aralığı elde edilir. Yüksek çözünürlük, fotoğraf makinesinin, bir yandan gürültüyü azaltırken bir yandan da akıcı bir basamaklama sağlamasına, nesnenin ince detaylarını ve dokularını ifade edebilmesine olanak tanır. 15 duraklı dinamik aralığı kullanıcıya geniş bir tercih yelpazesi sunar ve Yaratıcı Stil ayarları da gerek fotoğraflarda gerekse videolarda orijinal stiller yaratmaya yardımcı olur.

AF performansında bir sonraki seviye

Amiral gemisi Alpha 1’de kullanılan en yeni işleme motoru BIONZ XR, yüksek hızlı AF, 10fps’de AF/AE takip ile kesintisiz seri çekim olanağı ve sorunsuz bir çekim deneyimi için geniş bir hafıza kayıt alanı sağlar. ALPHA 7 IV, özneleri kesintiye uğramayan bir Gerçek Zamanlı Takip ve görüntü alanının yaklaşık %94’ünü kapsayan yüksek yoğunluklu bir odak düzlemi aşama algılamalı AF sisteminde 759 aşama algılama AF noktası ile takip eder. Bunun yanı sıra, Gerçek Zamanlı Eye AF ile ilk kez hem fotoğraflarda hem de videolarda artık insanın yanı sıra kuşların ve diğer hayvanların gözleri de takip edilebilmektedir. İnsan yüzünü ve gözlerini doğru algılama oranı da Alpha 7 III’e kıyasla yaklaşık %30 artırılmıştır.

Gelişmiş video teknolojisi

ALPHA 7 IV, Sony’nin pek çok sinemacı ve içerik üreticisi tarafından zengin, sinematik bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılan ve büyük beğeni toplayan Sinema Serisi kameralarındaki S-Cinetone teknolojisi de dahil olmak üzere gerçek sinema prodüksiyon dünyasından teknolojileri miras almıştır. Super 35mm modunda 4K 60p kayıtta ve full frame modunda 7K oversampling ile 4K 30p’ye kadar kayıtta yüksek kaliteli filmler elde edilir. Yeni fotoğraf makinesi aynı zamanda doğal basamaklamaya olanak verecek şekilde 10 bit derinlikte 4:2:2 renk örnekleme özelliğine, edite etme esnasında daha verimli iş akışları sağlamak üzere XAVC S-I çerçeve içi kodlama ve ikiye katlanan sıkıştırma verimliliği için XAVC HS formatlarına sahiptir.

ALPHA 7 IV’ü bir Sony E-mount lensle kullanıldığında, video çekerken hassas AF performansı elde etmeye yönelik giderek artan ihtiyacı karşılayacak şekilde, eşsiz AF özellikleri elde edilir; bu özellikler arasında AF kullanırken odak geçişlerini destekleyen AF Assist ve alan derinliğini görselleştiren Odak Haritası da yer almaktadır. Yeni fotoğraf makinesi, odak solumasıyla mücadele etmek ve odak değişiklikleri sırasında istikrarlı bir görüş açısını korumayı sağlamak üzere Alpha serisinde ilk olan isteğe göre açılıp kapatılabilen Soluma Telafisi (Breathing Compensation) özelliğine sahiptir.

Gerçek bir hibrit modele yakışan gelişmiş kullanım kolaylığı

ALPHA 7 IV, kullanıcının fotoğraftan videoya, videodan fotoğrafa istediği zaman kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyan olağanüstü kullanışlılık ve güvenilirlik kapasitesine sahip hibrit bir fotoğraf makinesi/video kameradır. Sony’nin Alpha fotoğraf makinesi serisinde yeni olan iki katmanlı mod kadranının alt katmanı Fotoğraf/Video/S&Q modları arasında seçim yapmak için kullanılır, üst katmanı ise Auto/P/A/S/M ve MR (Memory Recall-Hafızadan Çağırma) seçenekleriyle kullanıcının belirlenmiş ayarları hızla seçip aralarında geçiş yapabilmesini sağlar. Ayrıca 5,5 kademeli deklanşör hızı avantajı elde etmek üzere gövdeye entegre 5 eksenli optik görüntü sabitleme ünitesinin yanı sıra daha fazla konfor için iyileştirilmiş tutuş tasarımına, daha hızlı yazma ve bellek temizlemeyi destekleyen bir CFexpress Type A uyumlu ortam yuvasına sahiptir.

