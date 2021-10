Parlak Fikirler ViewSonic ve Hustle Fund Tarafından Ödüllendiriliyor

“Acceleration for All 2022 Ödülleri” yeni girişimcilerin ve start up’ların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

ViewSonic ve Hustle Fund, girişimcilerin gelişme ve büyüme süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olacak kaynağı “Acceleration for All 2022” ile sağlıyor. Yarışmaya katılacak girişimler ve start up’ların projeleri 5 kategoride değerlendirilecek ve en iyiler 10.000 $ tutarında yatırımın yanı sıra 6.000 $ değerindeki ViewSonic ürünlerine de sahip olacak. Başvurular 15 Kasım 2021 tarihine kadar www.afaawards.com adresinden alınacak.

Dünyanın önde gelen ekran çözümleri sağlayıcısı ViewSonic, başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yapan bir pre-seed girişim sermayesi firması olan Hustle Fund ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle girişimcileri ve start up’ları ödüllendiriyor. “Acceleration for All 2022” (The Affies) adıyla ilk kez düzenlenen yarışma, yeni bir fikirle yola çıkan girişimcileri destekleyerek sektördeki en iyilerle bağlantı kurma, ViewSonic ürünlerini kazanma ve finansman bulma fırsatı sunuyor. Dünyanın her yerinden katılımcılara açık olan yarışmaya başvurular 6 Ekim-15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Ödül töreni, 12 Ocak 2022’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Projeler hayat buluyor

Çeşitli sektörlerden erken aşama ve olgun start up’lara benzersiz bir fırsat sunan The Affies’e başvuran girişimler; ViewSonic, Hustle Fund ve Tech Crunch’tan isimlerin yer aldığı bir jüri tarafından değerlendirilecek. Projesiyle yarışmaya katılan girişimciler; En İyi B2B, En İyi Tüketici, En İyi Yaratıcı, En İyi Kripto ve halkın oylarıyla belirlenecek Halkın Seçimi kategorilerinde ödüllendirilecek. Her kategorinin kazanan girişimleri, 10.000 $ tutarında yatırım veya Hustle Fund Genel Ortakları tarafından verilecek altı haftalık özel danışmanlık hizmeti arasında seçim yapabilecek.

ViewSonic’ten verimliliği artıran ödüller

Her şekil ve büyüklükteki “yeni başlayanlar” için ekosistemi eşitlemeyi hedef edinen The Affies’ın en iyileri para ve danışmanlık ödüllerinin yanı sıra, 6.000 $ değerindeki yepyeni ViewSonic ürünlerine de sahip olacak. Dahili web kamerası ile donatılmış VG2440V, çok yönlü USB-C özelliklerine sahip VG2456 ve sorunsuz çoklu görev için ultra geniş VG3456 gibi kurumsal ekranlar, verimli çalışma alanları oluşturmak için TD1655 ve TD2456 gibi dokunmatik ekranlar ile VP2756-2K, VP2756-4K, VP3481, VP3881’i içeren, yaratıcı çalışma için tasarlanmış profesyonel ColorPro monitörler, parlak fikirlerin ve işletmelerin yol almasında girişimcilerin en büyük destekçisi olacak.