Ek olarak, 3,68 milyon noktalı (yaklaşık) OLED Quat-VGA vizör, Alpha 7 III vizörünün 1,6 katı çözünürlüktedir ve bu niteliğiyle kullanıcıların, hatalı rengi en aza indiren ve çözünürlüğü artıran yükseltilmiş canlı görüntü kalitesinden faydalanabilmesini sağlar.

Video içerik üreticileri, fotoğraf makinesinin ısıyı dağıtan yapısı sayesinde bir saati aşkın süre boyunca kesintisiz olarak 4K 60p 10-bit 4:2:2 video kaydı yapabilirler. Optik ‘Aktif Mod’ görüntü sabitleme, optimum performansla video çekimine destek olur. Kullanıcılar aynı zamanda 3.0 tipi 1,03 milyon noktalı (yaklaşık) yatay açılan, değişken açılı, dokunmatik panelli arka LCD monitörden, üst panel REC (kayıt) düğmesinden ve yüksek kapasiteli Z serisi pilden de yararlanabilirler.

ALPHA 7 IV’ün gövdesi, en az ağırlıkla en yüksek derecede sağlamlık elde etmek üzere magnezyum alaşımı ile üretilmiştir. Buna ek olarak, yeniden tasarlanan gövde yapısı ve lens kilidi düğmesi, toza ve neme karşı dayanıklılığı artırmaya katkıda bulunur.

Gelişmiş iş akışı yetenekleri

ALPHA 7 IV, sunduğu çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle, görüntü ve ses kalitesinden taviz vermeden, gerçek zamanlı uzaktan iletişim ihtiyacına yönelik artan talebi karşılamak üzere ‘anında hazır’ yüksek kaliteli içeriğin yayınlanmasına ve paylaşılmasına olanak sağlar. Fotoğraf makinesi ile Imaging Edge Mobile mobil uygulaması arasındaki bağlantı, Bluetooth ile basitleştirilmiştir ve 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi ile hızlı veri transferi mümkündür.

Fotoğraf makinesinde ayrıca, bir video klipte, kamera içinde ve Sony’nin Catalyst Browse/Prepare uygulamalarında işaretli sahnelere kolay erişim sağlamaya yarayan “Shot Mark” adını taşıyan yeni bir özellik mevcuttur.

Dahası, ALPHA 7 IV, özel yazılıma ihtiyaç duymadan canlı yayını ve uzaktan iletişimi destekleyen bir dizi yeni özelliğe sahiptir. UVC (USB Video Sınıfı) ve UAC (USB Ses Sınıfı) terminalleri, bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlandığında ALPHA 7 IV‘ü yüksek performanslı bir canlı yayın kamerasına dönüştürürler. 4K 15p ve 1080 FHD 60p gibi yüksek görüntü kaliteleriyle uzaktan paylaşım için gerçekçi videolar elde edilebilir ve ALPHA 7 IV’ün dijital ses arayüzü, yüksek ses kalitesi elde etmek üzere bir dizi mikrofon ve aksesuarla eşlenebilir.

Çevreci bir bakışla tasarlandı

Sony’nin “Road to Zero” çevre planı kapsamındaki çalışmaları çerçevesinde, ALPHA 7 IV’ün tasarımında, üretiminde ve ambalajlanmasında çevre, önemli bir unsur olmuştur. Fotoğraf makinesi, yenilenebilir olmayan kaynaklara dayanmayan ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanan tesislerde üretilmiş SORPLAS malzemeden yapılmıştır. Bunun yanı sıra, ürün ambalajında da geri dönüşümlü, plastiği azaltılmış malzemeler kullanılmıştır.